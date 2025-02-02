«Чему нас научил наш опыт с призваниями?» (доклад с. Эльжбеты Васьковой, CSSE на Всероссийском конгрессе в Новосибирске)

Слава Иисусу Христу!

Меня зовут сестра Эльжбета, я из Конгрегации Сестер Св. Елизаветы, а проще говоря, сестра-елизаветка. Отвечаю за работу с призваниями в рамках нашего Региона, который охватывает Россию и Казахстан.

Какое-то время назад я пошла в магазин купить пряжу, продавец знает нас, сестер, и постоянно заводит с нами короткий разговор. Наш закончился так: «Ваш образ жизни совершенно не понятен современному миру». Я шла домой в рефлексии, а через полчаса позвонил отец Янез, который попросил рассказать о нашем опыте работы с призваниями. Давайте разбираться, чем же привлекает наш образ жизни девушек, молодых женщин, если он такой непонятный и непопулярный.

Наверное, все ожидают, что первым пунктом, будет молитва в намерениях призваний. Нет, этот пункт мы оставим на потом, и позже я объясню почему.

В первую очередь, стоит вообще задуматься: а нужны ли нам новые призвания? В случае сестер, которые когда-то покинули свои страны и приехали в Россию: хотим ли мы оставить кого-то после себя или мы когда-то разъедемся, умрем и все? Это важные вопросы, без которых не может быть дальнейшего размышления.

Для начала поговорим о нас – субъектах данного служения.



1. Не быть законсервированным

Все знают созвучные слова консекрация и консервация? Так вот, у нас есть риск стать консервами, варясь в собственном соку. Надеть шоры на глаза и сидеть тихонько, выполняя свою работу. Ну чем не искушение? Призывает же Бог, правда? А я и так неплохо выполняю то, что мне поручено. И нет, я не говорю о том, что нужно быть суперпродвинутым и современным. Просто открыть глаза и не быть глухим и слепым к окружающим обстоятельствам. Неплохо интересоваться тем, что происходит в мире. Ведь Христос – Живой. Он не застрял в каком-то конкретном столетии. Посмотрите на своих основателей – все они были из мира и для мира.



2. Распознавать знаки времени

Об этом говорит нам Папа Франциск. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что все монашеские общины, которые здесь представлены – созерцательно-апостольские, а это значит, что мы выбрали монашескую жизнь не в затворе, а среди людей, к которым нас посылает Бог. У всех из нас есть смартфоны и доступ к интернету: ведь, если мы хотим новые призвания, то откуда люди должны о нас узнать? Учитывайте, что современному человеку проще сначала посмотреть и морально подготовиться, чтобы, как минимум, не было иллюзий. У нас есть замечательная возможность проповедовать одним своим внешним видом – так почему бы этого не делать?

Можно бы было отдельную встречу посвятить именно этой теме. Безусловно, служение в соцсетях – это настоящий труд, на который нужно решиться. Многие из вас знают, что мы ведем каналы и сообщества в нескольких соцсетях. У нас нет профессионального SMM-специалиста, а все – от идеи до монтажа – делают преимущественно два человека при поддержке команды сестер. Но это колоссальный шаг вперед в работе с призваниями. Это действительно нелегко, но мы понимаем, зачем это делаем.

Я действительно понимаю, что когда в общине нет молодых сестер, то очень сложно просто взять и начать. Но даже наша сестра Аделя Пекутовска, CSSE, которой почти 90 лет, умело обращается с телефоном и смотрит наши посты в Telegram. Так что главное – это желание, а возможности можно найти.



3. Быть готовым к тому, что у Бога другой план

Проводя различные встречи для девушек, я всегда говорю, что у меня нет цели «затащить», «заманить» их в монастырь. Самое главное – это дать им тот фундамент, на котором любой их выбор призвания выстоит. Если кто-то оказался на подобной встрече, то это точно не случайность, и у человека есть все шансы распознать свое призвание: возможно, в нашей общине, или не в нашей. Или вообще не связывать свою жизнь с монашеством. У нас были различные случаи: например, в одном из таких мы были уверены, что девушка к нам поступит – вроде желания и возможности совпадали. Но в один момент все перевернулось, и девушка сообщила, что выходит замуж. Сейчас она замечательная жена и мама. Другая девушка после так называемых «дней распознавания» у нас в итоге поступила в другую Конгрегацию. И нет, это не поражение для нас, а наоборот – большая радость. Человек искал и нашел. Он пошел по пути, который ему предложил Господь, или же Господь придумал план Б.

Один из настоятелей моего родного прихода однажды начал атаковать меня такой фразой: «Эльжбета, посмотри на себя в зеркало, у тебя же на лбу написано, что тебе в монастырь надо». Мне было 15 лет, к нам только приехали сестры – к слову, елизаветки. Но ни о каком монастыре и мыслей не было. После пары месяцев настойчивых речей отца-настоятеля я вежливо, но конкретно попросила не говорить так. Не знаю, чем могла бы закончиться эта история, тем более, что мыслей связать свою жизнь с монашеством у меня не было. Спустя десяток лет, когда тот отец увидел меня уже сестрой, он сказал: «Эльжбета, ну я же говорил!». А я подумала, что точно знаю, как делать не надо, чтобы не отпугнуть.



4. Быть другом души

Самое сложное и, одновременно, самое простое в вопросе призвания – это решиться. Действительно, нет ничего проще, чем ответить Богу: «Да». Но на другой чаше весов сразу образуется все то, что нужно оставить, все к чему ты привык, весь нажитый «багаж». А это непросто. Современному человеку очень сложно решиться на серьезный шаг. И речь здесь о выборе любого призвания. Да просто речь о выборе. Посмотрите, как сместился возраст вступления в брак, возраст поступающих в монастырь, семинарию. Современный человек боится нести ответственность за последствия своего выбора. И именно в этом месте, если человек изъявил пусть и робкое желание посвятить Богу свою жизнь, нужно постараться стать «другом души». Не надзирателем, не тем, кто будет тащить за руку в свою сторону, а именно другом, который выслушает сомнения, придаст бодрости, в конце концов, просто будет рядом в момент возможного принятия решения. Наверняка, вы бывали в такой ситуации, когда человека в храме мы видим впервые, но уже спешим дать ему песенник и бревиарий – все это, конечно, из добрых побуждений, но человек, скорее всего, удивится. Важно не торопить события и учиться распознаванию. У каждого из нас есть свой опыт, который может помочь другому человеку в принятии решения.



5. Не завидовать, а плыть в одной лодке

Ни для кого не секрет, что Церковь уже не один десяток лет испытывает кризис призваний. Как-то раз, разговаривая с одним священником на эту тему, я услышала от него: «Вот уж кому-кому, а вам, елизаветкам, грех жаловаться!». И это правда, мы и не жалуемся вовсе! Очень важно не смотреть косо друг на друга, если у соседней Конгрегации есть новые призвания. Важно думать не о том, «каким медом у них намазано», а о том, «какой мед несут конкретно наши пчелы». Все мы находимся в одной лодке и плывем в сторону Христа, и здо́рово, когда мы умеем искренне радоваться друг за друга.

Пару лет назад, приехав на встречу молодежи в Санкт-Петербург, мы с ребятами гуляли по городу и встретили сестер Матери Терезы, которые так же прогуливались, но с розарием в руках. Мы остановились обменяться несколькими предложениями, и сестра сказала вот что: «Мы знаем, что у вас есть местные призвания. Мы искренне рады, что Господь вас ими одаривает. Знайте, что мы постоянно молимся за вас». Сестру эту я видела впервые, и, несмотря на то, что я отлично запоминаю лица и имена, я её не запомнила, потому что оставшуюся дорогу я думала об этих трогательных и жизнеутверждающих словах. Это отличный пример взаимодействия между нами.



6. Верить в то, чем живем и о чём говорим

При общении с человеком видно, когда он сам не верит в свои слова. Каждый должен думать, что и как он говорит, а мы, посвященные Богу – вдвойне, ведь люди склонны прислушиваться к тому, что говорит священник или сестра. Хорошо бы нам быть живым свидетельством живого Христа. А иначе как ищущему человеку найти то, чего ищет его сердце? По книжкам? Вряд ли. Только живой пример может заразить, зажечь, пробудить.

Кстати, я умышленно не готовила презентацию, ведь самая лучшая презентация – живая – это мои сестры, которые сейчас сидят среди вас и занимают здесь несколько лавок.



7. Уметь рисковать

Ответ человека на призвание Бога – это самый настоящий риск. И это касается не только человека, который принимает решение. Это также касается и принимающей стороны.

Страшно принять другого человека в свой дом? Ведь так хорошо жилось. Быт налажен, вы хорошо понимаете друг друга. Быть готовыми к приходу призваний – это значит быть готовыми к выходу из зоны собственного комфорта. Подумайте, надо ли вам это?

Все из вас несут какое-то служение: у большинства из вас заняты все выходные, и воскресный день становится самым рабочим на неделе; кто-то, как мы, работает на обычной работе с графиком 5/2, но неизменным остается то, что мы устаем, да порой так, что нам не хочется никаких активностей. Максимум – почитать, полежать, и лучше, чтобы просто никто не трогал. Правда? И в том случае, если нам хочется, чтобы кто-то вдохновился нашим образом жизни и последовал за Христом в нашей Конгрегации, нужно быть готовым к тому, что кто-то попросит нас о встрече, о разговоре, о нашем времени. Как вера без дел мертва, так и призвания не появляются из ниоткуда. Мы – орудия в руках Бога.



8. «Приди и посмотри»

О деталях монашеской жизни невозможно прочитать в соцсетях. Чаще там орудуют либо «диванные эксперты», либо те, кто пожил непродолжительное время с сестрами и считает, что знает практически все – и даже больше – на эту тему. Важно быть гостеприимными, и в подходящий момент сказать фразу Иисуса, которую любит повторять одна из наших сестер: «Приди и посмотри». Лучше, чем собственными глазами, человек не сможет увидеть, как оно там все устроено, и приме́риться к этой реальности. Поэтому, если кто-то захочет, то мы предлагаем возможность приехать и пожить с нами какое-то время. Чаще всего, именно этот шаг приносит конкретные плоды.



9. Молиться

Вот мы и добрались до этого важного пункта. Почему я его вынесла в один из последних? По одной простой причине: если вы не готовы ко всему тому, о чем мы говорили выше, то, может, и молиться не стоит? Что толку это делать, если мы не готовы выходить навстречу другому человеку, не будем видеть перспективу, а будем зациклены только на том, что призвание – это исключительно Божье дело, и Он Сам как-то все сделает и как-то приведет десяток-другой молодых, способных женщин, чтобы конгрегация и дальше процветала?

Двое друзей собирались пойти погулять, и как раз на этот день передавали дождь. Один из них молится: «Господи, пусть не будет дождя!» и берет с собой зонтик. Другой ему отвечает: «зачем же тебе зонт, если ты молился о том, чтобы не было дождя? Разве ты веришь, что его не будет?».

Мы, елизаветки, в своих общинах много молимся о новых призваниях, также каждую первую среду месяца у нас есть строгий пост в намерении новых призваний.



10. Доверие Богу

Все вышеперечисленное – это только кейсы, которые могут помочь в работе с призваниями. Нет никакой гарантии, что через какое-то время к вам пойдут толпы. Можно применить всё, о чем мы говорили выше, а видимого эффекта не будет. И это совсем не значит, что проблема в вас. Иногда это значит, что просто не пришло время – Божье время, ведь у Бога Свой взгляд на него. Поэтому важно доверять Богу, не ослабевать в молитве и делать всё, что в наших силах. Одним словом – быть соработниками Богу.

Закончу цитатой, которой вчера поделился с нами отец Якуб Блащишин, SVD на Епархиальной встрече сестер: «Надежда нашей жизни и Конгрегации – это Христос. Если Этой надеждой будете жить, то будут вам и призвания!».

Всероссийский конгресс «Святая Мария, Матерь духовных призваний»

Новосибирск, 1 февраля 2025 года

(Фото — Студия «Кана»)