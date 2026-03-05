Кардинал Паролин: превентивные войны рискуют воспламенить весь мир

Главный редактор Vatican News Андреа Торниелли побеседовал с госсекретарём Святейшего Престола кардиналом Пьетро Паролином о драматическом развитии событий на Ближнем Востоке.

Ваше Высокопреосвященство, как Вы проживаете эти драматические часы?

С глубокой болью. Народы Ближнего Востока, включая уже и без того хрупкие христианские общины, вновь погрузились в ужас войны, которая безжалостно обрывает человеческие жизни, приносит разрушения и втягивает целые страны в спираль насилия с непредсказуемыми последствиями. В минувшее воскресенье во время молитвы Angelus Папа говорил о «трагедии колоссальных масштабов» и о риске «безвозвратной пропасти». Эти слова более чем красноречиво передают тяжесть нынешнего момента.

Что Вы думаете об ударе США и Израиля по Ирану?

Я считаю, что мир и безопасность должны строиться и поддерживаться средствами дипломатии, особенно в рамках многосторонних международных организаций, где государства могут разрешать конфликты без кровопролития и более справедливым образом. После Второй мировой войны, унёсшей около шестидесяти миллионов жизней, отцы-основатели ООН стремились избавить своих детей от тех ужасов, которые пережили сами. Поэтому в Уставе ООН были чётко прописаны принципы урегулирования конфликтов. Сегодня кажется, что эти усилия оказались тщетными. Как напомнил Папа дипломатическому корпусу в начале года, «дипломатию диалога и поиска всеобщего согласия постепенно вытесняет дипломатия силы отдельных государств или групп союзников», и всё чаще считается, что мир можно обеспечить посредством оружия. Когда речь заходит о причинах войны, трудно определить, кто прав, а кто виноват. Несомненно одно: война неизбежно приносит жертвы и разрушения, а также катастрофические последствия для мирного населения. Поэтому Святейший Престол предпочитает напоминать о необходимости использовать все дипломатические инструменты для разрешения межгосударственных споров. История уже показала, что только политика – с кропотливыми переговорами и поиском баланса интересов – способна укрепить доверие между народами, содействовать развитию и сохранить мир.

Оправданием для удара послужило предотвращение создания новых ракет, то есть «превентивная война»…

Согласно Уставу ООН, обращение к силе допустимо лишь в качестве крайней и крайне тяжкой меры, когда все инструменты политического и дипломатического диалога исчерпаны. И только после тщательной оценки необходимости и соразмерности, на основе строгих доказательств и в рамках многосторонней международной системы. Если признать за государствами право на «превентивную войну» по их собственному усмотрению и без наднационального правового поля, весь мир рискует оказаться в огне. Действительно тревожит это отступление международного права: на место справедливости пришла сила, а силу права заменило право силы и убеждённость, что мир возможен лишь после всецелого уничтожения противника.

Какую роль играют массовые уличные протесты последних недель в Иране, жестоко подавленные властями? Можно ли о них забыть?

Разумеется, нет. Это также вызывает глубокую тревогу. Стремления народов должны учитываться и обеспечиваться в рамках правового общества, которое гарантирует каждому право свободно и публично выражать свои убеждения. Это касается и возлюбленного иранского народа. В то же время стоит задаться вопросом: неужели кто-то всерьёз полагает, что всё можно решить посредством запуска ракет и бомбардировок?

Почему международное право и дипломатия сегодня находятся в таком упадке?

Ослабло понимание того, что общее благо действительно выгодно всем, что благо другого – это и моё благо, что справедливость, процветание и безопасность возможны лишь тогда, когда ими могут пользоваться все. Этот принцип лежал в основе многосторонней системы и таких смелых проектов, как Европейский союз. Теперь же эта осознанность притупилась, уступив место всё более сильному стремлению к собственным интересам. Отсюда следует глубокий кризис многосторонней дипломатии в межгосударственных отношениях, в том числе из-за недоверия государств к правовым ограничениям, которые сдерживают их действия. Это оборотная сторона воли к власти: желание действовать бесконтрольно, навязывать другим собственный порядок, избегая трудных, но благородных политических усилий – дискуссий, переговоров, поиска блага для себя и уступок другим. Опасно утверждается форма многополярности, основанная на приоритете силы и замкнутости на собственных интересах. К сожалению, ставятся под вопрос такие принципы, как самоопределение народов, территориальный суверенитет и правила ведения войны (ius in bello). Вся система, выстроенная международным правом в областях разоружения, сотрудничества в целях развития, соблюдения основных прав, интеллектуальной собственности, торговли и транзита, подвергается сомнению и постепенно отходит на второй план. Похоже, забывается мысль, высказанная Иммануилом Кантом в 1795 году: «Нарушение права в одном месте Земли ощущается во всех остальных». Но ещё хуже то, что международное право начинают цитировать избирательно – только когда это выгодно.

Что именно Вы имеете в виду?

Я имею в виду ситуации, когда международное сообщество негодует и мобилизуется в одних случаях, но молчит или реагирует гораздо мягче в других. Создаётся впечатление, будто одни нарушения нужно карать, а другие можно терпеть; одни жертвы среди гражданских – это трагедия, а другие – лишь «побочный ущерб». Но не существует погибших «первого» и «второго» класса. Нет людей, имеющих больше прав на жизнь лишь потому, что они родились на одном континенте, а не на другом, или в определённой стране. Я хотел бы напомнить о важности международного гуманитарного права: его соблюдение не может зависеть от обстоятельств или военных и стратегических интересов. Святейший Престол решительно осуждает любое вовлечение в военные операции гражданских лиц и объектов – жилых домов, школ, больниц, мест богослужения; он настаивает на незыблемости принципа неприкосновенности человеческого достоинства и священного характера жизни.

Каким Вам видится развитие этого нового кризиса в ближайшей перспективе?

Я надеюсь и молюсь, чтобы призыв к ответственности, с которым Папа Лев XIV обратился в прошлое воскресенье, был услышан и коснулся сердец тех, кто принимает решения. Искренне желаю, чтобы как можно скорее умолк грохот оружия и начались переговоры. Нельзя обесценивать смысл переговоров: им нужно дать время, чтобы они привели к конкретным результатам, действуя терпеливо и настойчиво. В то же время следует признать, что международный порядок сегодня уже сильно отличается от того, который был сформирован восемьдесят лет назад при основании ООН. Без ностальгии по прошлому нужно противостоять любой делегитимизации международных институтов и укреплять наднациональные нормы, помогающие государствам мирным путём разрешать споры посредством дипломатии и политики.

На что остаётся надеяться перед лицом всего этого?

Христиане надеются, потому что верят в Бога, ставшего Человеком, – в Того, Кто в Гефсиманском саду велел Петру вложить меч в ножны, а на Кресте Сам познал весь ужас слепого и бессмысленного насилия. Но они надеются и потому, что, несмотря на войны, разрушения, неопределённость и распространённое чувство растерянности, во многих частях мира продолжают звучать голоса, требующие мира и справедливости. Наши народы взывают о мире. Этот призыв должен встряхнуть правителей и всех, кто трудится в сфере международных отношений, побуждая умножать усилия ради мира.



Источник: русская служба Vatican News