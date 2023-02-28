Католическая благотворительная служба сообщила об отсутствии международной помощи сирийцам после землетрясения

Католическая благотворительная служба сообщила об отсутствии международной помощи сирийцам после землетрясения

Февраль 28, 2023

АЛЕППО. Католическая благотворительная служба «» () ошеломлена «вопиющим отсутствием» международной помощи сирийцам после землетрясения, а пока собственными силами выделила фонд помощи в 500 тысяч евро для Латакии и Алеппо, сильнее всего пострадавшим от стихии, передает «Седмица» со ссылкой на англоязычный сайт организации acnuk.org.

Координатор проектов католической благотворительной службы в Сирии и Ливане Ксавье Бисиц, ныне пребывающий на месте страшных землетрясений, не видит практически никаких признаков международной помощи Сирии. Сам он прибыл в Алеппо через несколько часов после катастрофы, и резко осуждает «вопиющее отсутствие» реакции международных организаций на эту катастрофу, число жертв которой, по последним данным, уже перевалило за 41 тысячу.

Скудный ручеек помощи течет в Сирию через Церкви. Вот и руководство Kirche in Not 10 февраля приняло решение о выделении фонда в размере 500 тысяч евро на чрезвычайную помощь нуждающимся семьям в портовых городах Латакия и Алеппо, которые больше всего пострадали от удара стихии. Помимо экстренной помощи, Kirche in Not сотрудничает с местным духовенством, мирянами и инженерами в оценке разрушений и первичном ремонте зданий, отчасти уцелевших и пригодных для жилья, дабы дать возможность бежавшим семьям вернуться домой.

«Угнетает то, что я тут практически не вижу никаких признаков международной реакции, – говорит Бисиц. – Единственные международные добровольцы, которых я лично встретил в Сирии, прибыли из Ливана». Тем временем СМИ сообщают, что в контролируемые правительством районы Сирии поступает помощь от организаций России, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов. ООН уверяет, что задержки происходят по вине «преступного режима», который якобы чинит препятствия на пограничных пропускных пунктах, чтобы не допустить гуманитарную помощь в сильно пострадавшие районы на северо-западе Сирии, пребывающие под контролем так называемых «повстанцев».

«Многие местные жители уже за гранью отчаяния, – свидетельствует Бисиц. – Я говорил с 12-летним мальчиком в Латакии, и он признался, что мечтает лишь об одном – чтобы жизнь вновь стала такой же чудесной, какой была до войны, хоть он сам и не видел ее, а лишь слышал рассказы о ней. После 12 лет войны, пандемии коронавируса, санкций и страшной инфляции, эта последняя катастрофа переполнила чашу терпения и очень многих сломила. Наибольший ущерб, по всей видимости, случился в Джабле [городе близ Латакии], где 20-30 зданий рухнули и обратились в труху, причем нередко падали целыми улицами и рядами».

Вместе с координатором Бисицем в Латакию прибыл кардинал , апостольский нунций в Сирии. Он познакомился с ситуацией на месте, лично побеседовал с жертвами и беженцами, и сообщил, что папа Франциск направил финансовую помощь от церкви в регион. «После посещения Алеппо, Латакии и Джабле, – сказал кардинал Зенари в интервью новостной службе Kirche in Not, – мое впечатления можно обобщить одной фразой – я узрел море боли».


На фото — после землетрясения в Алеппо (ACN)

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