Католического миссионера в Афганистане тревожат риски гражданской войны

Католический миссионер-варнавит, долго служивший в Афганистане, тревожится о риске гражданской войны после вывода войск НАТО и отмечает успехи образования и медицины и раскрепощения молодежи и женщин под западным правлением, передает Седмица со ссылкой на Agenzia Fides.

«Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство со всех точек зрения, поскольку уход американского контингента дает огромную свободу действий для оппозиции из Талибана, – говорит в интервью агентству Agenzia Fides варнавит Джузеппе Моретти, служивший миссионером в Афганистане с 1990 по 2015 год и возглавлявший миссию в Кабуле с 2002 года. – Будущее страны непредсказуемо и, по мнению многих аналитиков, существует риск ее крушения. Нельзя исключать возврат к гражданской войне, как это произошло в 1992 году. Заключенные соглашения оставляют проблеск надежды, однако есть опасения, все позиции, отвоеванные афганским гражданским обществом за последние двадцать лет, могут быть быстро утрачены.

«Нельзя сказать, что достижении были особенно впечатляющими, однако за период присутствия войск НАТО продолжительность жизни афганцев все же увеличилась с 40 до 60 лет, а также резко повысился уровень образования женского населения, – поясняет священник. – Массовое убийство студенток в Кабуле 8 мая следует воспринимать как четкий сигнал от фундаменталистов. Нападению убийц подверглись девочки, возвращавшиеся домой из школы – и это явный знак той судьбы, которая ожидает образованных женщин, если к власти придут талибы. Мы прекрасно помним, что во время их правления было принято постановление о запрете образования девочек старше восьми лет».

Начало перемен к лучшему в стране, считает миссионер, закладывает именно женское образование. «Афганские женщины умны, решительны, они самоотверженно пытаются вырваться из рабства, в котором их держали многие века, сохраняя при этом верными исламским законам, – подчеркивает священник. – Это настоящее народное движение: многие девочки ходят в школу, получают водительские права, становятся незаменимыми работницами. Однако теперь есть опасения, что все эти достижения могут быть очень быстро утрачены».

Священник также связывает надежды на будущее страны с молодым поколением в целом, которое не знает жизни под гнетом правительства Талибана. «Афганскую молодежь упорно обучали и воспитывали эти двадцать лет, и она, несомненно, должна и может стать силой, препятствующей возможному откату в прошлое, – размышляет священник. – Они выучились, получили профессии, владеют современной техникой и технологиями, они почувствовали вкус свободы. Одним из положительных аспектов международного присутствия в последние годы стало распространение средств общения, социальных сетей и позитивных ценностей свободной и достойной человеческой жизни. Теперь нам остается только сохранять надежду на лучшее, верить и молиться, чтобы западный мир продолжал поддерживать Афганистан в ожидающий его критический момент».

Размышления миссионера представлены в отчете Human Rights Watch по Афганистану. Авторы отчета утверждают, что страна уже начинает ощущать тяжкие последствия отступления западных держав: население становится все беднее, а медицинское обслуживание, которое ранее во многом обеспечивалось за счет иностранных дотаций, становится все более недоступным, в первую очередь для женщин, а также для населения в целом, особенно проживающего в сельской местности.