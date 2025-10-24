Кардинал Пиццабалла заявил о возможности стабилизировать ситуацию в Газе

Прекращение огня в Газе — очень хрупкое явление, требующее полной приверженности всех сторон. Тем не менее это проблеск надежды, который остаётся возможностью стабилизировать ситуацию, заявил Латинский Патриарх Иерусалима в интервью каналу Sky News Arabia.

Кардинал Пьербаттиста Пиццабалла, среди прочего, отметил, что война в секторе Газа и события на Западном берегу реки Иордан привели к беспрецедентному сокращению числа христиан на палестинских территориях. В настоящее время на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме проживает менее 10 000 христиан.

По словам иерарха, численность христианской общины в Газе сократилась вдвое по сравнению с 2023 годом. Верующие христиане испытывают там те же страдания, что и мусульмане, поскольку беда постигла всех, независимо от религиозной принадлежности.

Как отметил патриарх, опубликованные фотографии из Газы не передают всех масштабов разрушений. «Реальность гораздо ужаснее. Газа разрушена на большей части своей территории; люди живут в руинах, без крыши над головой и средств к существованию. Запах смерти ощущается повсюду. Когда въезжаешь в сектор Газа, сразу ощущаешь это, потому что под руинами до сих пор покоится множество трупов. Это зрелище шокирует», — сказал кардинал Пьербаттиста Пиццабалла.

Латинский Патриарх Иерусалима также напомнил, что Святейший Престол постоянно следит за ситуацией в Газе, а Папа Римский Лев XIV поддерживает связь с местным приходом, как это делал его предшественник Франциск.



По материалам Vatican News