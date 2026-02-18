Искусственный интеллект поможет восстановить разрушенную фреску Чимабуэ

Февраль 18, 2026

Семь веков эта фреска украшала потолок Святого Франциска в , но в 1997 году разбилась на тысячи фрагментов в результате землетрясения. Чтобы собрать заново этот «пазл», одного лишь человеческого интеллекта оказалось недостаточно.

Специалисты используют () для восстановления бесценной , созданной мастером Раннего Возрождения (1240–1302). Почти 30 лет назад она разбилась на десятки тысяч фрагментов во время землетрясения. Нынешний проект дает надежду на полное восстановление шедевра, который премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала символом национальной гордости.

Базилика Святого Франциска в Ассизи, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сильно пострадала в 1997 году в результате двух мощных толчков магнитудой 5,7 и 6,0, унесших жизни четырех человек и повредивших цикл фресок Джотто со сценами из жизни святого Франциска. В числе наиболее пострадавших произведений была и фреска Чимабуэ, украшавшая сводчатый потолок. На каждой из четырех изогнутых треугольных секций потолка располагалось изображение одного из евангелистов на фоне архитектурных пейзажей с подписями «Азия», «Греция», «Иудея» и «Италия» (в устаревшем написании Ytalia).

Три из четырех секций, изображающие святых – Иоанна, Луку и Марка, раскололись на сравнительно крупные куски, что позволило реставраторам восстановить их. Четвертая же секция, изображающая святого Матфея, полностью обрушилась, оставив в своде огромную дыру, и распалась приблизительно на 120 тыс. мелких осколков.

Все фрагменты вскоре собрали, отсканировали и тщательно каталогизировали. Однако вернуть на место со временем удалось лишь около 30 из них, и сейчас пустоту в потолке между ними заполняет изогнутая панель нейтрального цвета.

Теперь инженерный факультет Университета Перуджи и Национальная галерея Умбрии запустили совместный проект, чтобы проверить, сможет ли искусственный интеллект помочь в восстановлении разрушенной части. Команда, в которую также входят сотрудники Управления наследия при Министерстве культуры Италии, опирается на фотографию в высоком разрешении, сделанную незадолго до землетрясения 1997 года. «Идея заключается в том, чтобы посмотреть, удастся ли найти способ собрать воедино огромное количество фрагментов, основываясь на их форме и цвете», – говорит Костантино Д’Орацио, директор Национальной галереи Умбрии.

По его словам, эту идею предложил министр культуры Алессандро Джули во время посещения базилики в июне 2025 года. В настоящее время полтора десятка сотрудников из трех институций занимаются оценкой реализуемости проекта, которая, по мнению Д’Орацио, должна занять не менее полугода. Он отмечает, что пока рано говорить, получится ли адаптировать к этой задаче существующие инструменты на базе ИИ или потребуется специально разработанная технология. За реконструкцию произведения будет отвечать собственная реставрационная команда базилики, подчеркивает он.

Тем временем Национальная галерея в сотрудничестве с флорентийской компанией Ikare, специализирующейся на архитектурной визуализации, работает над видеопроекцией, которая позволит воссоздать утраченную часть нейтральной панели в цифровом формате. Как сообщил Д’Орацио, €5 тыс., выделенные на этот проект, пошли в основном на аренду проекционного оборудования, которое установили в правом трансепте базилики.

Соучредитель Ikare Стефано Джаннетти объясняет, что для создания проекции использовали 3D-рендер на основе фотографии, сделанной до землетрясения. Это был очень сложный проект, поскольку экспертам понадобилось точно определить точку, с которой был сделан снимок, учесть искривление свода при разработке проекции и совместить ее с сохранившимися цветными фрагментами на своде. «Чтобы добиться единообразного результата, мне пришлось „включать“ и „выключать“ цвета в ходе длинной серии проб, – рассказывает он. – Нас не интересовали простые световые эффекты, мы хотели восстановить ощущение всей фрески как единого целого».


Джеймс Имам

Источник: The Art Newspaper Russia

(На верхнем фото — интерьер знаменитой базилики Святого Франциска в Ассизи после землетрясения 1997 года постепенно приводился в порядок. Сейчас здесь ведется подготовка к восстановлению потолочных фресок Чимабуэ / Wikimedia Commons)

