Папа призвал нести израненным войной народам обетование истинного мира (+ ФОТО)

В четверг 22 мая Папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане участников Генеральной ассамблеи Папских миссионерских обществ, приехавших из более чем 120 стран. В приветственном слове он поблагодарил их за незаменимое служение, благодаря которому Церковь исполняет свою евангелизационную миссию. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец подчеркнул, что Папские миссионерские общества являются первичным средством пробуждения миссионерской ответственности у всех крещёных и поддержки молодых поместных Церквей. Их деятельность охватывает пастырские, катехизаторские и педагогические начинания, поддержку призваний к священству и монашеству, подготовку Народа Божьего к миссионерскому служению.

«Наш мир, израненный войной, насилием и несправедливостью, должен услышать евангельское послание о Божьей любви и ощутить примиряющую силу Христовой благодати», – напомнил Епископ Рима. Миссионерская ревность особенно важна в наши дни, являясь важнейшим аспектом обновления Церкви в духе Второго Ватиканского собора:

«Мы должны донести до всех народов, до всех созданий евангельское обетование истинного и прочного мира, который, по словам Папы Франциска, возможен, ибо Господь победил сей мир и его постоянные конфликты, “умиротворив… Кровию Креста Его” (Evangelii gaudium, 229)».

Святейший Отец подчеркнул значение Всемирного дня миссий, который ежегодно отмечается в предпоследнее воскресенье октября, и призвал национальных руководителей Папских обществ уделять особое внимание пастырским визитам в епархии и приходы: это поможет верным осознать важность благовестия и необходимость поддержки Церквей в миссионерских регионах.

Епископ Рима выделил два элемента, лежащих в основе Папских миссионерских обществ: единство и универсальность, которые воплощаются в служении всей Церкви, оживотворённом Святым Духом. Это нашло отражение в девизе, который Папа избрал для своего служения: «In Illo uno unum».

«Христос – наш Спаситель, и в Нем мы едины в одной семье Божьей, превосходящей богатое разнообразие языков, культур и опыта».

В конце обращения, в контексте Святого 2025 года, Папа Лев XIV пожелал делегатам быть паломниками надежды и её миссионерами для всех народов.