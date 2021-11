Христианские орнитологи-любители в США многому учатся у птиц и зовут себя «орнитеологами»

Христианские орнитологи-любители в США многому учатся у птиц и зовут себя «орнитеологами», считая, что «мир птиц дает множество примеров верности, творчества, учебы, развития, любви и заботы». Об этом пишет Седмица со ссылкой на Religion News.

Ранним утром в Национальном парке Great Smoky Mountains Par k (в штатах Северная Каролина и Теннеси, США) Кевин Баррелл слушает птиц.

Он слышит флейтовый зов дрозда-отшельника, тут же за ним стрекот северного кардинала и веселую трель хохлатой синицы. Однако он знает, что все эти трели издает одна птица – северный пересмешник. Как христианин, он ищет и находит глубокие духовные смыслы в несравненном птичьем искусстве подражания.

Для него пересмешник – образ христианского ученичества с прилежным усвоением учения Иисуса и восторженным пересказом Его миру по мере сил. Пересмешник учится всю жизнь, достигая совершенства в своем избрании, и в этом, по словам Баррелла, он являет великий пример каждому ученику Христову. Конечно, не каждому христианину дано постичь глубокие божественные смыслы мира птиц. В Библии упомянуты ястребы, воробьи, ласточки, хотя многие знают лишь голубя с оливковой ветвью на церковных витражах. А вот христианские орнитологи видят живую духовную связь мира пернатых и мира людей. Голоса певчих птиц подобны для них звукам церковных песнопений, а их верность своему назначению – служению и молитве.

Кевин Баррел, священник церковной общины Стоунбридж в Шарлотте (Северная Каролина) и создатель сайта «орнитеология» ornitheology.com, повествует о своем опыте наблюдения птиц с биологической точностью и библейской верой. Термин «орнитеология» введен не им, а теологом и орнитологом-любителем Джоном Стоттом, автором книги «Птицы наши учителя» (The Birds, Our Teachers), в которой сочетается глубокое научное познание с опытом духовного постижения мира птиц.

«Мне думается, что каждый из нас, кто осознает творческую ипостась Господа, не может не восхищаться множеством созданий Его творческого гения, – говорит Баррелл. – Лично я выбрал птиц».

Наблюдая за птицами, он объехал многие страны мира и теперь, в свои 52 года, все больше увлекается местными видами. Как священник, он постоянно ищет и находит в мире птиц духовные метафоры и смыслы. Он опубликовал свои размышления о высшей связи между искусством пересмешника и духовным ученичеством. Он сравнивает неустанную песнь малого каролинского крапивника с псалмом в христианском храме. Эта неустанность напоминает ему о собственном долге – петь славу Господу, молиться и служить. В своей последней публикации о странствующем голубе он указывает, что птица учит нас преданности своему дому и месту на земле, куда нас поместил Господь. «В мире птиц я нахожу неисчислимые примеры верности, творчества, учебы, развития, любви и заботы», — признается священник.

Эти примеры и уроки нетрудно отыскать и в Библии. Так, Дебби Блу, пастор и основательница Дома милосердия в Сент-Поле (штат Миннесота), пишет о символике библейских птиц в книге «Рассмотрим птиц: провокационное руководство по библейским птицам» (Consider the Birds: A Provocative Guide to Birds of the Bible).

«Бог парит над водами в Книге Бытия … как птица, –отмечает Блу – Птицы клюют плоть поверженного «зверя» в Откровении. Они становятся валютой милосердия, когда их приносят в жертву. Они несут хлеб пророкам. Они пища для странников». Пользуясь собственным опытом наблюдений, она исследует значение и роль птиц в иудео-христианских книгах, размышляет о метафорах и аналогиях, которые птицы являют для христианской веры.

Так, в главе о голубях она поясняет символику голубя при крещении Иисуса – по всей вероятности это был скальный голубь, поныне обитающий в Палестине повсюду в городах, пустынях и даже на свалках. Его считают вредителем и истребляют, но Блу видит в нем замысел Божий. «Этот голубь наш спутник повсюду – и в грязных, и в самых красивых местах, в переулках и на площадях, и в этом его символическое значение», уверена Блу. Промысел Божий она видит и в стервятниках, птицах-падальщиках. «Ранее, по своему греховному невежеству, я считала этих птиц страшными, черными и ужасными, – вспоминает Блу. – Однако, когда я узнала об их уникальной способности очищать и избавлять землю от болезней – а у них сильнейшие пищеварительные соки, убивающие бактерии и вирусы – то поняла замысел Господень, воплощенный в них. Они для меня теперь символ той истины, что «Господь может все принять и все сделать чистым».

Кевина Куммера, священника общины InterVarsity Christian Fellowship, удивляет разнообразие личных характеров и сообразительность птиц. Он с любовью наблюдает и кормит синиц-гаичек с черными шапочками на заднем дворе. Каждый раз, когда птичка садится на край тарелки с водой, она издает краткую радостную трель – словно благодарственную молитву.

«Я долго старался не видеть в них личные характеры, подобные человеческим, – признается Куммер. – Однако все же убедился со временем, что они и правда все различны по складу натуры и характеру».

Священник признается, что наблюдения за птицами углубляют его отношения с Богом. «Они учат меня духовной дисциплине, чистоте духа, многим аспектам молитвенной жизни, побуждают к дальнейшим духовным поискам, видению и слушанию Духа Иисуса», — пишет Куммер в своем блоге «Наблюдение птиц и молитва» (Birdwatching & Prayer).

Куммер считает, что созерцание птиц и молитва одинаково совершенствует наши инструменты познания Бога через Его творение. «Оттачивать видение и слух очень важно, ибо внимание к птицам вокруг нас совершенствует наше внимание к посланиям Иисуса, – считает священник. – Я веду записи о птицах и своем молитвенном опыте, и они в равной мере помогают мне учиться. Акт записи, осознания, отражения и наслаждения тем, что я вижу, усиливает впечатление, производимое на меня Божьей птицей или Духом через нее, – признается Куммер. – Наблюдая птицу, я ощущаю свою близость к Богу и Его творению, испытываю счастье и благодарность за Его великое мастерство. Я осознаю, что Господь воистину глубоко любит нас, если поселил нас в столь удивительный, завораживающий и прекрасный мир».

Священник К. Баррел разделяет эти чувства. «Красота мира птиц есть окно, позволяющее взглянуть на образ Создателя всего этого, – убежден христианский «орнитеолог». – Это средство для достижения некоей великой цели».



(На заглавном фото — Дебби Блу, основательница Дома милосердия в Сент-Поле)