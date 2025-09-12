Фотоаппарат Папы Франциска продадут на аукционе (+ ФОТО)

Уникальная фотокамера Leica MA, принадлежавшая Папе Франциску, будет выставлена ​​на аукционе в Вене 22 ноября 2025 года, пишет Vatican News.

Аукционный дом «Leica Photographica Auction» объявил о продаже исключительного лота — фотокамеры «Leica MA», выпущенной специально для Святейшего Отца в 2024 году.

Следуя своей приверженности благотворительности и социальным инициативам, Папа Римский Франциск ранее сам решил выставить комплект с белой камерой и выгравированным ключом Святого Петра на на аукцион, чтобы собрать средства для помощи нуждающимся.

Фотоаппарат обладает рядом уникальных особенностей: белым корпусом, гравировкой с папским гербом и девизом Франциска «Miserando atque eligendo». Серийный номер 5 000 000 подчёркивает эксклюзивность изделия.

Торги пройдут в венском отеле «Империал». Начальная цена — 30 тысяч евро. Эксперты оценивают стоимость устройства в 60–70 тысяч евро. Предварительные заявки принимаются с 22 октября 2025 года. Неизвестно, использовал ли устройство Папа Франциск лично. Все вырученные средства будут направлены на благотворительность.