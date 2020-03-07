Книга о католических новомучениках СССР вышла в Польше

В феврале этого года в издательстве «Wydawnictwo АА» в Кракове вышла книга «Со Христом до конца. Мученичество Слуг Божиих в Советском Союзе». Об этом сообщил постулатор процесса беатификации российских католических новомучеников священник Христофор Пожарский (Санкт-Петербург). Презентация состоится в полдень 11 марта в секретариате Конференции епископов Польши в Варшаве. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Книга представляет собой коллективный труд под редакцией отца Христофора Пожарского. Она посвящена российским подвижникам веры и содержит биографии епископа Антония Малецкого, прелата Константина Будкевича, священников Франциска Будриса, Яна Тройго, Павла Хомича, Антония Червинского, Епифания Акулова, Потапия Емельянова, монахинь Анны Абрикосовой и Галины Енткевич, а также мирянки Камиллы Крушельницкой. Кроме того, в книгу включены жизнеописания архиепископа Иоанна Цепляка, священника Антония Дземешкевича и епископа Кароля Сливовского. Не исключено, что эти имена будут включены в процесс беатификации при его следующей организации в России.

Вступительное слово к изданию написали кардинал Станислав Дзивиш и архиепископ Павел Пецци. Кардинал Дзивиш подчеркивает, что публикация книги в Польше соответствует пожеланиям Папы Иоанна Павла II, сто лет со дня рождения которого отмечается в этом году. «Мученичество священников в сибирских и других лагерях на территории Советского Союза заслуживает особой памяти», – писал святой Папа Войтыла в книге «Дар и тайна»; о новом мученичестве прошлого столетия он упоминал в Апостольском послании «Tertio millennio adveniente»: «В наш век вновь появились мученики, часто неизвестные, и они подобны неизвестным солдатам великого Божьего дела. Насколько это возможно, их свидетельство не должно быть утрачено для Церкви». В книгу включены архивные фотографии, тексты молитв и новые цветные портреты новомучеников, написанные в Санкт-Петербурге.

Презентация в Варшаве пройдет под почетным председательством ординария Архиепархии Божьей Матери в Москве архиепископа-митрополита Павла Пецци и митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича.