Католическая благотворительная служба сообщила об отсутствии международной помощи сирийцам после землетрясения

АЛЕППО. Католическая благотворительная служба «Помощь Церкви в беде» (Kirche in Not) ошеломлена «вопиющим отсутствием» международной помощи сирийцам после землетрясения, а пока собственными силами выделила фонд помощи в 500 тысяч евро для Латакии и Алеппо, сильнее всего пострадавшим от стихии, передает «Седмица» со ссылкой на англоязычный сайт организации acnuk.org.

Координатор проектов католической благотворительной службы в Сирии и Ливане Ксавье Бисиц, ныне пребывающий на месте страшных землетрясений, не видит практически никаких признаков международной помощи Сирии. Сам он прибыл в Алеппо через несколько часов после катастрофы, и резко осуждает «вопиющее отсутствие» реакции международных организаций на эту катастрофу, число жертв которой, по последним данным, уже перевалило за 41 тысячу.

Скудный ручеек помощи течет в Сирию через Церкви. Вот и руководство Kirche in Not 10 февраля приняло решение о выделении фонда в размере 500 тысяч евро на чрезвычайную помощь нуждающимся семьям в портовых городах Латакия и Алеппо, которые больше всего пострадали от удара стихии. Помимо экстренной помощи, Kirche in Not сотрудничает с местным духовенством, мирянами и инженерами в оценке разрушений и первичном ремонте зданий, отчасти уцелевших и пригодных для жилья, дабы дать возможность бежавшим семьям вернуться домой.

«Угнетает то, что я тут практически не вижу никаких признаков международной реакции, – говорит Бисиц. – Единственные международные добровольцы, которых я лично встретил в Сирии, прибыли из Ливана». Тем временем СМИ сообщают, что в контролируемые правительством районы Сирии поступает помощь от организаций России, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов. ООН уверяет, что задержки происходят по вине «преступного режима», который якобы чинит препятствия на пограничных пропускных пунктах, чтобы не допустить гуманитарную помощь в сильно пострадавшие районы на северо-западе Сирии, пребывающие под контролем так называемых «повстанцев».

«Многие местные жители уже за гранью отчаяния, – свидетельствует Бисиц. – Я говорил с 12-летним мальчиком в Латакии, и он признался, что мечтает лишь об одном – чтобы жизнь вновь стала такой же чудесной, какой была до войны, хоть он сам и не видел ее, а лишь слышал рассказы о ней. После 12 лет войны, пандемии коронавируса, санкций и страшной инфляции, эта последняя катастрофа переполнила чашу терпения и очень многих сломила. Наибольший ущерб, по всей видимости, случился в Джабле [городе близ Латакии], где 20-30 зданий рухнули и обратились в труху, причем нередко падали целыми улицами и рядами».

Вместе с координатором Бисицем в Латакию прибыл кардинал Марио Дзенари, апостольский нунций в Сирии. Он познакомился с ситуацией на месте, лично побеседовал с жертвами и беженцами, и сообщил, что папа Франциск направил финансовую помощь от церкви в регион. «После посещения Алеппо, Латакии и Джабле, – сказал кардинал Зенари в интервью новостной службе Kirche in Not, – мое впечатления можно обобщить одной фразой – я узрел море боли».



На фото — после землетрясения в Алеппо (ACN)