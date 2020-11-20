Епископ Николай Дубинин призвал не размещать экспозицию «камеры пыток» в здании бывшего храма в Выборге

Санкт-Петербург, 20 ноября. В связи с новыми планами использования бывшего храма святого Гиацинта в Выборге Архиепархия Божией Матери в Москве опубликовала письмо вспомогательного епископа Николая Дубинина властям с просьбой не устраивать «камеру пыток» в историческом здании францисканского костёла.

В официальном письме, наравленном директору ГБУК ЛО «Выборгский объединенный музей-заповедник» В. А. Белоусову, а также председателю Комитета по культуре Ленинградской области В. О. Цою, епископ Николай пишет:

«13 ноября 2020 г. стало известно об объявлении Выборгским объединенным музеем-заповедником конкурса на «создание выставочного комплекса «Рыцарский дом», располагающегося в филиале музея – в здании бывшей выборгской католической церкви святого Гиацинта. В состав временной экспозиции этого филиала уже входили инструменты пыток. Теперь же, в рамках новой концепции, камера пыток становится основным содержанием постоянной экспозиции, для неё приобретаются новые предметы. В интернете появились сообщения: «3 миллиона рублей потратят в Выборге на сооружение камеры пыток» (портал infosmi.net и тому подобные).

Я получил ряд сигналов не только от католиков Северо-Запада России, но также от людей различных религиозных взглядов, неравнодушных к историческому и культурному наследию. Эти люди в связи с данной инициативой выражают свои тревогу и огорчение. Считаю, что их чувства вполне понятны и оправданы.

Исторический Дом молитвы и Таинств собираются превратить в место, где мучения людей становятся развлекательным зрелищем. От одной этой мысли становится не по себе. Более того — даже если этого не имели в виду сотрудники музея, такая экспозиция неизбежно резонирует в массовом сознании с образами, которые насаждались на протяжении долгих десятилетий атеистической пропагандой: католицизм вместе с рыцарями, «диким средневековьем» и пытками оказывался сведён к грубой пропагандистской карикатуре, в то время, как храмы были закрыты, а верующие и священники подвергались жестоким репрессиям.

Конечно, есть надежда, что сотрудники музея смогут избежать ярмарочного эффекта и предложат посетителям достоверную историческую информацию, но самого по себе превращения храма в камеру пыток это не отменяет. Первое слово, которое приходит в голову – «кощунство», но не хотелось бы сразу употреблять термин «оскорбление чувств верующих», потому что мне хотелось бы найти общее понимание ситуации, доступное католикам и некатоликам, верующим и неверующим.

«Костел св. Гиацинта», внесенный в государственный реестр российского культурного наследия как памятник федерального значения, на протяжении своей долгой истории был частью католического монастыря (школой или лечебницей францисканцев), домом купца, резиденцией дворянского собрания и, наконец, более двух веков, по воле православных российских государей служил домом молитвы выборгских католиков – часовней, потом церковью; в его интерьере сохранилась часть алтарной росписи, выполненной выдающимся нидерландско-финским художником, католическим священником Робером де Калюве. У этого здания богатая, разноплановая история, но ни одна из её страниц никак не связана с пытками. Обидно и за выборгское дворянство, и за мирный домашний быт купцов – никто из прежних насельников не заслужил такого.

Обращаюсь с просьбой отказаться размещать экспозицию камеры пыток в здании храма и призываю возвратить раздел экспозиции музея, относящийся к средневековой жестокости нравов, в замок, где, среди гораздо большего множества исторических обстоятельств и пространств, он не будет производить того омрачающего воздействия, которого не избежать при устройстве «камеры пыток» в костёле святого Гиацинта. В свою очередь, выражаю заинтересованность и поддержку идеи размещения в этом старинном здании в Выборге экспозиций на темы, отражающие его историю.

С уважением,

Вспомогательный епископ в Санкт-Петербурге Николай Дубинин»

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(Фото портала Культура.рф)