Искусственный интеллект поможет восстановить разрушенную фреску Чимабуэ

Семь веков эта фреска украшала потолок базилики Святого Франциска в Ассизи, но в 1997 году разбилась на тысячи фрагментов в результате землетрясения. Чтобы собрать заново этот «пазл», одного лишь человеческого интеллекта оказалось недостаточно.

Специалисты используют искусственный интеллект (ИИ) для восстановления бесценной фрески, созданной мастером Раннего Возрождения Чимабуэ (1240–1302). Почти 30 лет назад она разбилась на десятки тысяч фрагментов во время землетрясения. Нынешний проект дает надежду на полное восстановление шедевра, который премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала символом национальной гордости.

Базилика Святого Франциска в Ассизи, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сильно пострадала в 1997 году в результате двух мощных толчков магнитудой 5,7 и 6,0, унесших жизни четырех человек и повредивших цикл фресок Джотто со сценами из жизни святого Франциска. В числе наиболее пострадавших произведений была и фреска Чимабуэ, украшавшая сводчатый потолок. На каждой из четырех изогнутых треугольных секций потолка располагалось изображение одного из евангелистов на фоне архитектурных пейзажей с подписями «Азия», «Греция», «Иудея» и «Италия» (в устаревшем написании Ytalia).

Три из четырех секций, изображающие святых – Иоанна, Луку и Марка, раскололись на сравнительно крупные куски, что позволило реставраторам восстановить их. Четвертая же секция, изображающая святого Матфея, полностью обрушилась, оставив в своде огромную дыру, и распалась приблизительно на 120 тыс. мелких осколков.

Все фрагменты вскоре собрали, отсканировали и тщательно каталогизировали. Однако вернуть на место со временем удалось лишь около 30 из них, и сейчас пустоту в потолке между ними заполняет изогнутая панель нейтрального цвета.

Теперь инженерный факультет Университета Перуджи и Национальная галерея Умбрии запустили совместный проект, чтобы проверить, сможет ли искусственный интеллект помочь в восстановлении разрушенной части. Команда, в которую также входят сотрудники Управления наследия при Министерстве культуры Италии, опирается на фотографию в высоком разрешении, сделанную незадолго до землетрясения 1997 года. «Идея заключается в том, чтобы посмотреть, удастся ли найти способ собрать воедино огромное количество фрагментов, основываясь на их форме и цвете», – говорит Костантино Д’Орацио, директор Национальной галереи Умбрии.

По его словам, эту идею предложил министр культуры Алессандро Джули во время посещения базилики в июне 2025 года. В настоящее время полтора десятка сотрудников из трех институций занимаются оценкой реализуемости проекта, которая, по мнению Д’Орацио, должна занять не менее полугода. Он отмечает, что пока рано говорить, получится ли адаптировать к этой задаче существующие инструменты на базе ИИ или потребуется специально разработанная технология. За реконструкцию произведения будет отвечать собственная реставрационная команда базилики, подчеркивает он.

Тем временем Национальная галерея в сотрудничестве с флорентийской компанией Ikare, специализирующейся на архитектурной визуализации, работает над видеопроекцией, которая позволит воссоздать утраченную часть нейтральной панели в цифровом формате. Как сообщил Д’Орацио, €5 тыс., выделенные на этот проект, пошли в основном на аренду проекционного оборудования, которое установили в правом трансепте базилики.

Соучредитель Ikare Стефано Джаннетти объясняет, что для создания проекции использовали 3D-рендер на основе фотографии, сделанной до землетрясения. Это был очень сложный проект, поскольку экспертам понадобилось точно определить точку, с которой был сделан снимок, учесть искривление свода при разработке проекции и совместить ее с сохранившимися цветными фрагментами на своде. «Чтобы добиться единообразного результата, мне пришлось „включать“ и „выключать“ цвета в ходе длинной серии проб, – рассказывает он. – Нас не интересовали простые световые эффекты, мы хотели восстановить ощущение всей фрески как единого целого».



Джеймс Имам

Источник: The Art Newspaper Russia

(На верхнем фото — интерьер знаменитой базилики Святого Франциска в Ассизи после землетрясения 1997 года постепенно приводился в порядок. Сейчас здесь ведется подготовка к восстановлению потолочных фресок Чимабуэ / Wikimedia Commons)