Христианская апологетика перед вызовами «нового атеизма». Эта проблема обсуждалась в рамках XV Меневских чтений

Круглый стол «Христианская апологетика протоиерея Александра Меня перед лицом атеизма» состоялся 27 февраля при Сергиевском храме в Семхозе, построенном на месте гибели протоиерея Александра Меня (1935-1990) – выдающегося пастыря, миссионера, просветителя, библеиста. Тематическая встреча священнослужителей и мирян прошла в рамках XV Меневских чтений, приуроченных к 85-летию со дня рождения протоиерея Александра Меня и 30-летию со дня его трагической гибели.

В этом юбилейном году Меневские чтения проходят с января по сентябрь и включают целый ряд мероприятий разного формата. Перед началом работы круглого стола благочинный церквей Сергиево-Посадского церковного округа протоиерей Игорь Завацкий с духовенством благочиния помолился о упокоении убиенного протоиерея Александра на том месте, где пролилась его кровь.

Основным докладчиком на круглом столе стал протоиерей Лев Шихляров, преподаватель Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Вначале он обратился к последней трети XX-го века, когда значительная часть советского общества стала «разнообразными витиеватыми путями приходить к христианской вере». С началом периода религиозной свободы (с 1988 г.) широко распространилось ожидание, что «построение новой жизни, а конкретно у нас – новой России, мыслилось в неразрывной связи с возвращением доброго влияния Русской Православной Церкви», причем в формах, в той или иной степени свойственных дореволюционной России. Но в этих «прекраснодушных рассуждениях», как правило, упускали два принципиальных фактора: царская Россия была далека от идеала, в ней зрели «гигантские проблемы», которые и привели к революционному кризису 1917 года; в ХХ веке жизнь настолько изменилась, что «возвращение к Православию ни в коем случае не должно было означать механического продолжения форм дореволюционной жизни».

За прошедшие четверть века Церковь была восстановлена из руин; общая тенденция возрождения Церкви, «поддержанная официальной позицией священноначалия, стала конструктивной и созидательной», считает отец Лев, особо упоминая такие события, как канонизация Собора новомучеников и создание «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви». Что касается традиции христианской апологетики, то она в эти годы «выглядела уже неактуальной», поскольку атеизм, против которого она была традиционно направлена, окончательно, как казалось тогда, скомпрометировал себя. «Исповедовать атеизм у нас было просто неприлично – его присяжные идеологи догадливо переквалифицировались в специалистов по религиоведению, а упёртые ненавистники веры ушли в подполье», – вспоминал отец Лев недавние годы.

Но наступили другие времена, продолжил он, и «чванливый атеизм выкопал себя из гроба» и вновь активизировался в медийном пространстве. По словам священника, адепты атеизма «чётко уловили ряд современных тенденций, например, естественный душевный кризис воспитанного с детства в Церкви юного человека, (…) и вливают умело приготовленную отраву в образовавшуюся пустоту». Анализируя причины нового атеизма, отец Лев объясняет их «в некоторой степени повторением дореволюционной ситуации, а также – психологически: как результат взросления, подросткового бунта и неумения перейти от веры детской, как составляющей сказочного мира, к вере взрослой, осмысленной и практической». Ответственность за атеизм 20-30-летних он во многом возлагает на воспитавшие их религиозные семьи с их «несовершенной, неразвитой, непросвещённой верой», и наставников таких родителей. «Уверовавшим некогда родителям так часто не достаёт мудрости и любви, чтобы помочь детям прийти, уже своим, непохожим путём, к познанию Живого Бога», – посетовал выступавший.

Далее он предложил аудитории обзор деятельности наиболее ярких медийных проповедников атеизма наших дней, начиная с покойного киевского профессора Евграфа Дулумана, который публично отрекся от веры и вел активную атеистическую пропаганду еще в хрущевские времена, а в последние годы стал снова востребованным и популярным. «Того, что Дулуман критикует в христианстве, в нём отродясь не бывало, но Евграф счастлив вспомнить молодость, ему есть кому передать эстафету», – с сожалением отметил отец Лев, критически отозвавшись и о другом популярном деятеле на «атеистической ниве» – Евгении Понасенкове, который явно гордится своим «отрицанием Православия и Самого Бога». Докладчик выразил сожаление, что телеканал «Спас» приглашает его на диспут о вере, не учитывая того обстоятельства, что «он придёт на передачу не как ищущий атеист, а как самовлюблённый насмешник и провокатор, заранее позвавший подписчиков своего канала смотреть, как он будет громить, по его выражению, ‘глупого попика’, и потому телебеседа выглядела со стороны Церкви как искусное ‘метание бисера’». «Псевдонаучные» сочинения о Евангелии журналиста Юлии Латыниной священник разбирать не стал, отметив лишь, что она «документально силится показать Христа новейшим образом – как проповедника радикализма и терроризма».

Зато подробному критическому анализу отец Лев подверг взгляды популярного публициста Александра Невзорова, который «несомненно обладает талантом захватывать неопытные души, его воздействие настолько заразительно, что уже имеет смысл говорить о ‘невзоровщине’ как о явлении». На конкретных примерах священник показал, как устроены несколько разработанных Невзоровым блоков: «’Уроки атеизма’ – ‘научное разоблачение тёмных предрассудков’, ‘Поповедение’ – скабрезная интерпретация жития святых, истории и современной жизни Церкви, ‘Искусство оскорблять’ – кощунственная и издевательская подача религиозного мировоззрения таким образом, чтобы избежать юридического преследования». Священник предполагает, что за изощренной грубой хулой публициста на Бога и Церковь «таится тщательно скрываемая личная трагедия, приведшая к духовному надлому, выдаваемому за подвиг смелого говорения». При этом изучение подобных речей необходимо «тем неравнодушным церковным деятелям, кто хотел бы в эпоху глобального распространения информации уберечь множество юных слушателей от умного и талантливого растлителя, совершающего непростительную хулу на Духа Святого», считает отец Лев.

Завершая свой доклад, священник сказал: «Размах сегодняшнего торжества хамства в отношении святой веры не может не вызывать возмущения. Но деятельность современных адептов атеизма, явно попущенная Богом, открывает нам, православным христианам, горькую правду о нашей неправде, ибо нет ничего правдивее безжалостного бесовского обличения пред судом Божиим нашей греховности и далёкого отстояния от пути спасения. Понять бы нам, что парадоксальным и промыслительным образом подобная критика может стать для каждого из нас толчком к ревностному возрастанию в совершенстве, а Церкви в целом – ко святому самоочищению».

Ведущий круглого стола, настоятель Сергиевского храма в Семхозе протоиерей Виктор Григоренко, реагируя на такой подход докладчика к апологетике, напомнил слова отца Александра Меня, который, по его словам, более заботился о проповеди Евангелия, чем о полемике с безбожием: «…Я считаю, что одна из наших главных установок, христиан сегодняшних, есть не борьба с атеизмом. С атеизмом боролись много… А нам нужно гораздо больше бороться с лжехристианством внутри каждого из нас. Это будет гораздо более важно. Потому что атеизм приходит как продукт нашего недостоинства».

Источник: Благовест-инфо