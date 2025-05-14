Папа встретился с восточными католиками и изложил позицию Св. Престола по конфликтам

«Христос воскрес! Воистину воскрес!»: так Папа Лев XIV начал встречу с участниками юбилейного паломничества Восточных Церквей, обращаясь к иерархам и к верным общин восточных обрядов в Зале Павла VI. Передает русская служба Vatican News.

Пасхальное приветствие, распространенное на христианском Востоке, является исповеданием самой сути веры и надежды:

«Как прекрасно видеть вас здесь именно по случаю Юбилея надежды, нерушимым основанием для которой является воскресение Иисуса! Добро пожаловать в Рим! Я рад увидеться с вами и посвятить восточным верующим одну из самых первых встреч моего понтификата».

«Вы драгоценны», — подчеркнул далее Папа, отметив разнообразие восточных общин, их славную историю и великие страдания в прошлом и в настоящем. Лев XIV повторил призыв Папы Франциска любить Восточные Церкви и беречь их уникальные традиции, ведь они могут многому научить в том, что касается христианской жизни, соборности и литургии.

Святейший Отец сослался также на Льва XIII: он был первым Папой, который посвятил специальный документ своего учительства достоинству Восточных Церквей: Orientalium dignitas. Более века тому назад Папа Лев XIII отмечал, что «сохранение восточных обрядов важнее, чем принято думать» и даже предписывал: «любой латинский миссионер из секулярного или регулярного клира, который своими советами или помощью привлечет восточного верного в латинский обряд» должен быть отстранен от служения.

Святейший Отец в свою очередь призвал продвигать христианский Восток, особенно в диаспоре, где по возможности следует создавать восточные церковные округа и просвещать в этом смысле католиков латинского обряда. Папа обратился с просьбой к Департаменту по делам Восточных Церквей: «помочь определить принципы, нормы и руководящие линии, посредством которых латинские пастыри могут поддерживать восточных католиков в диаспоре, помогая сохранять жизнеспособность их традиций и обогащать их спецификой контексты, в которых они живут».

«Церковь в вас нуждается. Как же велик вклад, какой может внести сегодня христианский Восток!»

Поясняя, чем именно могут обогатить Церковь восточные обряды, Лев XIV упомянул, в частности, чувство первенства Бога, ценность мистагогии, непрестанное молитвенное ходатайство, покаяние, пост, оплакивание собственных грехов и грехов всего человечества. Святейший Отец призвал восточных католиков «хранить свои традиции, не размывая».

Назвав восточную духовность «целебным средством», Папа продолжил:

«Кто, если не вы, может воспевать надежду в бездне насилия? Кто, если не вы, знающие не понаслышке ужасы войны, до такой степени, что Папа Франциск называл ваши Церкви Церквами мученичества? Это правда: о Святой Земли до Украины, от Ливана до Сирии, от Ближнего Востока до Тыграя и Кавказа: как много насилия! И над всем этим ужасом, над столь возмутительными массовыми уничтожениями множества юных жизней, — ведь во имя военных завоеваний умирают люди, — над всем этим возносится призыв: не столько призыв Папы, сколько Христа, Который повторяет: “Мир вам!”».

Мир Христов — это «не гробовое молчание после конфликта, не результат подавления, но дар, который взирает на людей и восстанавливает их жизнь. Давайте молиться об этом мире, который есть примирение, прощение, мужество перевернуть страницу и начать заново».

Папа Лев XIV определил позицию Апостольского Престола в отношении конфликтов:

«Святейший Престол готов оказать содействие, чтобы недруги встретились и посмотрели в глаза друг другу, чтобы народам были возвращены надежда и достоинство, которых они заслуживают, достоинство мира. Народы хотят мира, и я, положа руку на сердце, говорю руководителям народов: давайте встретимся, обсудим, договоримся! Война не бывает неизбежной, оружие может и должно молчать, потому что оно не решает проблем, а усугубляет их; в исторической памяти останется тот, кто сеет мир, а не тот, кто пожинает жертвы; ибо другие – не враги в первую очередь, а люди, не злодеи, которых следует ненавидеть, а люди, с которыми нужно говорить. Давайте избегать манихейских взглядов, типичных для насильственных нарративов, разделяющих мир на хороших и плохих».

В конце встречи Папа Лев XIV добавил: «Сияние христианского Востока требует сегодня более, чем когда-либо, свободы от всякой мирской зависимости и от всякой тенденции, противоречащей общению, чтобы быть верными в послушании и в евангельском свидетельстве».

Святейший Отец завершил аудиенцию благословением и просьбой молиться о Церкви и о его служении.