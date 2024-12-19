Папа Франциск рассказал о попытке двойного покушения на него в Ираке

Папа Римский Франциск рассказал в автобиографии, которая выйдет в Италии в январе 2025 года, что во время поездки в Ирак в марте 2021 года на него готовилось двойное покушение. Отрывки из книги под называнием «Надейся» напечатали несколько СМИ в день 88-летия понтифика, которое он отмечал во вторник, передает ТАСС.

Папа Франциск вспоминает, что многие отговаривали его от поездки именно по причинам высоких угроз безопасности. Кроме того, это была первая его зарубежная поездка после перерыва, обусловленного пандемией. Но понтифик признается, что чувствовал необходимость посетить «многострадальную землю «нашего деда Авраама» (в исламе пророк Ибрахим — прим. ТАСС), общего праотца евреев, христиан и мусульман.

«Меня предупредили, как только мы приземлились в Багдаде. Полиция передала ватиканской жандармерии информацию английских спецслужб о молодой женщине-смертнице, которая направлялась в Мосул (посещение этого города было в программе — прим. ТАСС). Туда же направлялся с теми же целями фургон», — рассказывает Папа Римский. Тем не менее поездка продолжалась без изменений, Франциск посетил разрушенный террористами «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) город, и это стало одним из самых сильных впечатлений. «Когда я поинтересовался у жандармерии, что случилось с покушавшимися, командующий мне ответил, что их больше нет. Иракская полиция их обнаружила и сделала так, что они взорвались. И это меня сильно потрясло, это — еще один ядовитый плод войны», — признается Папа.

В ходе того визита состоялась историческая встреча с духовным лидером шиитов Ирака аятоллой Али Систани. О ней Франциск также вспоминает в автобиографии.

Багдад во время визита Папы был абсолютно пуст, власти объявили комендантский час. А в Иракском Курдистане понтифик провел мессу на стадионе Эрбиля в присутствии 10 тыс. человек. Накануне поездки и сразу после сообщалось о локальных терактах террористов-смертников, в том числе в ходе религиозных мероприятий и у культовых религиозных мест.

И сам понтифик, которому тогда было 84 года, и все сопровождавшие его, включая журналистов, были вакцинированы от COVID-19. Однако, как стало ясно позже, прививки не защищали от заражения. В Ираке меры предосторожности соблюдали только члены папской делегации и сопровождавшие журналисты. На стадионе в Эрбиле никого не было в защитных масках, а в Мосуле Папа Римский без маски приветствовал достаточно большое число людей. О заболевании, вызванном коронавирусом, у Франциска никогда не сообщалось. Но знакомые с ситуацией в Ватикане полагают, что понтифик переносил COVID-19 и, возможно, неоднократно.