Христиане в Ираке: история и цифры

5 марта в 14 часов по местному времени Папа Франциск приземлится в Багдаде, и с этого момента начнется его 33-е апостольское путешествие. В ходе поездки Папа встретится с христианскими общинами, которые переживают особенно трудный период. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Христианское присутствие в Месопотамии восходит к истокам христианства, о чем свидетельствует Книга Деяний Святых Апостолов. Согласно традиции, христианство распространилось здесь в первом столетии благодаря проповеди апостола Фомы и его учеников. Ирак является землей, значимой для всех христиан с библейской и исторической точки зрения.

Жизнь христианской общины Ирака, составленной из католиков-халдеев, католиков-сирийцев, католиков латинского обряда, католиков-мелькитов, а также верных Древних Восточных Церквей (Ассирийской, Сирийской Православной и Армянской Апостольской), православных и протестантов, отмечена историей преследований и дискриминации с момента водворения здесь ислама. Саддам Хуссейн проложил начало светскому государству, благодаря которому христиане, несмотря на национализацию их школ и ряд серьезных ограничений, обрели modus vivendi, позволивший Церкви действовать также и в социально-благотворительной сфере. Но уже во времена диктатуры Саддама началась массовая эмиграция христиан, усилившаяся во время войны. За рубежом сформировались многочисленные иракские христианские общины, что потребовало организации им пастырской помощи и защиты их культурной самобытности. В особенности это относится к Халдейской Католической Церкви.

Самый массовый исход из Ирака произошел после американского военного вмешательства в 2003 году, а затем – в период с 2014 по 2017 год, после захвата севера страны самопровозглашенным Исламским государством (запрещено в РФ). Таким образом, количество христиан в Ираке – которое до начала 90-х составляло от 1 до 1,4 миллиона, то есть 6% населения страны, – сократилось до 300-400 тысяч. Только в период с 2003 по 2015 год было убито 1200 христиан. Среди них – халдейский архиепископ Мосула Паулос Раххо и 48 иракских мучеников, жертв теракта джихадистов против сирокатолического Кафедрального собора в Багдаде, произошедшего 31 октября 2010 года. Кроме того, были разрушены или повреждены 62 храма.

После захвата Ниневийской долины «Исламским государством» (запрещено в РФ) христиане практически исчезли из этого региона. Более 100 тысяч христиан покинули свои дома, многие из них нашли убежище в Иракском Курдистане, в лагерях беженцев в Иордании, Сирии, Турции и Ливане. Некоторые нашли приют в Европе и на других континентах. За последние годы по меньшей мере 55 тысяч иракских христиан были экспратриированы также из Иракского Курдистана. После поражения «Исламского государства» в 2017 году христиане постепенно начали возвращаться на Ниневийскую долину благодаря поддержке Вселенской Церкви и в особенности Папского фонда «Помощь Церкви в беде».

Христиане Ирака настаивают на принятии светской Конституции страны и на возможности иметь доступ к общественно-политической жизни. Конституция Ирака 2005 года формально гарантирует уважение религиозной свободы, однако ее вторая статья фактически устанавливает ислам в качестве государственной религии и основного источника права. Таким образом, ислам продолжает занимать привилегированное место в иракском государственном устройстве в ущерб меньшинствам, подвергающимся дискриминации, в том числе в доступе к государственным и академическим должностям.

Новый премьер-министр Мустафа аль-Каземи неоднократно выражал намерение остановить исход христиан и вовлечь их в восстановление страны, подчеркивая, что они представляют собой «один из наиболее аутентичных компонентов Ирака». Аль-Каземи назначил на пост министра по делам беженцев и мигрантов халдейскую католичку Эван Джабро, а также уполномочил парламент признать Рождество праздником с фиксированной датой по всей стране. Важные жесты открытости по отношению к христианам были проявлены и шиитским лидером Мукдатой ас-Садром. Он встретился с Патриархом Рафаэлем Сако и объявил о создании специального Комитета по сбору сведений и заявлений о незаконной экспроприации недвижимости христиан.

По последним доступным сведениям, относящимся к концу 2019 года, в Ираке проживало 590 тысяч католиков, что составляет полтора процента от общей численности населения. В стране действуют 122 католических прихода. На указанный момент служение в Католической Церкви Ирака различных обрядов осуществляли 19 епископов, 153 священника, 20 постоянных диаконов, 365 монахинь, 8 монахов, не имеющих священного сана, четыре миссионера-мирянина. На каждого священника приходится более 3800 верных. Два года назад в Ираке было также 43 семинариста.

В Ираке католики опекают 68 образовательных учреждений, в которых обучаются 5464 детей дошкольного и младшего школьного возраста, 770 детей среднего школьного возраста и 378 студентов последней ступени школьного образования, а также вузов. В ведении у католиков находится 7 больниц, 6 поликлиник, 5 домов для престарелых и инвалидов, 10 детских приютов и одна семейная консультация.