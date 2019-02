Голливудский актер Стивен Болдуин сыграл главную роль в фильме об австралийском миссионере-мученике

1 февраля 2019 г. в США состоялась премьера кинокартины «Меньший из них» (The Least of These), повествующей о судьбе Грэма Стейнза, австралийского миссионера, заживо сожженного индуистами вместе с двумя своими малолетними сыновьями в 1999 году в Индии.

Производством фильма занималась кинокомпания Skypass Entertainment. Выход кинокартины был приурочен к 20-летию мученической кончины Стейнза.

Виктор Абрахам, глава Skypass и исполнительный продюсер фильма, отметил, что фильм «прекрасно иллюстрирует силу любви, надежды и прощения [необходимого], чтобы преодолеть ненависть».

«Это самое настоящее провозглашение заповеди любить ближнего, как самого себя», — добавил он.

Фильм был снят в окрестностях индийского города Хайдарабад. История миссионера рассказана от лица вымышленного персонажа, молодого журналиста по имени Манав Банерджи.

«Когда возникают подозрения, что Грэм Стейнз незаконно проповедует среди больных проказой, Манав соглашается провести тайное журналистское расследования для редакции газеты», — говорится в пресс-релизе кинокомпании.

Однако по мере знакомства с жизнью миссионера индийский журналист сталкивается с фактами, «которые трудно понять и еще труднее объяснить», и останавливается перед выбором «между его собственными амбициями и истиной».

Манава Банерджи играет звезда Болливуда Шарман Джоши. Режиссером картины стал Аниш Дэниэл.

Стивен Болдуин, 52-летний американский актер, открыто заявляющий о своей христианской вере, выступая весной 2018 года на конференции Национальной ассоциации религиозных вещателей, признался, что, по его мнению, принять участие в создании фильма о Грэме Стейнзе его побудил сам Бог.

«Я знаю, что Бог призвал меня к работе в фильме “Стейнз”», — сказал он, добавив, что этот фильм стал ответом на его молитвы и что он «вдохновлен Святым Духом».



Грэм Стейнз. Мученик наших дней

Грэм Стэйнз (Graham Stuart Staines, 1941—1999) был потомственным миссионером. В 1965 году он посетил Индию и вступил здесь в ряды миссионерской организации «Евангелическое миссионерское общество Маюрбханджа» (Evangelical Missionary Society of Mayurbhanj).

На протяжении многих лет он работал в этом отдаленном районе страны. В 1982 году при его непосредственном участии был открыт местный лепрозорий, а в 1983 году он возглавил миссию в столице округа Маюрбхандж, городе Барипад.

Здесь же, в Маюрбхандже, он познакомился со своей будущей женой Глэдис, которая также работала в христианской миссии, помогая прокаженным. В 1983 году они поженились и с тех пор работали вместе.

Несмотря на то, что Г. Стейнз сосредоточился на помощи прокаженным, он находил время и для других работ. Так, он принял участие в переводе Библии на индийское наречие Хо; миссионер, в частности, полностью откорректировал перевод текста Нового Завета.

Он свободно владел наречием ория и пользовался большим авторитетом среди пациентов, которым он продолжал помогать и после их выздоровления. Например, он обучал людей мастерству плетения корзин и циновок.

В ночь с 22 на 22 января 1999 года он приехал в лагерь в джунглях в Манохарпуре, где ежегодно собирались христиане этого района общения и совместной молитвы. Грэма Стейнза сопровождали двое его сыновей, 10-летний Филип и 6-летний Тимоти, которые вернулись домой на каникулы. Они не успели добраться до лагеря засветло и решили переночевать в Манохарпуре. Из-за сильного холода они устроились на ночевку в машине.

Жена и дочь Стейнза Эстер остались в Барипаде.

Согласно сообщениям полиции, ночью на автомобиль напала толпа радикально настроенных индуистов — около 50 человек, вооруженных топорами и другим оружием. Джип, в котором спали Стейнз и его сыновья, был подожжен. Нападавшие не дали своим жертвам выбраться из машины, и Грэм, Филип и Тимоти Стейнз сгорели заживо.

Власти Индии заявили о своем возмущении варварским убийством и распорядились задержать и наказать виновных. Полиции не сразу удалось это сделать, потому что часть местного населения относилась к нападавшим как к героям и скрывала их от правосудия.

Аресты причастных к убийству продолжались даже через 14 лет после его совершения. Организатора нападения, индуистского активиста Дара Сингха суд в итоге приговорил к смертной казни, которая в 2005 году была заменена на пожизненное заключение.

В 2011 году Верховный суд Индии оставил этот приговор в силе. При этом суд в своем решении высказался категорически против практики прозелитизма, которую, исходя из контекста документа, применяют многие христианские миссионеры в Индии.

Это вызвало волну возмущения в средствах массовой информации как в самой стране, так и за ее пределами, и спустя несколько дней Верховный суд исключил эти статьи из своего определения.

Вдова Стэйнза Глэдис заявила о прощении убийц своего мужа и своих детей и продолжила просветительскую деятельность, включая заботу о пациентах лепрозориев. Она работала в Индии вплоть до возвращения в Австралию в 2004 году.

В 2005 она получила высокую государственную награду Индии — Падма Шри, а в 2016 — Награду Матери Терезы.



