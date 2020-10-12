«Кароль Войтыла. Новорождение» – в Московском кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии проходит выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Понтифика.

Рассказывает наш внештатный корреспондент Ольга Дубягина:

В понедельник 5 октября в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице открылась экспозиция «Кароль Войтыла. Новорождение», подготовленная Варшавским Центром мысли Иоанна Павла II и посвященная 100-летнему юбилею Святого Понтифика. Цель выставки – рассказать о личности Иоанна Павла II, жизнь которого неразрывно связана не только с историей Католической Церкви, но и со всей мировой историей ХХ века. Как пишут авторы выставки, «понтификат Иоанна Павла II оказался переломным: Папа-Поляк положил начало традиции масштабного паломничества, канонизировал многих святых, оживил духовную жизнь в Польше и во всём мире».



Десять стендов-плакатов повествуют нам о жизненном пути Великого Понтифика от его рождения до последних дней. Рассказ ведется через исторические документы, фотографии, выдержки из воспоминаний как самого Иоанна Павла II, так и тех, кому посчастливилось быть лично с ним знакомым. Плакат за плакатом, страница жизни и страница истории ХХ века – ты будто читаешь книгу.



Первая страница – «Лёлек» – открывается словами самого Кароля Войтылы: «Мои детские и юношеские годы связаны с отцом, духовная жизнь которого стала гораздо глубже после смерти жены и старшего сына. Я наблюдал за его жизнью, видел, как он умеет быть требовательным к себе, видел, как он преклоняет колени во время молитвы. Это было самым важным в те годы взросления…». А завершается эта страница выпиской из протокола заседания Городского Совета, фиксирующей факт смерти старшего брата Кароля Эдмунда: «4 декабря сего года после тяжелой, хотя и продолжавшейся всего четыре дня скарлатины, умер врач общественной городской больницы Эдмунд Войтыла. Этой смертельной для него болезнью он заразился у постели тяжело больной скарлатиной пациентки больницы, которую он хотел вырвать из лап смерти… Вечная память!».



Второй стенд и новая станица жизни Понтифика – «Кароль», повествующая о его взрослении и становлении личности. С фотографии на нас смотрит 19-летний юноша, а под ней помещен фрагмент воспоминаний Святейшего Отца, записанный в 1982 г. и относящийся как раз к этому периоду жизни: «Каждый раз, когда я встречаю работников физического труда, я не могу удержаться, чтобы не сказать, что великим благословением моей жизни были четыре года работы на каменоломнях и на фабрике». Эта страница жизни будущего Папы связана с войной, разразившейся 1 сентября 1939 года – того самого года, в котором Кароль Войтыла заканчивал первый курс Ягеллонского университета на факультете польской филологии. События тех страшных лет изменят не только жизнь самого Кароля, но и судьбу всего мира.



Следующую страницу – «Ксёндз» – сам Иоанн Павел II охарактеризовал так: «Призвание, которое формируется в таких условиях, приобретает новую ценность и значение. Перед лицом растущего зла и ужасов войны смысл пастырского служения и его миссии в мире стал для меня чрезвычайно важным и отчетливым».



«Дядюшка» – эта страница повествует о священническом служении Кароля Войтылы, о его работе с молодежью прихода, которая именует его не иначе как «Дядюшка». И о событиях 1958 года, когда он, сплавляясь на байдарках вместе с молодежью, неожиданно получает телеграмму с требованием срочно прибыть в Варшаву. Вот как рассказал об этом наш «Дядюшка»: «Сначала мы плыли по волнам реки на байдарке, затем на грузовике, который вез мешки с мукой. Так я добрался до Ольштынека. Поезд в Варшаву уходил ровно в полночь». А в Варшаве отец Кароль узнаёт, что его назначили епископом.



Еще одна страница жизни Кароля Войтылы, озаглавленная «Кардинал», относится к 60-м годам ХХ века. Это было время Второго Ватиканского Собора, в работе которого будущий Понтифик принимал самое активное участие. В 1967 г. он, будучи возведен в кардинальское достоинство, становится доверенным лицом Папы Павла VI. А потом наступает 1978 год. Взоры всего мира прикованы к Сикстинской капелле, где проходит конклав. Третий день конклава был ознаменован появлением явного фаворита – кардинала Войтылы. Тогда же из уст кардинала Стефана Вышиньского прозвучали исторические слова: «Если выберут, прошу не отказываться». Выбор состоялся, и кардинал Кароль Войтыла вступил на Престол Святого Петра под именем Иоанн Павел II.



Новая страница озаглавлена «Пилигрим». Иоанн Павел II – это первый в истории Римский Папа, который за время своего понтификата навестил такое огромное количество поместных Католических Церквей в самых разных уголках земного шара. Всего он совершил 104 Апостольских путешествия, преодолев расстояние равное более чем 42-м окружностям Земли по линии экватора. Он встречался с молодежью, семьями, с простыми людьми и политиками. В мае 2009 года Михаил Горбачев так будет вспоминать о своей встрече с Иоанном Павлом II: «Это удивительный человек. Великий духовный вождь, мыслитель, гуманист. Одна из ключевых фигур в истории. На любую тему, которую мы затрагивали, у него был свой взгляд… Мы также говорили и о перестройке в Европе… Он говорил, что нам нужен новый мировой порядок – стабильный справедливый и гуманный».



На предпоследней странице под заглавием «Отец» мы находим свидетельство экс-канцлера Германии Хельмута Коля: «Он был Понтификом в полном смысле этого слова – был строителем мостов. Был величайшим Папой за долгое время».



И самая последняя страница экспозиции, а одновременно и самая трагическая – «Святой». Эпиграфом к ней стали слова, произнесенные Великим Понтификом 5 апреля 1979 года, за два года до рокового выстрела на площади Святого Петра 13 мая 1981 г.: «Каждый из нас болезненно ощущает завершение жизни, границу смерти. Каждый каким-то образом осознаёт, что человек не умещается полностью в этих границах, осознаёт, что он не может умереть совсем».



Я знакомлюсь с материалами этой последней страницы, а перед моим мысленным взором встаёт Центр Иоанна Павла II в Кракове, величественная фигура Иоанна Павла II, слегка наклоненная вперед, как бы навстречу паломникам, между тем как к его ногам жмутся маленькие барашки. И там же – стеклянная витрина, в которой выставлена сутана с засохшими бурыми пятнами крови. В нее был облачен Иоанн Павел II в тот роковой день. И стеклянный купол крыши Центра, сквозь который видно голубое небо и крест. Такое же чистое голубое небо я видела на площади в Фатиме – над головой коленопреклоненной фигуры Иоанна Павла II, а рядом были Крест и Розарий.



Эпилогом экспозиции стали слова секретаря Папы-Поляка, епископа Мечислава Мокшицкого, рассказавшего о кончине Понтифика: «После 18 часов он был уже молчалив, спокоен, почти не реагировал. А до 14 часов был еще активен, смотрел …на людей, благословлял, приветствовал, так что это был момент спокойного ухода».



Вот и прочитаны последние слова, рассмотрены все фотографии, однако так хочется перечитать эту «книгу» еще и еще раз. И такая возможность еще будет, поскольку экспозиция в соборе на Малой Грузинской остается открытой для посещений вплоть до 23 октября, а потом начнет свое шествие по другим местам в столице нашей родины.



Добавлю, что выставка в Московском кафедральном соборе была открыта и освящена новохиротонисанным епископом Николаем Дубининым в присутствии архиепископа-митрополита Павла Пецци, епископов Иосифа Верта и Кирилла Климовича, священников московских приходов, многих верных и гостей, а также директора Польского культурного центра Петра Сквечиньского.



В заключение хочу выразить огромную признательность и благодарность людям, без которых мы не смогли бы пролистать книгу жизни святого Иоанна Павла II, вписанную отдельной главой в мировую историю ХХ века: директору Польского культурного центра в Москве Петру Сквечиньскому, сотруднице Центра – эксперту по вопросам культурно-просветительских программ Елене Грондзиль, и настоятелю прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии отцу Владимиру Кабаку.



Фото Ольги Дубягиной