Папа завершил месяц, посвящённый Пресвятой Богородице (+ ФОТО)

Вечером 31 мая Папа Лев XIV завершил месяц, посвящённый Пресвятой Богородице, молитвой у подножия грота Лурдской Богоматери в Ватиканских садах. В молебне приняли участие около двух тысяч верующих, включая церковных иерархов, семьи, молодёжь, пожилых людей и волонтёров UNITALSI. Передает русская служба Vatican News.



В кратком обращении к паломникам Епископ Рима напомнил, что Святой Розарий остаётся простым, но глубоким жестом веры, особенно в юбилейный год надежды. Эта молитва «с богородичным ликом и христологическим сердцем <…> концентрирует в себе глубину всего евангельского послания», процитировал Папа святого Иоанна Павла II, а затем предложил верующим взглянуть на жизнь «как на путь следования за Христом – шествие, которое, как сегодня вечером, мы совершаем вместе с Пресвятой Девой Марией».

Епископ Рима сослался на святого Августина, напомнив, что каждый день следует прославлять Господа «жизнью и речью, сердцем и устами, голосом и поступками», избегая фальши, когда слова не согласуются с жизнью и совестью.

Папа Лев XIV поблагодарил за молитвенное служение сестёр-бенедиктинок из ватиканского монастыря Mater Ecclesiae, где провёл свои последние годы Папа на покое Бенедикт XVI. Вверяя всех заступничеству Матери Христа, Святейший Отец отметил труд тех, кто служит Вселенской Церкви в Ватикане, и выразил надежду, что радость этого молитвенного момента укоренится в сердцах и будет возрастать, проникая во все аспекты жизни.

«Да благословит нас Господь и да сопутствует нам всегда, да ходатайствует за нас Пресвятая Богородица».