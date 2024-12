Индия, самая большая и сложная демократия в мире

В настоящей статье исследуется демократический этос Индии, самой большой демократической страны в мире, в контексте всеобщих выборов 2024 года. Анализируя критически процесс и влияние выборов, автор обсуждает возможность выживания демократии в Индии. Объясняется, что единственная опция для страны — оставаться сильной демократией, учитывая разнообразие религий, культур, языков и этносов. Индии необходим демократический этос, т. е. инклюзивность, социальная справедливость, прозрачность и активное участие граждан в жизни государства. Автор — Себасти Л. Радж SJ, исполнительный директор Индийского социального института в Нью-Дели.

Всеобщие выборы 2024 года в Индии проходили в семь этапов, с 19 апреля по 1 июня 2024 года. Около 650 миллионов человек воспользовались правом голоса, при этом общее число избирателей составляет около 960 миллионов. На выборах проголосовали около 312 миллионов женщин с правом голоса, что составило почти 50 % от общего числа голосов.

Фронт электоральной войны был достаточно ясный: с одной стороны, Национально-демократический альянс (NDA), возглавляемый Бхаратия джаната парти (BJP, Индийская народная партия); с другой — Индийский национальный инклюзивный альянс развития (INDIA), коалиция 26-ти партий под руководством Индийского национального конгресса (INC). В выборах вне двух основных коалиций участвовали всего несколько независимых партий и кандидатов.

Ключевыми темами избирательной кампании были безработица, экономические проблемы, трудности и опасения сельскохозяйственных работников, инфляция, снижение покупательной способности населения и т. д. Оппозиция сконцентрировалась на перечисленных проблемах и на опасениях граждан, правящая коалиция, в первую очередь, стремилась подчеркнуть достигнутые в прошлом результаты и раскритиковать оппозиционные партии. Последние извлекли основной успех большого числа своих кандидатов именно из постоянного внимания к реальным проблемам и обеспокоенности народа.

Согласно некоторым наблюдателям, тревожным элементом стало использование религии в контексте избирательной кампании. И если некоторые политики напрямую или опосредованно обращались к избирателям-индуистам, взывая к религиозным чувствам, то другие опирались на светские принципы конституции Индии, критикуя попытку кандидатов от правящего альянса заработать баллы, давя на религиозные убеждения избирателей.



Политическое влияние всеобщих выборов

Всеобщие выборы 2024 года знаменуют важный момент в истории демократии в Индии. Результаты отражают фундаментальную политическую повестку и демонстрируют, что индийский электорат смог добиться того, что еще за несколько недель до голосования казалось практически невозможным. Приведем некоторые рассуждения о политических последствиях электорального вердикта.

В первую очередь, избиратели затормозили амбициозную мечту правящей партии получить более 400 кресел, дав им меньше мест, чем на всеобщих выборах в 2019 году. Если тогда BJP получила 303 кресла, то на этот раз смогла завоевать только 240, то есть на 32 меньше, чем ей было бы нужно для преодоления порога большинства. Поэтому партия была вынуждена искать поддержку союзников для достижения большинства и формирования правительства. Выборы узаконили, что большинство, которым эта партия пользовалась последнее десятилетие, больше не так легко получить[1].

Исход всеобщих выборов предполагает, что общественное мнение не склонно уступать BJP или его лидеру тот же уровень авторитета, которым они были обличены минувшие 10 лет. Когда правительство большинства консолидировано в руках одной партии, то премьер-министр может оказаться склонным пренебречь определенными процедурами. Напротив, сложившееся коалиционное правительство, вероятно, будет внимательнее оценивать подобные решения, не считая их само собой разумеющимися.

Нынешний сценарий требует соблюдения процедур правительства, а Совет играет важную роль при принятии решений. Следует ожидать, что на собраниях членов кабинета теперь развернутся серьезные дискуссии, тогда как ранее Совет получал информацию о решениях, уже принятых премьер-министром либо его ближайшими сотрудниками. Хотя премьер-министр остается ключевой фигурой, ему придется принять культуру коллективной ответственности, отражающей истинный дух конституции. Аппарат премьер-министра (PMO) тем временем продолжит оказывать ему помощь, выполняя секретарскую роль, а действия по управлению, как предписывают правила, должны проводиться через министерства, департаменты, секретариаты и институционные структуры. Кроме того, вероятно, присутствие премьер-министра перед палатами парламента станет необходимым и частым: ему придется отвечать на вопросы и участвовать в важных дебатах, учитывая большую силу оппозиционных партий, с мнением которых правительству придется считаться в пост-электоральных условиях. Возможно и более сбалансированное распределение полномочий в разных комиссиях палаты, председателей которых политические партии будут выбирать более единодушно.

После долгих 10 лет у оппозиции появилась возможность исполнять обязанности подлинной парламентской оппозиции, то есть играть собственную фундаментальную роль по защите конституционных прав граждан. Это значимая победа для индийского народа особенно в минуту, когда демократические ценности сталкиваются с серьезными вызовами на глобальном уровне. Индия продемонстрировала, что ее граждане, независимо от личных экономических условий, способны противостоять авторитарным тенденциям. Голосование доказало, что в демократии окончательная власть принадлежит народу, что должно оказывать больше влияния на отдельных политиков, занимающих авторитетные позиции.

Недавние выборы указывают, что избиратели признавали значительную ценность за региональными партиями и не поддерживали безоговорочно какое-либо всеиндийское объединение. Такая перемена наводит на мысли, что штаты будут играть более важную роль в национальных вопросах и, следовательно, нужно должным образом учитывать их пожелания. Возможно, появится более уравновешенный подход к распределению фондов между штатами и финансированием разных министерств и департаментов. Теперь внести поправки к конституции становится труднее, так как потребуется разностороннее согласование в парламенте между большинством и оппозицией, равно как и с правительствами штатов.

Народ надеется, что СМИ и их профессиональные сотрудники получат больше свободы в освещении правды, даже нелицеприятной, что станет меньше возможностей для манипулирования новостями. Некоторые аналитики убеждены, что если бы масс-медиа были бы независимее и проявляли критический подход, что если бы избирательная комиссия объективнее наблюдала за выборами, то нынешний результат был бы другим, приведя к еще более неприятному для BJP итогу.

Результаты выборов продемонстрировали победу демократии и конституции. Кроме того, они подарили меньшинствам надежду, предлагая более многообещающее будущее, чем можно было думать до голосования.

Выборы сильно затормозили господство одной партии, потому что избиратели продемонстрировали предпочтение к системе контроля и равновесия, а не к передаче бесконтрольной власти центральной партии правительства. Подчеркивалась важность региональных партий. Поскольку Индия — федеративная республика, ее governance идеально отражает именно такую структуру: штаты должны поддерживать единство, а не единство подавлять штаты. Результаты выборов подчеркивают признание со стороны электората важности конституции, гарантирующей систему федерального правительства и поддерживающую демократические права всех индийцев.

Нынешнее правительство имеет возможности противостоять проблемам минувшего десятилетия, в частности, в экономической сфере, например, оказать поддержку малым и средним предприятиям, вдохнуть в них надежду. Кроме того, это возможность «сшить» разделения и снять напряженность, обусловленные религиозными различиями, смягчить раны и трудиться на благо единства.

Правительство должно противостоять трудным условиям Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST) и Other Backward Communities (OBC) в том, что касается их основных потребностей, занятости, образования, медицинского обслуживания и т. д[2]. В нынешней ситуации наиболее конструктивным для правительства стал бы отказ от прошлой стратегии поляризации и посвящение себя содействию единству и созиданию согласия.

По следам результатов выборов Hindus for Human Rights (HfHR) заявила: «Великий performance INDIA Alliance, несмотря на атаки правительства на политическую оппозицию, укрепляет обязательство индийских избирателей в пользу демократии и плюрализма, давая глобальный пример инклюзивного governance». HfHR просит приступающее к работе правительство «дать приоритет политике, защищающей гражданские свободы, тем самым содействуя экономическому равенству и инклюзии маргинальных сообществ»[3].

В интервью журналисту Амиту Рою 7 июля 2024 года британский историк сэр Саймон Шама утверждал, что демократия выстояла, несмотря на индийского премьер-министра Нарендру Моди. Он заметил, что те, кто ценит демократию, должны утешаться фактом, что Моди не набрал «триумфального большинства на всеобщих выборах»[4].

Воспримет ли нынешнее коалиционное правительство (NDA) принципы и практики governance коалиции? В теории для него было бы смело применить более инклюзивный подход, прислушиваясь к оппозиции и разбирая ее требования. Это помогло бы усилить демократию и улучшить функционирование парламента и других центральных институтов. Однако нужно посмотреть, будут ли премьер-министр и его сотрудники придерживаться такой линии поведения и будут ли партнеры по коалиции некритично придерживаться линии BJP или поддержат демократические ценности, что желательнее. Время даст ответ на эти вопросы по мере развития страны, за чем мы будем следить в ближайшие месяцы.



Социо-экономический эффект

Хотя за прошлые годы рост индийского ВВП был впечатляющим по сравнению с основными глобальными экономиками, его эффективная польза не достигла большинства населения. Из данных по ВВП складывается обманчивая картина, поскольку лишь малый процент людей (около 15–20 %) извлек для себя серьезную выгоду. Многие избиратели вынужденно стали бессильными наблюдателями экономического бума, обогатившего избранную группу миллиардеров, в то время как более 600 миллионов людей столкнулись с сокращением доходов, уменьшением рынка труда и ухудшением качества основных услуг, предоставляемых населению. Как заметило 6 июня 2024 года агентство Bloomberg USA, подрыв поддержки Моди в Уттар-Прадеше — важном штате, бывшей цитадели BJP — выявил распространенное неудовольствие миллионов людей, оставшихся позади, несмотря на стремительный экономический рост в стране. Во время десятилетнего правления BJP работники пострадали из-за расторжения договоров, исчезло множество малых предприятий, особенно во время и после пандемии COVID-19. Тем временем богатство все больше концентрировалось в руках немногих, проявляя огромное и вызывающее неравенство богатых и бедных.

Доступные данные свидетельствуют о значимом экономическом неравенстве между разными индийскими социальными группами. У ST и SC, а также в некоторой степени и у OBC снизился уровень потребления, в то время как компоненты прочей категории, называемой General, сохранили значительно более высокий уровень потребления. Несмотря на немалые показатели ВВП, богатство Индии приносит преимущество по большей части высшему классу, чья численность незначительна — около 15–20 % населения, а остальные 80–85 %, т. е. около 1,2 миллиарда человек, по-прежнему с трудом доживают до конца месяца[5].

Для противостояния нынешнему неравенству важно рассмотреть модели потребления маргинальных групп. Доступные данные выявляют устойчивое неравенство в распределении товаров между разными социальными группами. Хотя со временем отмечались некоторые колебания, SC и ST обычно отстают от категорий General и OBC. Например, у ST, составляющих 9 % населения, уровень потребления производимых товаров оценивается всего лишь в 7 %. У SC (43 % населения) уровень потребления 41 %, а в категории General, объединяющей 28 % населения, рейтинг потребления оценивается в 36 %[6].

Кастовая динамика всегда играла ключевую роль в выборах в Индии и ее влияние особенно очевидно на прошедшем голосовании. Политические партии уделяют огромное внимание кастовым соображениям при выборе кандидатов, строят их кампании вокруг чувствительных для разных общин проблем. Среди низших каст OBC представляет собой существенную долю населения, что делает ее ключевым фактором опасений для власть предержащих. Несмотря на серьезный рост экономики, социальные и экономические неравенства по-прежнему повсеместны. Большая часть граждан вынуждена бороться с разнообразными формами неравенства, в том числе с обусловленными кастой, полом, экономическими возможностями, доступом к образованию и медицинскому обслуживанию. Неравенства препятствуют многим полноценно пользоваться демократическими идеалами: равными возможностями и правами для всех.



Религиозный эффект

В последнее десятилетие отмечалось множество эпизодов религиозного насилия, как прямого, так и косвенного. На минувших выборах были очевидны попытки сыграть на религиозных чувствах мажоритарных общин. При этом в некоторых лозунгах кандидаты якобы поддерживали интересы основных миноритарных групп. К счастью, политическая зрелость избирателей сыграла фундаментальную роль в подходе к ситуации. Они направили политическим лидерам четкое послание, призывая не смешивать религию и электоральную политику. Избиратели индуисты, в частности, заметили, что нельзя смешивать религию и политику. Строительство храма Рамы[7] в Айодхье, в штате Уттар-Прадеш (на севере Индии), — проявление исключительно религиозных устремлений и не имеет ничего общего, по их словам, с избирательной кампанией. Простые избиратели осознают раздел между религией и политикой, в чем отражается значительный уровень политической зрелости индийского электората.



Может ли в Индии сохраниться подлинная демократия?

За последние 75 лет Индия остается именно демократическим государством, со всеми сопутствующими успехами и вызовами. Ободряет сам факт, что демократия сохранялась столько времени в русле конституции, разработанной группой заинтересованных граждан. Отцы конституции подошли к своей задаче дальновидно, одобрив инклюзивные рамки, способные учитывать сложность индийского общества со всеми присущими ему религиозными, этническими, лингвистическими и культурными отличиями. Сейчас ключевой вопрос таков: сможет ли Индия по-прежнему развиваться как демократическая нация и укрепляться в таком качестве, балансируя между своими сильными сторонами и преодолевая недостатки? Будущее индийской демократии зависит от способности — как народа, так и правителей — созидать, опираясь на сильные стороны, одновременно превозмогая вызовы.



Сильные стороны индийской демократии

Избирательная система. В Индии сложилась очень крепкая избирательная система, что гарантирует регулярные, свободные и равноправные выборы на уровне всей страны, штатов и местных органов. Индийская избирательная комиссия, уставной орган, ответственна за наблюдение за электоральным процессом и обеспечением прозрачности и равноправия. За последние 75 лет, несмотря на безграмотность либо полуграмотность большей части электората, отмечалось воодушевленное участие в голосованиях, что ясно показывает силу и жизнеспособность индийской демократии.

Демократические институты. Авторы конституции старались (и им это удалось), чтобы у Индии были крепкие демократические институты, среди которых — избирательная комиссия, крепкая судебная система, свободные СМИ, живое гражданское общество. За десятилетия после провозглашения независимости страны эти институты сыграли фундаментальную роль в поддержании равновесия между авторитетом правительства и правами граждан.

Разнообразие и плюрализм. Индия со своим огромным разнообразием культур, языков, религий и этносов — это поистине сложный социальный конгломерат. Для обеспечения не только сохранности, но и процветания разнообразия сущностно необходима демократическая система, поскольку демократия — единственный строй, которому под силу культивировать и поддерживать такую богатую вариативность в рамках одного сообщества. Любая иная система, отдающая приоритет единообразию перед разнообразием, подорвала бы само существование индийской идентичности. Поэтому очевидно, что демократия — основа для сохранения, защиты и развития сложного и диверсифицированного этоса, определяющего Индию.

Политическая прозорливость населения. Из опыта последних 75 лет можно извлечь утешительный вывод: в индийском обществе постоянно развивается политическая осознанность. Избиратели получают все больше информации о ключевых проблемах, критичнее оценивают действия политических партий. Сегодня они обладают вескими элементами и критериями для анализа и оценки разрыва между обещаниями политических партий и их действительным поведением. Растущая способность к анализу и пониманию подтверждается поступками голосовавших на выборах. Хотя не все избиратели оказались в состоянии продемонстрировать одинаковый уровень осознанности, тенденция к этому постепенно растет; следовательно, политикам все труднее раздавать пустые обещания и вводить избирателей в заблуждение ложными утверждениями.

Высокая явка на избирательные участки. Помимо укрепления более критического отношения и информированности о политической панораме, значительная часть населения проявляет неизменный энтузиазм и интерес к голосованиям. Как уже упоминалось, во всеобщих выборах 2024 года из миллиарда имеющих право голоса граждан участвовали более 650 миллионов человек, из них около 312 миллионов женщин. Индия регулярно отмечает повышенную явку на избирательные участки как на всеобщих выборах, так и на выборах в штатах, что свидетельствует о сильной заинтересованности в политических процессах и конкретном стремлении к демократическому участию. В свою очередь, все это подчеркивает решимость электората заставить услышать свой голос и собственное мнение с помощью демократической системы.

Влияние СМИ. Сегодня СМИ, ставя акцент на восприятии событий и политических стратегий, сильно влияют на мышление и мнение избирателей. Масс-медиа стали могущественным орудием формирования общественного мнения, гарантируя, что ни одна политическая партия не может принимать избирателей как данность. По большей части граждане пользуются правом голоса, критично оценивая попытки повлиять на них с помощью подкупа и иных поощрений. Тем не менее столь же важно признать, что масс-медиа порой могут оказаться избирательными и односторонними, что им под силу дезинформировать население и внушать ему искаженные концепции.

Участие молодежи. Поскольку Индия молодая страна, здесь важен процент молодых избирателей и, следовательно, они играют ключевую роль в ходе выборов. Образование, легкий доступ к СМИ и взаимные контакты содействуют их динамичному участию и огромному вкладу. Ожидается, что в следующие годы роль молодых избирателей вырастет, следовательно, политическим партиям очень важно взвешенно и результативно заниматься решением проблем молодежи.

Гражданское общество и активизм. Организации и активисты гражданского общества играют важную роль в политической сенсибилизации и воспитании населения, то есть и в мобилизации избирателей. Несмотря на усилия предыдущих правительств по контролю за подобными организациями и по ограничению их деятельности, те непрерывно играли эффективную роль, зачастую преодолевая преграды, установленные сопротивляющимся, не желающим сотрудничать правительством. Непрекращающиеся усилия неправительственных организаций и гражданских активистов — фундамент для содействия информированному и заинтересованному электорату.



Вызовы перед индийской демократией

Политическая коррупция и покровительство. Одна из наиболее насущных проблем, которую необходимо преодолеть индийской демократии, — распространенная политическая коррупция, подрывающая цельность системы. Политические партии нередко злоупотребляют коррупционной средой ради собственной выгоды, и главными жертвами этой системной проблемы оказываются граждане.

Политика, основанная на религии и кастовой системе. Индийская политика глубоко укоренена на религиозном и кастовом восприятии, что зачастую мешает гражданам действенно добиваться реализации законных устремлений. Потенциальная реализация нередко ограничена или сформирована религиозной и кастовой принадлежностью. Политические партии склонны отдавать предпочтение именно этим факторам вместо объективной оценки или выбора кандидатов с учетом заслуг и способностей последних.

Неравноценная свобода. Некоторые наблюдатели жалуются на отсутствие необходимой свободы, обличая цензуру и нападения на журналистов. Без свободных и объективных СМИ гражданам будет очень сложно пользоваться подлинной свободой и противостоять правительству, если они уверены, что та или иная инициатива направлена против конституции или интересов народа. К тому же с помощью стратегического использования современных средств социальной коммуникации легко обмануть и дезинформировать население.

Политическая апатия. Несмотря на повсеместный общественный интерес к политике сохраняются сегменты общества, в первую очередь — среди маргинализированных групп, проявляющие политическую апатию либо разочарование. Отсюда следует отказ от участия в электоральном процессе, что уменьшает влияние и представительство этих кругов на политической арене.



«Дорожная карта» для укрепления демократии

Верность конституции. Все конституционно учрежденные институты следует уважать и позволять им работать в духе конституции. Ответственность любой политической партии — как правящей коалиции, так и оппозиции — содействовать демократическим институтам, обеспечивая их независимость и эффективность. Избирательная комиссия, суды, учреждения, контролирующие соблюдение закона, парламент и его вспомогательные органы должны функционировать, как предусмотрено в основном законе страны.

Индийская конституция безоговорочно защищает фундаментальные права, то есть свободу слова, вероисповедания и равенство перед законом. Эти права — основа любого демократического общества, поскольку демократия не может без них существовать, и наоборот. В демократии личностная свобода, особенно свобода самовыражения, мнения, духовных практик и убеждений, должна быть явным образом защищена и получать активную поддержку независимо от религии и касты. Точно так же и «четвертой власти», СМИ, должно быть разрешено пользоваться законной свободой исполнять свои обязанности в подлинно конституционном духе.

Федеральная структура. В конституции четко прописано, что Индия должна сохранять федеральную структуру и оставаться союзом штатов. Эта система гарантирует отдельным штатам особую автономию в управлении с учетом местных потребностей, культур и традиций, при этом федеральное правительство, в свою очередь, выполняет специфическую роль, одинаковую по всей стране. Силу системы федерального правительства, как предусмотрено в конституции, следует защищать и укреплять, гарантируя тем самым культурам, обычаям и разнообразным языкам страны сохранение, защиту и развитие.

Инклюзивное и плюралистское общество. Отцы-основатели индийской конституции представляли себе инклюзивную политическую систему, обеспечивающую представительство разных культур, языков и религий страны; поэтому они отдали выбор парламентской системе правления, примиряющей разные мнения и точки зрения. Признавая плюралистский этос величайшим ресурсом Индии, правительство, оппозиция, гражданское общество и все заинтересованные в развитии Индии должны настойчиво содействовать лаицизму и плюрализму. Необходимо на деле отвергнуть любые посягательства на избирательное предпочтение той или иной культуры, религии или языка в ущерб прочим.

Эти ценности нельзя политизировать, их следует предоставить личному решению каждого гражданина. Индии нужна инклюзивная и плюралистская ткань общества, где всех будут уважать и где законные устремления всех секторов общества — независимо от религиозной, этнической, региональной или языковой принадлежности — найдут уважение и поддержку, где каждому будет позволено жить по-своему, в русле собственных традиций. То есть нужно сразу же противостоять тенденции все унифицировать и навязать определенные практики, пищевые или языковые обычаи.

Социальная и экономическая политика. Для создания более инклюзивного общества правительство должно придерживаться политической линии, направленной на сглаживание социального и экономического неравенства. Такой подход мог бы гарантировать всем гражданам простой доступ к образованию, медицинскому обслуживанию и достойной работе, независимо от их социального окружения. Борьба с экономическим неравенством, безработицей и инфляцией должна стать приоритетом как для правительства, так и для оппозиции. И первым, и вторым следует подняться над партийной политикой при решении национальных проблем, ставших для граждан повседневной борьбой.

Социальное возвышение. Проблемы, связанные с кастами, требуют сотрудничества правительства и оппозиции. Правительство играет ключевую роль в достижении консенсуса по таким важным вопросам. Очень важно, чтобы само правительство занялось всеобщим воспитанием, поддерживая высокие образовательные стандарты и обеспечивая доступ к ним для всех граждан. В то же время обязательно гарантировать медицинское обслуживание и сделать доступными для всех фармакологические препараты и санитарный уход.

Реформы голосования. Правительство и оппозиция должны вместе объявить о реформах голосования, чтобы уменьшить коррупцию во время выборов и содействовать большей прозрачности и укреплению демократических процессов, равно как и мерам по ограничению использования финансов в политике. По мнению некоторых экспертов, нужно запретить нынешнюю практику, когда избранный в одной из партий представитель может ее оставить и присоединиться к другой как индивидуально, так и в группе. Должен быть закон, гарантирующий, что от имени партии может быть выбран один кандидат (за исключением для независимых кандидатов), и поэтому он не может присоединиться ни к какой другой партии, разве что только после ухода из той, к которой принадлежал ранее, оставив ей выигранное кресло в парламенте. Любому, кто оставит партию, даже если присоединится к другой, следует запретить участие в выборах минимум на пять лет. Правительство и оппозиция должны работать вместе над электоральными реформами для уменьшения коррупции и содействия большей прозрачности выборов, включая ограничение оборота денег в политике.



Заключение

Учитывая богатое разнообразие религий, культур, языков и этносов в Индии, демократия — наиболее приемлемая система правления. Этим объясняется, почему авторы индийской конституции мудро выбрали парламентскую демократию, предусматривающую контроль и равновесие. Политическая структура Индии адаптирована для управления сложной социальной тканью страны, гарантирует инклюзивное governance, защищая индивидуальные свободы и содействуя гармонии в обществе. Демократия остается наиболее подходящим для Индии формой политического устройства, поскольку при таких условиях принимаются разные идентичности и формируется платформа для диалога и мирного сосуществования. В нации со столь разнообразными идентичностями и ожиданиями авторитарная либо автократическая системы бессильны. Напротив, демократический этос, с присущими ему инклюзивностью, социальной справедливостью, прозрачностью, ответственностью и активной вовлеченностью граждан лучше всего отвечает потребностям и ценностям индийцев.

***

ПРИМЕЧАНИЯ:

[1] См. «Lok Sabha Elections 2024 — Election Updates. Election Commission of India», in elections24.eci.gov.in/; «Lok Sabha Elections Results 2024», in The Times of India, in timesofindia.indiatimes.com/elections/results

[2] Традиционная система каст разделяет индуистов на четыре основные категории. Вверху иерархии — брамины, за ними следуют кшатрии, вайшья и шудра. Вне кастовой системы индуизма находятся неприкасаемые, или далит. Scheduled Castes — группы далит, а Scheduled Tribes — группы коренных народностей, обе официально упоминаются в конституции Индии. Other Backward Communities состоят из тех, кто не включен в ST или SC, но относится к маргинальному слою граждан Индии. Касты и племена — социальные и этнические группы, официально считающиеся неустроенными в социо-экономическом плане.

[3] Hindus for Human Rights Responds to Indian Election Results, 5 июня 2024

(www.hindusforhumanrights.org/en/blog/hindus-for-human-rights-responds-to-indian-election-results).

[4] Cfr A. Roy, Democracy has survived India’s Prime Minister Narendra Modi: Sir Simon Schama, UK historian, in The Telegraph online (www.telegraphindia.com/world/democracy-has-survived-indias-prime-minister-narendra-modi-says-sir-simon-schama-uk-historian/cid/2032249), 8 июля 2024.

[5] См. J. Thakur — P. Kumar Ghosh, Why caste should inform debates on inequality in the country, in The Indian Express, 18 июня 2024.

[6] Там же.

[7] Айодхья считается местом рождения Рамы. Оно имеет огромное значение для миллионов верующих. В этом историческом месте построен новый храм в его честь, в основание которого заложил первый камень сам премьер-министр Нарендра Моди 5 августа 2020 года, он же 22 января 2024 года возглавил торжественное открытие святилища. В связи с его активным участием строительство храма приобрело очень сильный политический оттенок.

Себасти Л. Радж SJ

Источник: La Civiltà Cattolica