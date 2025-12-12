Храм в Испании признали «зданием года» на Всемирном фестивале архитектуры

Католическая церковь Святого Искупителя в Санта-Крус-де-Тенерифе (Испания) получила главную награду Всемирного фестиваля архитектуры 2025, который проходил в Майами, сообщает «Благовест-инфо».

Проект включает не только церковь, но и общественный центр. Поскольку строительство велось исключительно на пожертвования, его реализовали в два этапа с перерывом более 15 лет.

Здание отличается необычной архитектурой, вдохновленной вулканическим ландшафтом Канарских островов. Отмечается, что «массивные формы контрастируют с окружающей застройкой, а узкие щели между конструкциями, заполненные металлом и стеклом, создают в интерьере особую духовную атмосферу».

Дневной свет является ключевым архитектурным элементом проекта. Окна в здании отсутствуют, а основным источником света является крестообразный проем в стене.



Особо жюри оценило акустические свойства здания: бетон смешан с вулканическими камнями, которые поглощают звуковые волны. Благодаря этому в храме достигнут уровень акустики, сравнимый с оперным театром, что идеально подходит для богослужений и церковного пения.

Храм, спроектированный архитектором Фернандо Менисом для епископата Тенерифе, стал центром обновления городского района Лас-Чумберас – бедной окраины города.

В 2022 году храм уже получил высшую награду Международной премии религиозного искусства и архитектуры.



Фото: worldbuildingsdirectory