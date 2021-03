Католические благотворители требуют снятия санкций с Сирии, которая столкнулась с экстремальным голодом

Иезуитская служба по делам беженцев (JRS) сообщила о «чрезвычайном кризисе» в Сирии, где 60% населения находится под угрозой голода, пишет ИА REGNUM со ссылкой на The Tablet (Лондон, Великобритания).

JRS вместе с католической благотворительной организацией Entreculturas выпустила заявление, в котором говорится, что ситуация достигла крайней точки. Сирийская валюта обесценилась до невиданного в истории уровня, а цены на продовольствие и другие предметы первой необходимости выросли более чем на 200%. Более полумиллиона детей в возрасте до пяти лет страдают от хронического недоедания. Санкции, введенные международным сообществом, ухудшили экономическую ситуацию и нанесли ущерб наиболее уязвимым слоям населения.

Еще более тревожно, что проблемы не ограничиваются Сирией: соседние страны сталкиваются с аналогичными проблемами, которые ослабляют их способность поддерживать собственных граждан и беженцев. Ливан сталкивается с столь же резкой девальвацией валюты и экономическим коллапсом. 50% ливанцев живут за чертой бедности, 89% сирийцев в Ливане пребывают в крайней нищете.

JRS призвала страны прекратить насильственную депортацию сирийских беженцев, а также удовлетворить их серьезные и неотложные нужды, уделяя особое внимание качественному образованию детей.

В свою очередь Седмица со ссылкой на CNA сообщает, что католические благотворительные организации на 10-ю годовщину войны в Сирии призывают США и ЕС устранить санкционные барьеры, пресекающие поток помощи нуждающимся людям страны.

Благотворительная организация Kirche in Not («Помощь Церкви в нужде») заявила, что не может переводить средства местной церкви в Сирии, несмотря на «гуманитарные исключения» из санкционного режима. Это подтверждает и Папский фонд, указывающий, что его благотворительные службы также столкнулись с «непреодолимыми трудностями» при доставке гуманитарных грузов в эту страну, где война бушует с 15 марта 2011 года.

Томас Хайне-Гельдерн, исполнительный президент Kirche in Not, обратился к правительствам США и ЕС с просьбой срочно снять подобные санкции в своем заявлении от 10 марта. «Наш долг – оказывать помощь страдающему гражданскому населению Сирии, особенно быстро сокращающемуся христианскому меньшинству, – подчеркивает Хайне-Гельдерн. – От их имени я прошу вас задействовать существующую международно-правовую базу, которая допускает гуманитарные исключения из эмбарго».

«Санкции предусматривают исключения для денежных переводов по гуманитарной помощи, но на деле они не работают, – отмечается в заявлении. – Банковские программы переводов – европейская IBAN и американская SWIFT – блокируют переводы в Сирию. И потому благотворительные организации не могут переводить средства на гуманитарные нужды». Местная церковь и благотворительные организации не смогли организовать доставку гуманитарных грузов примерно 14 миллионам нуждающимся сирийцев, по его словам.

«Обычно мы отправляем деньги нашим местным коллегам на покупку продуктов питания, медицинской помощи и одежды на месте, – указывает президент Kirche in Not.– При подаче заявок на разрешение, нашим местным партнерам приходится заполнять неисчислимые многоязычные формы для обхода санкционного режима. При этом даже небольшие партии товаров облагаются высокими импортными пошлинами. Особенно сложно импортировать «товары двойного назначения. В эту категорию попадает даже сухое молоко, несмотря на то, что недоедающие младенцы и дети в Сирии срочно нуждаются в нем».

Он призвал западные правительства дать четкие определения разрешенных и запрещенных товаров и устранить все бюрократические препятствия на пути доставки помощи. Он предложил выдавать «генеральную лицензии определенным НПО» в качестве возможного решения. Христианские благотворительные службы Kirche in Not, с начала войны пожертвовала почти 50 миллионов долларов на 900 гуманитарных и пастырских проектов в Сирии.

Тем временем католическая благотворительная организация Каритас начала свою кампанию помощи сирийским детям и выделила по нее большие медицинские, гуманитарные и образовательные ресурсы. Один из ее проектов под названием «Завтра в наших руках» (“Tomorrow is in our hands”) предлагает программы обучения для сирийских детей – в условиях, когда пандемия коронавируса фактически лишила 50% из них школьного обучения.

14 марта в традиционной проповеди после молитвы «Ангел Господень», Папа Франциск призвал мир не забывать о продолжающихся муках «многострадального» народа Сирии в канун 10-й годовщины начала сирийской войны.

«Десять лет назад в Сирии был развязан кровавый конфликт, ставший причиной одной из самых серьезных гуманитарных катастроф нашего времени, – напомнил Святейший Отец. – Десятилетняя война в стране оставила после себя бесчисленные жертвы, раненых и искалеченных, миллионы беженцев, тысячи пропавших без вести, страшные разрушения, развязала насилие всех видов и принесла огромные страдания населению, особенно наиболее уязвимым детям, женщинам и старикам».