Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыт из соображений безопасности

Иерусалимский Патриархат объявил о временном закрытии для посещения одной из главных христианских святынь – Храма Гроба Господня, передает «Благовест-инфо».

«В связи с началом войны между Соединенными Штатами Америки и Ираном, а также из-за бомбардировок Ираном территории Израиля, и особенно Святого града Иерусалима, вечерня в это воскресенье не была совершена в обычном порядке в закрытом храме Воскресения, а в Патриаршем монастырском храме святых Константина и Елены. Патриарх Иерусалимский Феофил III возглавил богослужение, сослужили отцы Святогробцы, священники храма», – говорится в сообщении пресс-службы Иерусалимского Патриархата.

По той же причине, из-за закрытия Храма Воскресения после распоряжения полиции, воскресным утром 1 марта Божественная литургия была совершена в храме святых Константина и Елены.