В июле исполняется 155 лет догматам о первенстве и безошибочности Папы

Ровно через месяц — 18 июля 2025 года — будет отмечаться значимая дата: 155-летие со дня провозглашения догматов о первенстве Папы Римского над Вселенской Церковью и о безошибочности учительства Папы Римского, когда оно провозглашено ex cathedra. Эти важные догматы были одобрены Первым Ватиканским собором и закреплены в соборной конституции Pastor Aeternus.

Эта конституция была принята большинством соборных отцов – «за» проголосовали 535 из них, 83 воздержались – после «продолжительных и взволнованных дискуссий», как выразился впоследствии Папа Павел VI, отмечая, что I Ватиканский собор проходил в очень сложный для Церкви момент: Собор был прерван вследствие франко-прусской войны, начавшейся 19 июля, и захвата Рима итальянскими войсками, положившего конец Папскому государству.

Догматическая конституция Pastor Aeternus отражает усредненную позицию участников Собора; в частности, она исключает предложенную формулировку безошибочности, распространяющейся также на энциклики и другие вероучительные документы. Соборные споры привели к расколу: т.н. старокатолики не приняли догмат о безошибочности учительства Римского архиерея.

В соборной конституции Pastor Aeternus утверждается, что апостол Петр и его преемники являются «непреходящим началом и зримым основанием» единства Церкви. Первенство Папы Римского включает в себя также «верховенство учительства», которым наделен Петр и его преемники «ради спасения всех». Пий IX добавляет, что необходимость торжественного провозглашения этого догмата возникает потому, что «в это время, когда особенно чувствуется необходимость благотворного присутствия Апостольского служения, многие люди противостоят его власти».

Догмат о безошибочности Папы означает, что, когда Папа высказывается как глава Церкви по вопросам вероучения и нравственности, он не может ошибиться. Безошибочность – это прежде всего дар, исключительная привилегия, данная Самим Христом Своей Церкви. Церковь наделена харизмой безошибочности для того, чтобы не увести своих членов на путь заблуждений. Этой безошибочностью особым образом наделен видимый предстоятель Церкви Римский Папа, – когда он сам высказывается ex cathedra или когда высказывается вместе с коллегией епископов, – как на Вселенском соборе, так и вместе с епископами, рассеянными по всей земле, когда они приходят к какому-либо решению по окончательному определению доктрины. Согласно догматической конституции Pastor Aeternus, «когда Римский Папа говорит с кафедры (ex cathedra), то есть когда он, исполняя обязанность пастыря и наставника всех христиан, в силу своего верховного апостольского авторитета определяет, что какой-либо доктрины, касающейся веры или нравов, должна придерживаться вся Церковь, — то по Божественной помощи, обетованной ему через блаженного Петра, он обладает той безошибочностью, которой Божественный Искупитель наделил Свою Церковь в определении доктрины, касающейся веры и нравов. Поэтому подобные определения Римского Папы безошибочны сами по себе (ex sese), а не в силу согласия Церкви».

Учение, высказанное ex cathedra, не может быть изменено, поскольку его обязывающий характер не зависит от принятия со стороны Церкви.

Первый Ватиканский собор в том же документе говорит о сверхъестественном источнике безошибочности Папы. Такая привилегия, относящаяся к некоторым его доктринальным вмешательствам, исходит от особой харизмы, дарованной Святым Духом. Более того, это – наивысшая харизма, поскольку такая форма учительства содержит в себе веру всей Церкви и является наивернейшим ее выражением. Это – самое высокое служение истины на благо верущих.

Первый Ватиканский собор определяет также натуру, условия, объект и субъект Папской привилегии. Безошибочность не является плодом какого-либо откровения или вдохновения, но она предполагает Божественное содействие, уберегающее Папу от заблуждений, когда он высказывается ex cathedra. И, конечно, имея такую привилегию, Святейший Отец вовсе не освобожден от подготовительной работы, от глубокого изучения и молитвы, необходимых для рассудительного исполнения своей миссии универсального учителя Церкви.

В тех случаях, когда Папа безошибочно высказывается ex cathedra по вопросам веры и нравов, мы имеем дело с экстраординарным учительством. В остальных случаях речь идет об ординарном учительстве Церкви. Оно выражается, в порядке авторитетности, в следующих формах: энциклики, апостольские конституции, апостольские увещания, апостольские послания, motu proprio (апостольские послания по собственному почину), документы ватиканских конгрегаций и так далее.

Все без исключения документы Римской Курии должны получить одобрение Святейшего Отца: «Папа прочитал, одобрил и разрешил публикацию».

В документе Конгрегации вероучения Donum Veritatis говорится, что Папа исполняет миссию учительства «с помощью органов Римской Курии и, в частности, Конгрегации вероучения в том, что касается доктрины веры и морали. Отсюда следует, что документы этой Конгрегации, напрямую одобренные Папой, участвуют в ординарном учительстве Преемника св. Петра. Таким образом, сами эти документы не являются ординарным учительством, а участвуют в нём. Об этом следует помнить, когда речь идет о различных решениях, принятых Курией на протяжении веков, из-за которых некоторые ставят под сомнение догмат о безошибочности Папы. Например, в область безошибочности Папы никоим образом нельзя включать такие документы, как приговор Священной инквизиции Галилею. Священная инквизиция в этом случае не провозгласила никакого догмата, не имея на то никаких полномочий.

В 1993 году Папа Иоанн Павел II так объяснял смысл и пределы безошибочности Папы: «Безошибочность не дана Папе Римскому как частному лицу, но в той мере, в какой он исполняет функцию пастыря и наставника всех христиан». Кроме того, Папа «не обладает этой безошибочностью так, как будто он может располагать ею в любых обстоятельствах: безошибочность дана ему только когда он высказывается «с кафедры» и только в доктринальной сфере, ограниченной истинами веры и нравственности и истинами, тесно с ними связанными».



По материалам Vatican News

(На верхней миниатюре — Папа Пий IX)