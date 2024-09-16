Ирак: католики и православные вместе отметили Праздник Креста (ФОТО)

В Анкаве, предместье иракского города Эрбиль, католики и православные — верные Сирийской Православной Церкви и Ассирийской Церкви Востока — вместе отпраздновали Воздвижение Святого Креста 14 сентября, пишет Vatican News.

«Праздник Креста», в котором приняли участие сотни христиан, начался 9 сентября. В этот день верующие прошли торжественной процессией с большим деревянным крестом к храму Ассирийской Церкви Востока во имя святого Иоанна Крестителя.

Христиане разных конфессий впервые священнопразднуют в таком составе, ставя акцент прежде всего на том, что их объединяет. По словам архиепископа халдейской католической епархии Эрбиля Башара Матти Варда, праздник Воздвижения Святого Христа всегда отмечался каждой конфессией по отдельности.

Ежедневно в храме одной из конфессий-участниц проходил совместный молебен; на улицах Анкавы в обрамлении праздничных огней и декораций проводились встречи культурного характера.