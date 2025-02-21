«Не бывает христианской жизни без пророческого служения». Обсуждение этой темы состоялось на семинаре по наследию митрополита Сурожского Антония

Феномен пророка и пророческого служения стал главной темой семинара по наследию митрополита Антония Сурожского, который состоялся 17 февраля в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына.

Что такое пророчество в понимании митрополита Антония? Что делает пророка – пророком? Кто такие пророки для нас – только ли персонажи древней истории, иконы в пророческом ряду иконостаса? Возможно ли пророчество сегодня? Организатор семинара – Фонд «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского» предложил для обсуждения эти и другие вопросы участникам: православному священнику Антонию Лакиреву, католическому монаху Адальберто Майнарди и библеисту Веронике Андросовой.

По традиции, участникам предлагалось рассуждать, исходя из проповеди митрополита Антония – он говорил о сути пророческого служения, которое не сводится к предсказанию будущего: «Суть пророческой жизни, пророческого подвига и святости не в том, что они прозрели будущее, а в том, что они говорили за Бога; они были словом Божиим, прозвучавшим или прогремевшим в нашей человеческой истории».

Именно на этом аспекте пророческого служения акцентировала внимание Вероника Андросова, кандидат богословия, магистр теологии Лёвенского университета (Бельгия), доцент библейско-богословской кафедры Николо-Угрешской духовной семинарии, библеист и переводчик. Она представила череду ветхозаветных пророков– очень разных, от простолюдинов до придворных вельмож, но каждый из них бесконечно доверял Богу, мог обратиться к Нему и получить помощь для своего народа. Дар пророчества, способность «глаголом жечь сердца людей» проявлялась в ключевые моменты истории, каждый пророк становился как бы «говорящей книгой», призывая людей к покаянию от имени Бога. Но во всех пророчествах звучат слова надежды, отметила Андоросова. Лжепропроков же выявить нетрудно: они всегда говорили то, что хотело услышать от них «начальство».

Дар пророчества не закончился с Ветхим Заветом – он ярко проявился в новозаветные времена, продолжила библеист, упомянув о роли Иоанна Предтечи, который «довел народ до Христа, а сам умалился», и апостола Павла, «изменявшего мир словом Христа». И в наше время «слово пророков торжествует, оно звучит и будет звучать», убеждена выступавшая. Митрополит Антоний Сурожский – один из тех, кто «расслышал Слово Божье и возвещал современникам», свидетельствуя, что «сам дар пророчества из Церкви не ушел», добавил Егор Агафонов, президент Фонда «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского».

Фото: Юлия Зайцева / blagovest-info.ru

Митрополит Антоний говорил также о том, что все христиане «призваны откликнуться на призыв Бога». И эта мысль стала центральной в выступлении о. Антония Лакирева, клирика Тихвинского храма г. Троицка (Москва). Он напомнил, что, по слову апостола Павла, дар пророчества необходим для всех христиан, они призваны стремиться обрести этот дар Святого Духа. Однако христиане зачастую видят в феномене пророчества исключительно весть о Мессии, но «львиная доля ветхозаветных пророков – вообще не про Мессию», а про то, что митрополит Антоний называл Встречей с большой буквы. «Бог дает особый опыт-инсайт, который меняет точку зрения на все, и этот поражающее впечатление отражается на всем служении», – сказал о. Антоний.

«Не бывает христианской жизни без пророческого служения. Оно есть всегда, в любой исторической эпохе. Но почти всегда, в любых культурных контекстах, оно оказывается завуалированным», – продолжил о. Антоний. По его словам, в Священном Писании мы видим, что «нередко важные вещи говорят те, кого сегодня мы бы назвали «деятелями культуры». И в сегодняшних обстоятельствах, полагает священник, зачастую «ясное откровение от Бога приходит скорее через культуру – не потому, что это хороший и правильный путь, а потому, что по-другому как-то не получается». «Голос Бога, который прозвучал тогда через пророков, никуда не делся, он с нами. И Христос воскрес. К счастью, диалог с Ним для нас открыт в любое время и в любых обстоятельствах», – подчеркнул выступавший.

Инок Адальберто Майнарди (Италия), кандидат философских наук, русист, переводчик, насельник Успенского монастыря в Челлоле, говорил о пророчестве в Новом Завете, комментируя слова митрополита Антония. Иоанна Предтечу часто называют «последним пророком», в его судьбе и его проповеди брат Адальберто отмечает переплетения и параллели с судьбой Христа. «Иисус видит в смерти Иоанна свой собственный путь послушания воле Божией, прорицание о своей смерти, пророчество о Воскресении», – отметил он. Преображение на горе Фавор знаменует связь ветхозаветных пророчеств: в явлении Моисея и Илии с воплощенным Словом Божиим – Христом. На протяжении всей истории христианства пророческое слово являло себя во святых, считает он, и сегодня мы «слышим пророчество, когда открываем любовь Божью». «Дай Бог, чтобы слова современных пророков тоже были услышаны и разрастались в истории», – сказал в заключение о. Антоний Лакирев.

На семинаре Егор Агафонов представил новые издания: это сборник материалов международной конференции по наследию митрополита Сурожского Антония «Тайна присутствия: Бог в мире и в человеке» 2023 г.; сборник «Пасхальное пламя», составленный из великопостных и пасхальных бесед митрополита Антония (некоторые опубликованы впервые); «У врат времени» – проповеди митрополита Антония на новый год, и другие.



Юлия Зайцева

Источник: «Благовест-инфо»