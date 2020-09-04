Как возник обычай коронования чтимых образов Богоматери? Историк из Литвы раскрывает смысл и динамику этого многомерного процесса

Иконописные или скульптурные изображения Богоматери с Младенцем, увенчанные коронами, можно увидеть во многих европейских городах. Большинство воспринимают золотые королевские венцы как знак особого почитания того или иного образа либо как его пышное декоративное оформление. Профессор исторического факультета Вильнюсского университета, доктор исторических наук, экс-посол Литвы в Ватикане и при ЮНЕСКО Ирена Вайшвилайте смотрит на эти короны иначе – она исследовала венчание образов Богоматери «папскими коронами» в Речи Посполитой не как феномен истории искусства, а как явление религиозной жизни и социально-политической истории. С докладом на эту тему историк выступила 3 сентября на онлайн-семинаре, устроенном Центром по изучению истории религии и Церкви Института всеобщей истории РАН.



В начале встречи докладчица предупредила, что выбранная ею тема – анализ феномена публичного торжественного венчания образов Богоматери и специфика этого феномена в Речи Посполитой – «немножко экзотическая, чисто католическая», а само явление – «чисто контрреформационное». Как известно, Реформация оспаривала культ Богоматери, кальвинисты вообще отказывались от любых образов. Как бы в ответ на это на рубеже XVI-XVII вв. капуцины в Италии начинают собирать средства для украшения золотой короной известного образа Богоматери. Первое известное венчание состоялось в 1601 году в Парме, по инициативе капуцина Паолуччи ди Камболи, в присутствии церковного прихода. Исследовательница отметила, что это венчание стоит воспринимать в контексте «народной проповеди» на пограничных территориях Северной Италии, где католики соседствовали с поселениями, которые испытывали сильное влияние Реформации.

Уже в 1631 году в соборе Святого Петра в Риме Папа Урбан VIII венчал чтимый образ Мадонна делла Феббре. Эта церемония состоялась благодаря знатному и набожному выходцу из Пармы – маркизу Алессандро Cфорца Паллавичини. Он оставил завещание и большие финансовые средства капитулу Ватиканской базилики с тем, чтобы венчания особо чтимых образов в Риме и в Папском государстве были продолжены. В завещании оговаривалось, что золотыми коронами предполагается украшать не только иконописные изображения Богоматери, но и образы на холсте, круглые скульптуры, барельефы. Главное условие – образ должен быть старинным, почитаемым в народе и чудотворным. Поэтому предварительно проводилось необходимое расследование, изготавливались короны и устраивалась небольшая церемония с пением псалмов и шествием с почитаемым образом. Уже к середине XVII века так называемые «папские венчания» стали очень престижными и востребованными во всех государствах Италии.



С расширением запроса на такую коронацию развивается и сам обряд, продолжила профессор. К 1660-м годам капитул Ватиканской базилики создает особый литургический чин для этого торжества. В Сиене сохранился документ того времени с четкой последовательностью действий и распределением ролей. Первые роли играют священнослужители. Церемония занимает несколько дней, участники могут получить индульгенции. Публично подписывается нотариальный акт о том, что корона никогда не будет снята с образа. Обряд занимает два дня: Вечерня, собственно коронация, торжественная Месса, процессия, которая идет с образом по городу. Всё это может сопровождаться военными парадами, стрельбой из пушек, концертами, памятной чеканкой монет и медалей, народными гуляньями. Церковные и светские власти города вместе организовывают подобное торжество.

В 1717 году состоялась первое венчание за Альпами, в Речи Посполитой. Короной был увенчан самый почитаемый Ченстоховский образ Божией Матери. О праве венчания перед Ватиканским капитулом ходатайствовал польский король Август II. По словам историка, это торжество должно было знаменовать возвращение к власти ранее отстраненного короля – бывшего протестанта, принявшего католичество. В контексте этих событий Ченстоховская икона Богоматери трактуется как покровительница монарха. После этого акта в Речи Посполитой фиксируется «прямо взрыв стремления короновать Богородичные образы по всей территории», отметила докладчица. Через год золотые короны были возложены на чтимый образ в Тракае, потом в этот процесс включаются окраины, в том числе – бывшая территория Великого княжества Литовского (Красная Русь). Всего до уничтожения Речи Посполитой на ее землях было увенчано 26 образов Богоматери. Это беспрецедентное количество для одного государства, отметила Вайшвилайте. Коронования Богородичных образов отмечены и в греко-католической среде.



Основную роль в этом процессе играла знать, и торжественные церемонии должны были подчеркнуть ее мощь, благочестие и значение. При хрупкости королевской власти в Речи Посполитой Богоматерь в XVIII в. воспринимается не только как покровительница христиан, но и «как бы второй монарх, чья власть не подвержена переменам». Такой смысл коронования отмечается и в XIX веке, когда Царица Небесная уже почиталась как правительница не имевшей династической монархии и потерявшей государственность Польши. А в 1908 г. польская Церковь получает от Папы разрешение включить в одну из двух основных молитв к Богоматери именование: «Королева Польского королевства». Эта инвокация существует везде, где существуют польские католические общины. Важно вспомнить, что в годы коммунистического режима в Польше, при кардиналах Вышинском и Войтыле, образ Ченстоховской Божьей Матери почитался и как «альтернатива светской власти».

Исследовательница сообщила также, что церемонии венчания образа Богоматери происходят до сих пор, но сейчас они не носят столь пышного характера. Так, подобное торжество состоялось в 2018 г. в Беларуси, и Конференция белорусских католических епископов испросила у Папы разрешения использовать инвокацию «королева Беларуси».



Проследив также механизм финансирования и «легализации» подобных церемоний, профессор нашла корреляцию с процессом «централизации набожности в Католической Церкви». Если в XVII в. золотые короны изготавливаются в Италии на проценты с капитала маркиза Паллавичини, то в XVIII в. с подачи Речи Посполитой все расходы на церемонии и изготовление корон берут на себя те, кто запрашивает коронацию, а от Папы ожидается только разрешение. Таким образом местные культы Богоматери тоже привязываются к собору Святого Петра в Риме. Что касается современной практики, то, по словам докладчицы, «Папа Франциск не такой большой любитель вертикали власти, он предпочитает, чтоб не всё решалось в Ватикане, чтобы Поместные Церкви имели больше прав, в том числе и на культовые решения». Поэтому и разрешение на именование «королева Беларуси» было получено без больших сложностей. Папа Франциск благословляет короны, но сам не коронует – он делегирует это право местным епископам.



Источник: Благовест-инфо