Католическое издательство выпустило на латышском языке самую известную книгу о. Александра Меня

Переводы на латышский язык книг протоирея Александра Меня «Сын Человеческий» и «Благослови молитву мою», вышедшие в 2020–2021 гг., были представлены во вторник, 27 сентября, в Библиотеке иностранной литературы им. Рудомино в рамках XXXI-ой ежегодной конференции памяти священника, мученически погибшего 9 сентября 1990 года.

«Сын человеческий» – самая известная книга о. Александра, переведенная на многие языки. Книга православного священника была издана в Риге католическим издательством KALA Raksti, а предисловие к ней написал лютеранский епископ.

Собравшихся приветствовали генеральный директор Библиотеки иностранной литературы Павел Кузьмин и его заместитель Мигель Паласио, который вел конференцию. Он сообщил, что оба издания стали возможны благодаря сотрудничеству наследников убитого пастыря, Международного благотворительного общества имени Александра Меня (Рига) и прихода рижского храма святой Марии Магдалины. К участникам презентации со словами благодарности обратился Михаил Мень, сын погибшего пастыря. Он пригласил друзей из Латвии в подмосковный Семхоз – место, где жил и принял мученическую смерть его отец.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Российской Федерации Марис Риекстиньш поблагодарил всех причастных к изданию и сообщил, что латышский язык – 14-й по счету из тех, на которые уже была переведена книга «Сын человеческий». Дипломат отметил, что эта книга до сих пор многими считается одной из лучших по Новому Завету, а ее автор о. Александр Мень – «один из ведущих священников и общественных деятелей в Восточной Европе в ХХ веке». По словам выступавшего, «глубина его мысли и жизнь в сложных политических условиях в 70-80-е гг. прошлого века имела большой резонанс не только в России, но и за ее пределами». Посол Латвии упомянул гонения, которым подвергались инакомыслящие в СССР, в том числе и в Латвии, среди которых было много представителей Церкви. «Я не сомневаюсь, что многим из них было очень близко мировоззрение о. Александра Меня, которое мы знаем: выражать свою точку зрения, почитать веру, подчеркивать важность свободы и духа, поддерживать активную общественную деятельность».

По словам дипломата, Латвия – страна «с сильными традициями экуменизма, когда разные конфессии живут рядом, сотрудничают, ищут больше то, что их соединяет, а не разделяет». Это, в частности, подтверждает тот «символичный факт», что книга православного протоиерея Александра Меня была издана Католической Церковью.

Другие участники выступили на презентации посредством видеосвязи.

Архиепископ-митрополит Рижский Збигнев Станкевич сказал, что очень уважает о. Александра Меня. «В 1980 г., когда я вернулся в христианские круги, я прочитал всю его серию, начиная с «Истоков религии». Меня до сегодняшнего дня поражает компетентность о. Александра и то, что он говорит очень понятным, доступным языком. В советское время был большой духовный голод, религиозная литература была большим дефицитом… А о. Александр понимал способ мышления советского человека, вступал в диалог с ним. Он показал образ Иисуса советскому человеку. Это вызов и для сегодняшних писателей – найти интеллектуальный и эмоциональный доступ к читателю», – отметил архиепископ и добавил: «Я рад, что «Сын человеческий» есть теперь на латышском».

Епископ Андрис Кравалис, теологический консультант представленных изданий, рассказал о том, что тоже давно знает книги о. Александра Меня, ценит его богословие, молитвенный опыт, экуменическое мировоззрение. Приход св. Марии Магдалины в Риге, в котором настоятельствует епископ Кравалис, – «очень экуменический», его прихожане общаются и с православными, и с лютеранами. Напротив храма есть «Дом Святого семейства», где устроена комната, посвященная о. Александру Меню, здесь можно познакомиться с его трудами и жизнью. Пример «экуменизма на деле» – давняя дружба и сотрудничество с Благотворительным обществом имени Александра Меня, благодаря чему появились его книги на латышском языке. «Мы все верим в святое содружество, и я уверен, что о. Александр Мень рад нашему сотрудничеству», – сказал епископ.

Наталья Большакова-Минченко, президент Международного благотворительного общества имени Александра Меня и главный редактор альманаха «Христианос», духовная дочь погибшего священника, сердечно поблагодарила епископа Кравалиса за сотрудничество. Она подчеркнула, что в этом издательском проекте был занят коллектив сотрудников, принадлежащих к разным конфессиям. По ее словам, выход в свет книг о. Александра Меня на разных языках – «это наше общее христианское свидетельство миру», «сам автор, его служение вдохновляет наше межконфессиональное сотрудничество». Н.Большакова подробно рассказала об истории латышских изданий книг о. Александра Меня.

Андрис Вилкс, директор Латвийской национальной библиотеки, рассказал о многолетнем сотрудничестве с Библиотекой иностранной литературы в Москве и с ее генеральным директором, ныне покойной Екатериной Гениевой, духовной дочерью о. Александра Меня, а также о международной конференции памяти священника, которая была проведена в Риге. Он поделился планами записать аудиокнигу «Сын человеческий» на латышском языке.

Юлия Зайцева

Источник: Благовест-инфо