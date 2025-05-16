Обращение Папы Льва XIV к участникам Юбилея Восточных Церквей. Ватикан, Зал Павла VI, 14 мая 2025 года

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мир вам!



Христос воскресе! Воистину воскресе!

Я приветствую вас словами, которые во многих регионах христианского Востока неустанно звучат в это пасхальное время, исповедуя тем самым суть веры и надежды. И как прекрасно видеть вас здесь непосредственно по случаю Юбилейного года надежды, для которой воскресение Иисуса является несокрушимым основанием. Добро пожаловать в Рим! Я рад встретиться с вами и посвятить верующим Восточных Церквей одну из первых аудиенций моего понтификата.

Вы драгоценны. Взирая на вас, я думаю о разнообразии вашего происхождения, о славной истории и о тяжких страданиях, которые многие ваши общины пережили или переживают. И хотел бы подчеркнуть то, что Папа Франциск говорит о Восточных Церквах: «Это Церкви, которые необходимо любить: они хранят уникальные духовные и мудрые традиции и могут многое рассказать нам о христианской жизни, синодальности и литургии; вспомним древних Отцов, Соборы, монашество: бесценные сокровища для Церкви» (Речь Папы Франциска, 27 июня 2024 г.).

Я хотел бы также процитировать Папу Льва XIII, который был первым, кто посвятил особый документ достоинству ваших Церквей, подчеркнув прежде всего тот факт, что «дело человеческого искупления началось на Востоке» (ср. Апост. послание Orientalium dignitas от 30 ноября 1894 г.). Да, вы имеете «уникальную и привилегированную роль, будучи колыбелью зарождающейся Церкви» (Св. Иоанн Павел II, Апост. послание Orientale lumen, 5). Значимо, что некоторые из ваших Литургий — которые в эти дни вы торжественно совершаете в Риме согласно различным традициям — до сих пор используют язык Иисуса Христа. Но Папа Лев XIII выразил искренний призыв к тому, чтобы «законное многообразие восточной литургии и дисциплины… служило великому украшению и пользе Церкви» (Orientalium dignitas). Его озабоченность того времени актуальна и сегодня, поскольку в наши дни многие восточные братья и сёстры, в том числе и некоторые из вас, вынуждены бежать со своих родных территорий из-за войны и преследований, нестабильности и нищеты, и, прибывая на Запад, рискуют потерять, помимо родины, также и свою религиозную идентичность. И таким образом, с течением поколений, теряется бесценное наследие Восточных Церквей.

Более столетия назад Лев XIII отметил, что «сохранение восточных обрядов важнее, чем принято думать», и для этого даже постановил, что «любой латинский миссионер, будь то епархиальный или монашествующий, который советами или помощью привлечёт какого-либо восточного верующего к латинскому обряду, должен быть отстранён и исключён со своей должности» (там же). Мы приветствуем призыв к сохранению и продвижению христианского Востока, особенно в диаспоре. Здесь, помимо создания, где это возможно и целесообразно, восточных церковных округов, необходимо повышать осведомлённость латинян. В этом смысле я прошу Дикастерию по делам Восточных Церквей, которой благодарен за ее работу, помочь мне определить принципы, нормы и правила, посредством которых латинские пастыри смогут конкретным образом поддерживать католиков восточного обряда в диаспоре, сохранять их живые традиции и обогащать их своеобразием среду, в которой они живут.

Церковь нуждается в вас. Как велик вклад, который христианский Восток может дать нам сегодня! Как же нам необходимо восстановить чувство тайны, столь живое в ваших литургиях, которые вовлекают человеческую личность во всей ее целостности, воспевают красоту спасения и вызывают удивление перед божественным величием, охватывающим человеческую малость! И как важно вновь открыть, даже на христианском Западе, значение примата Бога, ценность мистагогии, непрестанного заступничества, покаяния, поста, плача о своих грехах и грехах всего человечества (penthos), столь типичные для восточной духовности! Поэтому крайне важно сохранить ваши традиции, избегая их размытия, пусть даже из-за практичности и удобства, чтобы они не были искажены духом потребительства и утилитаризма.

Ваши духовные традиции, древние и всегда новые, целебны. В них драматическое осознание человеческой нищеты соединяется с изумлением перед божественным милосердием, так что наша низость не вызывает отчаяния, но приглашает к принятию благодати, чтобы нам стать созданиями исцеленными, обожествленными и вознесенными на небесные высоты. Нам необходимо бесконечно славить и благодарить Господа за это. Вместе с вами мы можем молиться словами святого Ефрема Сирина и обращаться к Иисусу: «Слава Тебе, соделавшему крест Свой мостом над смертью… Слава Тебе, облекшемуся в плоть смертного человека и преобразившему ее в источник жизни для всех смертных» (Слово о Господе, 9). Это дар, о котором следует просить — умение видеть уверенность Пасхи в каждом жизненном испытании и не падать духом, помня, согласно тому, что писал другой великий восточный Отец: «Величайший грех — не верить в силу Воскресения» (св. Исаак Ниневийский, Аскетические проповеди, I,5).

Кто же более, чем вы, способны воспевать слова надежды в бездне насилия? Кто больше вас не понаслышке знает ужасы войны, настолько, что Папа Франциск называл ваши Церкви «мученическими»? Это действительно так. От Святой Земли до Украины, от Ливана до Сирии, от Ближнего Востока до Тыграя и Кавказа — сколько насилия! И над всем этим ужасом, над массовыми убийствами стольких молодых жизней, что должно вызывать возмущение, так как во имя военного завоевания гибнут люди, звучит призыв — не столько Папы, сколько Христа, который повторяет: «Мир вам!» (Ин 20,19.21.26). И уточняет: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам» (Ин 14,27). Мир Христов — это не могильная тишина после конфликта, не результат подавления, но дар, который обращён к человеку и возрождает его жизнь. Помолимся о мире, который есть примирение, прощение, мужество перевернуть страницу и начать заново.

Я приложу все усилия, чтобы такой мир распространился. Святейший Престол готов содействовать тому, чтобы враждующие могли встретиться и посмотреть друг другу в глаза, дабы вернуть людям надежду и достоинство, которых они заслуживают, достоинство мира. Народ жаждет мира, и я, от всего сердца, обращаюсь к ответственным за народы: давайте встретимся, поговорим, договоримся! Война никогда не является неизбежной, оружие может и должно замолчать, потому что оно не решает проблемы, а лишь усугубляет их; потому что в историю войдёт тот, кто сеет мир, а не тот, кто пожинает жертвы; потому что другие — это прежде всего не враги, но люди: не злодеи, которых нужно ненавидеть, но личности, с которыми нужно говорить. Отвергнем манихейские взгляды, типичные для насильственных нарративов, разделяющих мир на хороших и плохих.

Церковь не устанет повторять: пусть умолкнет оружие. И я хотел бы поблагодарить Бога за тех, кто в тишине, в молитве, среди жертв ткёт узоры мира; за христиан — восточных и латинских — которые, особенно на Ближнем Востоке, упорно сопротивляются и остаются на своей земле, преодолевая искушение покинуть её. Христианам должна быть предоставлена возможность, не только на словах, оставаться на своей земле со всеми необходимыми правами для безопасного существования. Прошу вас, давайте приложим усилия для этого!

И спасибо, спасибо вам, дорогие братья и сестры Востока, где «взошел» Иисус, Солнце правды, чтобы вам быть «светом миру» (ср. Мф 5:14). Продолжайте светить верой, надеждой и любовью, и ничем иным. Пусть ваши Церкви служат примером, а пастыри справедливо содействуют единству, особенно на Синодах епископов, чтобы они были местами коллегиальности и подлинной сопричастности. Следует заботиться о прозрачности в управлении имуществом, свидетельствовать о смиренной и полной преданности святому народу Божию, без привязанности к почестям, мирской власти и собственной славе. Святой Симеон Новый Богослов приводит прекрасный пример: «Как земля, бросаемая кем-либо в пламя горящей печи, гасит его, таким же образом житейские заботы и всякое пристрастие даже к самой последней и ничтожной вещи истребляет воспламенившуюся поначалу в сердце теплоту» (Практические и богословские главы). Блеск христианского Востока требует сегодня как никогда свободы от всякой мирской зависимости и от всяких тенденций, противоречащих общению, чтобы оставаться верными послушанию и евангельскому свидетельству.

Благодарю вас за это и от всего сердца благословляю, прося вас молиться за Церковь и возносить ваши сильные молитвы заступничества о моем служении. Спасибо!



Папа Лев XIV

Ватикан, Зал Павла VI

14 мая 2025 года

Неофициальный перевод: священник Илья Астапов

Источник (оригинал): vatican.va

(Фото: Vatican Media)