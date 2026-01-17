Италия: 414 бездомных погибли в прошлом году

Милан и Рим стали обладателями печальной «пальмы первенства» по числу бездомных, погибших в Италии в 2025 году, отмечает Vatican News.

По данным fio.PSD – итальянской волонтерской организации солидарности с людьми без определенного места жительства, – в 2025 году в Италии 414 бездомных скончались из-за отсутствия доступа к медицинской помощи, из-за социальной изоляции и по причине климатических условий (как от холода – всего 226 жертв, так и от нестерпимого зноя).

В среднем в месяц погибают от 21 до 44 человек, живущих на улице. 42 процента умерли из-за внезапного недомогания или болезни, 40 процентов – от травм, нападений, в результате несчастных случаев и самоубийств.

Феномен гибели бездомных прежде всего охватывает мужчин: более 91 процента случаев. 56,5 процентов всех погибших – иностранцы, преимущественно из неевропейских стран. Итальянцев среди погибших – 29 процентов, это больше, чем в предыдущем году. Средний возраст умерших бездомных составляет 46,3 лет – при том, что средняя продолжительность жизни в Италии — почти 82 года.

Fio.PSD продвигает ряд проектов помощи бездомным; организация оъединяет около 10 тысяч добровольцев.