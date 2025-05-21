Папа на общей аудиенции 21 мая: за войну в Газе расплачиваются дети, больные, старики

В среду 21 мая в конце общей аудиенции на площади Св. Петра Папа Лев XIV обратился к 40 тысячам паломников, выразив глубокую обеспокоенность гуманитарной катастрофой в Газе, передает русская служба Vatican News.

«Ситуация в секторе Газа становится всё более тревожной и мучительной. Я вновь обращаюсь с настоятельным призывом разрешить доставку необходимой гуманитарной помощи и положить конец боевым действиям, за которые невыносимую цену платят дети, старики и больные», – сказал Папа.

Обращаясь к священникам и монахиням, Епископ Рима напомнил о необходимости строить жизнь на Христе и Его Слове, чтобы смело свидетельствовать о Благой вести и приносить плоды в апостольском служении.

Святейший Отец пожелал приходским группам быть примером христианской жизни в семье и обществе, а также призвал молодёжь, больных и новобрачных всегда служить Богу с радостью и любить ближних в духе Евангелия.

«Мы не можем завершить эту встречу, не вспомнив с глубокой благодарностью возлюбленного Папу Франциска, который ровно месяц назад отошёл в дом Небесного Отца», – добавил Святейший Отец и преподал паломникам апостольское благословение.



(На фото — дети в разрушенном здании: Сектор Газа, 21 мая 2025 г.)