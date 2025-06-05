Фильм о будущем святом ученике иезуитов от бывшего послушника иезуитов

В Европе вышла в стриминг новая документальная лента о блаженном Карло Акутисе, который был учеником иезуитской средней школы в Милане. Фильм «Карло Акутис: Путь к реальности» доступен на стриминговых платформах, мобильных устройствах и смарт-телевизорах с субтитрами на итальянском, французском, испанском и португальском языках.

Режиссер фильма Тим Мориарти, который в течение нескольких лет был послушником в ордене иезуитов, рассказывает о жизни пятнадцатилетнего миланца, покровителя интернета, который умер от лейкемии и был беатифицирован, а вскоре может стать святым. Сам режиссер — американец ирландского происхождения с философским и театральным образованием. Он работал над известными телесериалами, например, «Карточный домик», а после трехлетнего опыта работы с иезуитами основал собственную медиакомпанию. «Философия научила меня задавать правильные вопросы: “Кто мы?”, “Чего ищем?”, “Что делает нас свободными?” Театр дал эмпатию. Иезуитская духовность предложила компас: заботу о человеке, поиск Бога во всем», — рассказал режиссер.

Мориарти считает, что фигура Акутиса вышла за пределы религии. «Мы живем в эпоху, когда подростки проводят часы в социальных сетях и остаются одинокими и грустными. Карло был спокойным, щедрым, близким к бедным. Его фигура предлагает конкретную и светлую альтернативу».

Фильм о Карло Акутисе также открывает новую стриминговую платформу CREDO, которая предлагает католический контент. Ожидается, что вскоре также появится фильм о новом папе — «Лев XIV: Путь понтифика».



Источник: jesuit.ru