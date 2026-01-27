Глава Отдела труда прокомментировал опрос сотрудников Ватикана

Президент Отдела труда Апостольского Престола (ULSA) монсеньор Марко Сприцци дал интервью ватиканским СМИ, прокомментировав результаты опроса работников, проведенного Ватиканской ассоциацией сотрудников-мирян.

В опросе приняли участие около 250 человек, включая пенсионеров (всего в учреждениях Св. Престола и Ватикана работают около 6 тысяч). Многие написали о своем недовольстве, о ситуациях несправедливости и недоверия внутри трудового коллектива.

Монсеньор Сприцци заявил, что «с технической толчки зрения опрос проведен среди очень малого числа респондентов, менее 5 процентов (от общего числа работающих в Ватикане)». «В любом случае мы принимаем всерьез каждый голос, будь то даже голос одного сотрудника, который жалуется на недостаток внимания, диалога, несоблюдение правил», — добавил прелат. Святейший Престол «не может смиряться с наличием незаконных или несправедливых ситуаций», поэтому Отдел труда принимает во внимание итоги опроса и намерен действовать на уровне конкретных случаев и усовершенствования норм. Монсеньор Сприцци отметил, что ежедневно в Отдел труда поступают десятки заявлений. «Римские Папы, а также миссионерское призвание Св. Престола исключают путь противостояния и конфликта, — пояснил Сприцци. – Тот, кто трудится при Святейшем Престоле, принимает определенную миссию, и здесь нет пространства для столкновений, все мы подобны оркестру, где каждый инструмент должен звучать согласно собственной специфике. Голос сотрудников может и должен содействовать композиции, музыкальной гармонии, в которой инстанции выслушиваются и на них получен ответ».

Президент ULSA не согласен с тем, что в Ватикане растет общее недовольство условиями труда. Он также утверждает, что ему неизвестно о случаях моббинга, выявленных опросом работников. «Если есть случаи моббинга или злоупотреблений, безусловно, о них следует сообщать, потому что требования справедливости и нравственности в мире труда приоритетны еще со времен Rerum Novarum Льва XIII. Но одно дело слухи и другое – поиск правды», -отметил прелат, напомнив, что в декабре ушедшего года Папа Лев XIV одобрил новый устав Отдела труда Апостольского Престола, что является знаком его внимания к применению социальной доктрины Церкви к самому Святейшему Престолу и в отношении всех его сотрудников.



Источник: русская служба Vatican News