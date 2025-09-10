Кардинал об онлайн-миссионерской работе Церкви

Кардинал Жан-Клод Холлериш призывает Церковь лучше понять роль Интернета и более эффективно использовать его для евангелизации, передает Vatican News.

В интервью австрийскому еженедельнику «Die Furche» архиепископ Люксембурга подчеркнул необходимость адаптации церковной коммуникации в условиях растущей секуляризации.

Кардинал отметил, что 85% молодых людей в возрасте 20–30 лет, крестившихся во Франции в этом году, обрели веру благодаря онлайн-общению. «Мы недостаточно присутствуем в виртуальном мире. Недостаточно просто транслировать мессу онлайн», — подчеркнул он.

«Мы должны обратиться к миру, говорить на языке народа и слушать его», — заявил кардинал Холлериш. Он подверг критике как «правое крыло» Церкви, сосредоточенное лишь на сохранении формы, так и «левое крыло», где ценности больше не связаны с Богом.

Несмотря на прогнозы о «крахе многих приходов» в течение ближайшего десятилетия, кардинал верит в будущее католичества в Европе. Он также с оптимизмом смотрит на синодальный процесс и выступает за более активную роль мирян в жизни Церкви.



(На фото — кардинал Жан-Клод Холлериш со швейцарской молодежью)