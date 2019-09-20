Каритас: как устроена одна из крупнейших католических НКО

На православном сайте МИЛОСЕРДИЕ.RU появилась статья Нины Кайшаури посвященная работе крупнейшей в мире католической благотворительной организации КАРИТАС…

Сеть католических благотворительных организаций «Каритас» помогает миллионам нуждающихся во всем мире, в том числе в России. У нее есть, чему поучиться, — например, работе с бездомными и фандрайзингу.

Сеть повторяет структуру Церкви

Caritas Internationalis (в переводе с латыни сaritas – «милосердная любовь») — конфедерация со штаб-квартирой в Риме, в нее входит более 160 организаций. Она делится на 7 региональных объединений: Африка, Азия, Европа, Латинская Америка и Карибский бассейн, Ближний Восток и Северная Африка, Северная Америка, Океания. Структура конфедерации повторяет структуру Церкви: отдельные организации привязаны к католическим епархиям, а их руководство назначают церковные власти. Например, «Каритас Африка» состоит из 46 национальных организаций, они работают в 372 епархиях и в 15000 приходах. В сумме их штат — десятки тысяч сотрудников. Волонтеры исчисляются сотнями тысяч.



В России работают три епархиальных «Каритас» с центрами в Москве, Новосибирске и Саратове. Например, в Западной Сибири работает около 200 сотрудников и свыше 300 волонтеров. В Петербурге действует «Каритас Санкт-Петербург».

Органы управления переизбираются каждые 4 года представителями всех организаций — членов конфедерации. Это Совет представителей, президент, два вице-президента, генеральный секретарь и казначей. В настоящее время президент Caritas Internationalis – кардинал Луис Антонио Гоким Тагле, генеральный секретарь – Мишель Рой.

Среди лидеров – поляки



Пример «сильной» национальной сети – «Каритас Польша». Она состоит из 44 епархиальных «Каритас», которые управляют приблизительно 1000 центрами. Специализация: соцподдержка, здравоохранение и образование. Это 180 центров дневного пребывания для детей, 150 медицинских центров, 134 центра проката медицинского оборудования, 91 столовая, 69 приютов для бездомных, 66 стационарных реабилитационных центров, 61 бэби-бокс, 36 клубов для пожилых людей, 32 центра для матерей-одиночек, 31 дом престарелых, 30 хосписов и другие проекты. Ежедневно в работе польских «Каритас» участвуют около 100 тысяч добровольцев.

«Каритас Польша» занимается не только поддержкой местных нуждающихся, но и оказанием международной помощи – например, жертвам войн и природных катастроф. Польские католики помогали жителям Сирии, Ливана, Иордании, Ирака, Южного Судана.

Нуждающихся обучают помогать самим себе



Важный момент в деятельности «Каритас», прописанный в Стандартах управления, — привлечение самих благополучателей к разработке и осуществлению проектов. А Этический кодекс «Каритас» предписывает передавать полномочия на самый низкий уровень, где они только могут быть реализованы. На практике это может выглядеть так: в Москве добровольцы «Службы помощи бездомным» — в основном, бездомные, проживающие в государственных центрах социальной адаптации (ГКУ ЦСА имени Е.П Глинки).



Другой пример. Засуха, вооруженные конфликты и вызванный ими экономический коллапс в 2017 году привели к массовому голоду в Сомали, Южном Судане, Нигерии и других странах. Благотворительные организации «Каритас» финансируют около 140 проектов по оказанию помощи более чем 4,3 миллионам жителей Африки. Они не только доставляют в районы бедствия продовольствие, медикаменты, предметы первой необходимости, но и участвуют в развитии сельского хозяйства. Сотрудники местных «Каритас» обучают крестьян новым методам земледелия и животноводства, предоставляют им инструменты, засухоустойчивые семена, создают зернохранилища. Эксперты «Каритас» считают, что в условиях глобального изменения климата необходимо повышать способность сельских общин к адаптации.

Крупные организации «Каритас» помогают небольшим

Caritas Internationalis финансируется за счет взносов организаций-членов и частных пожертвований. В 2016 году общие расходы штаб-квартиры (именно центральных органов, без учета региональных и местных) на управление, реагирование на ЧС, общественные кампании, внутренние и внешние коммуникации, поддержку региональных структур составили около 5 млн евро, в 2015 году – около 4 млн евро. «Каритас» российских епархий не относятся к «донорским». Они сами получают средства от других организаций европейской сети.



«Основная часть поддержки приходит из-за рубежа: из Германии, Италии, Франции. Бывает, например, что какой-нибудь приход в Германии хочет во время Великого Поста помочь ‘Каритас’ в Сибири, — приводит пример cестра Дарья Рассказова, директор «Каритас Преображенской Епархии в Новосибирске».

Российские и зарубежные «Каритас» взаимодействуют по отдельным проектам. Скажем, программу «Патронажная служба» в России финансирует «Каритас Германия». Партнер «Службы помощи бездомным» в Москве — «Каритас Франция», здесь речь идет о суммах порядка 30 тысяч евро в год. Обычно финансирование выделяется так: российская организация разрабатывает проект и направляет его другому, более крупному члену Caritas Internationalis. Если проект одобряют, то под него выделяют деньги.

Успешный опыт превращается в методику

Любой успешный опыт «Каритас» трансформируется в методику, доступную всем. Например, в 2016 году Caritas Internationalis развивала способ сбора средств в экстренных ситуациях «чрезвычайное воззвание». В течение года 32 обращения к гражданам разных стран позволили собрать почти €28 млн. Специальная группа теперь обучает сотрудников «Каритас» реагировать на кризисы и стихийные бедствия, используя такой механизм. Разработаны соответствующие инструкции.



Весьма успешным можно считать проект «Материнская обитель» в Новосибирске – приют для мам с детьми, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. «Материнская обитель» дает приют 20 семьям, помощь без предоставления проживания получают еще около 80 семей в год

Российские организации постоянно получают методическую помощь «Caritas Internationalis» и «Каритас Европа». «Мы пользуемся их программами и пособиями, например, в проекте ‘Патронажная служба’. У них очень большой опыт работы и, естественно, мы это учитываем, готовя наших специалистов», — говорит сестра Дарья Рассказова. «Наши сотрудники регулярно проходят обучение и повышение квалификации. Мы принимаем участие в стажировках в других странах и обмениваемся с ними опытом. Это происходит в рамках действующих программ», — добавляет директор «Каритас Санкт-Петербург» Наталия Певцова. Тщательно разработанная концепция, по словам руководителя «Службы помощи бездомным» «Каритас Архиепархии Божией Матери в Москве» Марины Перминовой, — главная особенность работы Католической Церкви с бездомными.

«Мы занимаемся полным циклом ресоциализации бездомных людей, опираясь на базовые принципы нашей концепции. Главное в нашей работе — не только оказывать услуги, но и создавать условия и события, которые способствуют выходу из бездомности с опорой на собственные ресурсы человека, оказавшегося на улице. У нас есть ответы на многие вопросы, и мы делимся ими с другими НКО — проводим конференции, школы, семинары», — рассказывает Марина Перминова о московской организации «Каритас».

Работа на разных уровнях: от детского клуба до ООН



Основные направления деятельности Caritas Internationalis – помощь жертвам вооруженных конфликтов и стихийных бедствий, продовольственная помощь голодающим, здравоохранение, поддержка мигрантов, устойчивое развитие. Работа по этим направлениям ведется на многих уровнях. В странах Европы местные организации «Каритас» уже давно предоставляют беженцам и мигрантам продовольствие, жилье, предметы первой необходимости, находят специалистов, способных оказывать им безвозмездно юридические услуги и помощь с переводом.

Пример работы «Каритас» — лагерь беженцев из Мьянмы в Бангладеш. Там находится почти 860 тысяч мусульман, покинувших свои дома, так как на родине их преследуют армия и полиция. Почти 60% из них — дети. Беженцы живут в брезентовых палатках на земляном полу и не имеют никаких средств к существованию. «Каритас» доставляет в лагерь гуманитарную помощь (продукты питания, одеяла, кухонную утварь) и создает специальные пространства для детей. Совместно с другими международными организациями организация «Каритас» возводит ограждения вокруг лагеря, строит канализацию и пункты водоснабжения.



В сентябре 2017 году по инициативе Папы Франциска во всём мире началась кампания «Раздели путешествие». Цель флешмоба – сблизить мигрантов с местными сообществами. Чтобы принять в нем участие, нужно разместить в соцсетях свое фото с широко раскинутыми руками, как для объятия, и хэштегом #sharejourney. Снимок делается на фоне границы, аэропорта или другого места, имеющего отношение к миграции. Таким образом участник флешмоба призывает проявлять больше заботы о мигрантах и беженцах. Эти общественные кампании занимают особое место в работе «Каритас». Их цель – повлиять на политику правительств и сложившуюся социальную практику, изменить стереотипы.

Российские епархиальные «Каритас» занимаются вопросами, имеющими отношение к миграции, учитывая свои возможности. Так, в Новосибирске «Детские клубы», когда-то предназначенные для детей из неблагополучных семей, теперь переориентированы на работу с детьми мигрантов из Средней Азии.

Финансирование по единым стандартам



Все организации ежегодно проходят внешний аудит и информируют Caritas Internationalis о его итогах. В каждой «Каритас» ежегодно разрабатывается новый план фандрайзинга, учитывающий все возможные риски. Как годовой бюджет, так и краткосрочные прогнозы прихода и расхода денежных средств по отдельным проектам утверждаются до начала соответствующих периодов. Ведение бухгалтерского учета должно соответствовать международным стандартом и описываться в инструкциях. Точно так же должна быть прописана и утверждена процедура любых закупок. Подписывая контракты с партнерами, организации должны следить, чтобы эти документы соответствовали миссии «Каритас», а проекты реализовывались в соответствии со Стандартами управления «Каритас».

Кодекс поведения на все случаи жизни



Кодекс поведения персонала «Каритас» предписывает сотрудникам придерживаться социальных и моральных ценностей Католической Церкви, работать добросовестно, уважать других людей, бороться с дискриминацией и эксплуатацией, соблюдать законодательство («в пределах совести»). Запрещено носить оружие, употреблять наркотики и злоупотреблять алкоголем, позволять себе расистские и другие оскорбительные высказывания, использовать работу в «Каритас» для оказания давления или получения личной выгоды. Кроме того, они должны заботиться об имуществе организации.

В 2014 году были приняты «Стандарты управления». Все члены конфедерации обязаны соблюдать Каноническое право и следовать социальному учению Католической Церкви. Они должны также придерживаться Этического кодекса «Каритас», Кодекса поведения персонала «Каритас» и выполнять Гуманитарную хартию Sphere Project (стандарты оказания гуманитарной помощи в чрезвычайных ситуациях).



Все члены конфедерации обязаны иметь письменный устав, основанный на ценностях, принятых в Caritas Internationalis, письменную Инструкцию по управлению персоналом и волонтерами; письменный стратегический план, где сведены воедино миссия организации, конкретные программы и объемы их финансирования. Каждое отделение «Каритас» должно иметь разработанную методику взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами: благополучателями, церковными структурами, исполнительной властью, донорами, широкой общественностью.

Помимо перечисленных документов в «Каритас» разработаны правила действий в самых разных ситуациях: стандарты защиты детей, руководство по связям с военными, Протокол координации действий в чрезвычайных ситуациях и другие.

Государство — партнер

Разрабатывая свои проекты, организации «Каритас» стараются не дублировать усилия государства. «Если мы видим, что государство или другие некоммерческие организации начинают плотно работать в той или иной сфере, например, помогать семьям, то мы из этой сферы потихоньку уходим», — подчеркивает сестра Дарья Рассказова.



В России городские отделения «Каритас» выбирают направления работы, исходя из местных нужд. Единственный проект, который действует в масштабах страны, — «Патронажная служба». Программ, которые осуществлялись бы в рамках всей Caritas Internationalis, в России нет.

«В последнее время появилась возможность участвовать в конкурсах и получать государственные гранты и субсидии, и мы делаем это наряду с другими НКО, — говорит сестра Дарья Рассказова. — Иногда мы занимаемся сборами с помощью благотворительных фондов, например, ‘Нужна помощь’. Сами время от времени собираем средства через интернет, но обычно это мелкие пожертвования».