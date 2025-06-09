У Российского региона Елизаветок появилась новая Региональная настоятельница и Совет (+ ФОТО)

5 июня 2025 года в Российском регионе Конгрегации Сестер Св. Елизаветы прошли выборы Региональной настоятельницы. В итоге новой настоятельницей стала сестра Дарья Рассказова CSSE, сменив на этом посту сестру Каролину Краевскую. Кроме того, в помощь новой Региональной настоятельнице были выбраны также две советницы в Совет сестёр – с. Максимилиана Бородын CSSE и с. Филипа Возняк CSSE.

Выборы в Общине Сестёр-Елизаветок происходят регулярно. Согласно Конституции Конгрегации, настоятельница региона (сестра Региональная) выбирается на 4 года и может быть выбрана не более трёх раз подряд. Срок каденции с. Каролины уже достиг 12 лет, так что теперь ей полагается перерыв.

Напомним, что с. Каролина Краевска CSSE приехала в Россию почти 30 лет назад. Долгое время она работала в Детском приюте Святого Николая при «Каритас». А затем, будучи избранной сестрой Региональной, 12 лет несла служение на этом ответственном посту. После нынешних выборов она останется в Новосибирске и продолжит служение в качестве настоятельницы Дома Сестёр на улице Мира.

С. Дарья Рассказова CSSE – это местное призвание. Она родилась в 1985 году в Новосибирске. Окончила Новосибирский государственный университет (НГУ) по специальности «филология». В 2008 году вступила в Конгрегацию Сестёр Св. Елизаветы. Монашескую формацию проходила в Польше. Сначала несла служение в Туле, затем была направлена в новосибирскую общину. И вот уже почти десять лет она является руководителем «Каритас Преображенской епархии».

Российский регион Конгрегации включает в себя Казахстан и Россию – это 8 общин и порядка 20 сестёр, причем сегодня в это число входят и несколько сестёр-монахинь из самой России. А началось всё с того, что в памятном 1993 году несколько сестёр приехали в нашу страну по приглашению тогда Апостольского администратора для католиков латинского обряда Азиатской части России Епископа Иосифа Верта.

Именно к нему, как Ординарию Преображенской епархии в Новосибирске, в пятницу 6 июня – то есть, на следующий день после прошедших выборов — с визитом отправилась представительная делегация. Это была рабочая встреча Правящего Епископа с Генеральной настоятельницей сестрой М. Рафаелой Фишбах CSSE и Генеральной викарией сестрой М. Вероникой Томчик CSSE, поскольку сестра Дарья до нового избрания несла также служение директора епархиального «Каритас». А отставка, назначение и все подобные штатные изменения, связанные с любой сестрой из монашеской общины, не могут быть приняты только лишь решением местного Архиерея — они должны быть сначала одобрены высшим руководством Конгрегации. Со своей стороны Владыка Иосиф попросил, чтобы сестра Дарья пока не покидала пост руководителя благотворительной церковной организации, совмещая эти две ответственные должности и используя, в том числе, помощь других сестер из Общины Елизаветок. В итоге такое согласие было получено.

«Сибирская католическая газета» сердечно поздравляет всех избранных на новые должности сестёр и желает им вдохновенного и плодотворного служения на благо Святой Христовой Церкви!



(Фото любезно предоставлено с. Дарьей Рассказовой CSSE)