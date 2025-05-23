Епархиальная встреча молодёжи-2025 в Челябинске. Эхо ярких событий (+ ФОТО)

С 8 по 11 мая 2025 года Челябинск стал центром Молодежного форума Преображенской епархии, который проходил под девизом «Надеющиеся на Господа пойдут — и не утомятся» (ср. Ис 40:31).

Столица Южного Урала гостеприимно приняла молодежь из двенадцати сибирских и уральских городов, расположенных на обширной территории российских регионов, которые охватывает наша епархия. Большой радостью стало то, что даже те ребята, которые обычно не могут приехать, потому что живут очень далеко, смогли на этот раз принять участие. Некоторые ребята добирались до места аж по сорок часов! Изначально у нас было 74 зарегистрированных участника, но в некоторые моменты общее количество участников доходило до 80 – это уже благодаря местным ребятам, которые по разным причинам не могли быть с нами постоянно. А ещё в числе участников с нами было 13 человек от епархиального духовенства и монашества: священники, сёстры и вспомогательный епископ.

Четыре дня мы были вместе: радовались, молились, пели! В этот раз мы решили, что после Конгресса призваний, прошедшего зимой в Новосибирске, хотим говорить с молодежью о призваниях как к жизни, посвященной Богу, так и семейной жизни, о том, что, на самом деле, каждый к чему-то призван. Помня о теме, предложенной Папой Франциском и на Святой Юбилей-2025, и на этот год для молодежи, мы говорили о надежде и даже совершили небольшое паломничество (об этом чуть ниже).

Большой благодатью стало то, что конклав по избранию Папы Римского неожиданно завершился именно 8 мая – в первый день нашей встречи, то есть когда мы уже собрались вместе! Немного изменив программу после известия о белом дыме, мы включили трансляцию с площади Святого Петра. Один из наших священников сделал комментарий происходящего для тех, кто еще никогда не смотрел выход и благословение нового Папы, а таких ребят было большинство. Мы пели и молились в интенциях избранного Понтифика. Это был момент единения, который мы, как организаторы, так долго искали, когда готовили программу, и который Господь нам так щедро подарил. А после отправились в храм вывешивать флаги Ватикана, петь «Te Deum» и еще раз помолиться за новоизбранного Папу Льва XIV.

Утром второго дня к нам присоединился епископ Штефан Липке. Этот день мы посвятили конференциям на тему призваний. Первая конференция была о призвании к семейной жизни. Её провела для нас сестра Юлиана Гостковска, которая предложила работу в отдельных группах для юношей и девушек. Это был очень хороший опыт. Молодые люди могли открыто и без стеснения обсудить важные темы и найти ответы на поставленные вопросы. Потом на общей итоговой конференции ребята поделились со всеми тем, о чем размышляли в группах. Для тех, кто недавно присоединился к Католической Церкви, открытием стало, например, то, что супружество – это тоже призвание, любовь – это выбор, и что жить в целомудрии действительно стоит! (Забегая немного вперёд – теперь мы думаем: хорошо бы ещё организовать встречу для тех, кому интересно супружество и подготовка к нему.)

После обеда владыка Штефан предложил написать письмо новому Папе, что мы с радостью сделали, расположившись на зеленой траве во дворе прихода – этот тоже был довольно ценный момент единства!

Вторая часть дня была посвящена призванию к посвященной Богу жизни. Отец Илья Астапов провел конференцию на эту тему. И вновь некоторые ребята с удивлением узнали, что, оказывается, призваны все мы, а не только «избранные». После мы ещё пригласили настоятеля прихода в Челябинске отца Яна Высоцкого, который в этот день отмечал 10 лет священства, и устроили ему интервью: ребята задавали вопросы, а отец Ян отвечал, поделившись своим энтузиазмом служения, трудностями и радостями, которые успел встретить на этом пути. То был, действительно, очень важный момент, в ходе которого ребята могли увидеть живой пример опыта служения, обдумать рассказанное и услышанное.

День завершился Адорацией при свечах — каждый принес свою свечу к алтарю и говорил с Иисусом в тишине храма. Очень многие ребята были в тот вечер на исповеди. По словам одного из исповедовавших священников, было много слез – как у ребят, так и у него. Это были хорошие слезы, надежда на жизнь в близости с Богом!

В третий день мы совершили паломничество в Юбилейный храм в Екатеринбурге. В 7:30 утра мы выехали. По прибытии на место была отслужена Святая Месса, обед и конференция на тему «Паломники надежды», которую тоже провел отец Илья – с хорошими примерами и даже «интерактивом». Ребята тепло вспоминают этот момент.

Из-за нехватки времени (в пути нас встретили непредвиденные задержки), мы решили пожертвовать работой в группах ради прогулки по городу, а после выехали в урочище Ганина Яма. Там находится мужской православный монастырь, а еще это место известно тем, что там укрывали останки Царской семьи и их слуг, расстрелянных в доме Ипатьева в Екатеринбурге. Экскурсия произвела на всех огромное впечатление, как и само место – тихое, спокойное. Мы возвращались наполненные и уставшие. Кто-то спал, кто-то пел. Мы даже успели в автобусе помолиться на ночь, потому что, собственно, ночь наступила и было поздно…

В воскресенье 11 мая (четвертый день) после утренней молитвы и завтрака мы подвели итоги встречи. Ребята признались, что опыт нынешней встречи был важным и очень ценным для них. Многие говорили, что сначала не хотели ехать, потому что боялись и не знали, что это такое, что их ждет, но в итоге остались очень довольны и искренне благодарили. Кто-то отмечал, что эта встреча подарила новую надежду, кто-то почувствовал испытания, но был благодарен за них. Определенно – встреча молодежи была нужна ребятам, потому что принесла много новых знакомств, подарила возможность участия для тех, кто раньше не ездил на такие мероприятия из-за большого расстояния, единство, надежду, мир в сердце, ответы на вопросы и снова огромная радость!

Встреча завершилась Мессой и процессией в честь Божьей Матери Фатимской, которая особенным образом почитаема в челябинском приходе.

Благодарим всех участников встречи за это время с Богом и друг с другом! Благодарим также всех, кто поддерживал эту встречу, в том числе и молитвенно! Надеемся, что она принесет добрые плоды!