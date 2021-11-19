Исследователи считают, что они как никогда близки к доказательству существования библейской Вавилонской башни

Новое археологическое открытие может подтвердить библейское повествование о Вавилонской башне. Считается, что при его строительстве использовался кирпич, обнаруженный в ходе археологических раскопок в современном Ираке, пишет «Седмица» со ссылкой на Аleteia.org.

Мы знаем о Вавилонской башне из 11 главы Книги Бытия, в которой рассказывается о ее строительстве и о гневе Бога на самонадеянные усилия человечества достичь небес. В конце концов, Бог разрушил башню и рассеял ее строителей, а затем лишил их общего языка, чтобы предотвратить возможный сговор по поводу другого подобного сооружения.

Некоторые историки считают, что башню, которая описана в Библии, приказал построить Вавилонский царь Навуходоносор II, хотя произошло это во времена, гораздо более поздние, чем описано в Библии.

Согласно документальному фильму Смитсоновского института, археологами найден кирпич, который был заказан царем Навуходоносором. На нем было написано имя царя — на штампе, который, должно быть, был нанесен при изготовлении. Кроме того, было обнаружено, что на нем все еще присутствует древний раствор — битум, название которого упоминается в библейских повествованиях.

Навуходоносор вторгся в Иудею и взял приступом Иерусалим в 586 году до нашей эры. Он захватил в плен искусных еврейских ремесленников и мастеров и заставил их работать на своей стройке.

Доктор Ирвинг Финкель из Британского музея отмечает: «Когда вы смотрите на первые главы Библии, становится ясно, что некоторые из них взяты из собственных записей иудеев, а некоторые из них включают рассказы, с которыми они, должно быть, впервые столкнулись в Вавилоне, которые были настолько мощными, что (и это поразительно) авторы, философы, работавшие над еврейскими текстами, включили их, чтобы рассказать свою собственную историю».

Это далеко не первое свидетельство, которое приводят в подтверждение существования Вавилонской башни. В 2017 году Зельда Колдуэлл сообщила о табличке с изображением башни и надписью, в которой она упоминалась как «Великий зиккурат Вавилона». На изображении — царь Навуходоносор, стоящий перед строением. Он позирует в своей царской шапке с посохом в одной руке и планами строительства в другой. Надпись на нем в переводе гласит примерно следующее: «НЕБУЧАДНЕЗЗАР, ЦАРЬ ВАВИЛОНА Я — ЧТОБЫ ЗАВЕРШИТЬ Э-ТЕМЕН-АНКИ И Э-УР-МЕ-ИМИН-АНКИ, Я МОБИЛИЗИЛ ВСЕ СТРАНЫ ПОВСЮДУ, КАЖДОГО И ВСЯКОГО ПРАВИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ СТОЯЛ НАД ВСЕМИ НАРОДАМИ МИРА — ОСНОВАНИЕ Я ЗАПОЛНИЛ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ВЫСОКУЮ ТЕРРАСУ. Я ПОСТРОИЛ ИХ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БИТУМА И ОБОЖЖЕНОГО КИРПИЧА. Я ИСПОЛНИЛ ЭТО, ПОДНЯВ ЕГО ВЕРШИНУ ДО НЕБЕС, СДЕЛАВ ЕГО БЛЕСК ЯРКИМ, КАК СОЛНЦЕ»

Табличка была провозглашена первым современным изображением Вавилонской башни. До ее открытия в частной коллекции норвежского бизнесмена историки могли полагаться только на художественные репрезентации.

Хотя открытие кирпича царя Навуходоносора имеет большое значение, эксперты все еще спорят о том, где находилась Вавилонская башня. Многие исследователи считают, что башня стояла в границах современного Ирака — там, где был обнаружен кирпич. Другие, однако, предполагают, что это могло быть в другом месте на Ближнем Востоке.

Энн Хаберме считает, что Ирак находится слишком далеко на юге, чтобы это место соответствовало библейскому описанию. Она утверждает, что фактическое местоположение башни могло быть дальше на северо-восток, в пределах современной Сирии. Эксперты отметили, что для определения правильного местоположения башни Навуходоносора потребуются дополнительные исследования.