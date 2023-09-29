Папа скорбит о жертвах пожара в иракском Каракоше

Пожар в этом городе на севере Ирака привел к гибели по меньшей мере 120 человек: более 200 были ранены, сообщает Vatican News.

Госсекретарь Его Святейшества кардинал Пьетро Паролин направил телеграмму сиро-католическому архиепископу Мосула Юнану Хано в связи с бедствием, постигшим его паству.

«Его Святейшество, — говорится в телеграмме, — глубоко опечален губительными последствиями пожара в Каракоше. Он передает заверения в духовной близости ко всем, кого коснулась эта трагедия. Вверяя души усопших любвеобильному милосердию Всемогущего Бога, он передает глубокие соболезнования тем, кто оплакивает эту утрату. Его Святейшество также возносит молитвы о раненых и о трудах спасателей в деле оказания помощи, на всех призывая Божественное благословение утешения, исцеления и силы».