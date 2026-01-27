Глава Отдела труда прокомментировал опрос сотрудников Ватикана

Глава Отдела труда прокомментировал опрос сотрудников Ватикана

Январь 27, 2026

Президент Отдела труда Апостольского Престола () монсеньор дал интервью ватиканским СМИ, прокомментировав результаты опроса работников, проведенного Ватиканской ассоциацией сотрудников-мирян.

В опросе приняли участие около 250 человек, включая пенсионеров (всего в учреждениях Св. Престола и Ватикана работают около 6 тысяч). Многие написали о своем недовольстве, о ситуациях несправедливости и недоверия внутри трудового коллектива.

Монсеньор Сприцци заявил, что «с технической толчки зрения опрос проведен среди очень малого числа респондентов, менее 5 процентов (от общего числа работающих в Ватикане)». «В любом случае мы принимаем всерьез каждый голос, будь то даже голос одного сотрудника, который жалуется на недостаток внимания, диалога, несоблюдение правил», — добавил прелат. Святейший Престол «не может смиряться с наличием незаконных или несправедливых ситуаций», поэтому Отдел труда принимает во внимание итоги опроса и намерен действовать на уровне конкретных случаев и усовершенствования норм. Монсеньор Сприцци отметил, что ежедневно в Отдел труда поступают десятки заявлений. «Римские Папы, а также миссионерское призвание Св. Престола исключают путь противостояния и конфликта, — пояснил Сприцци. – Тот, кто трудится при Святейшем Престоле, принимает определенную миссию, и здесь нет пространства для столкновений, все мы подобны оркестру, где каждый инструмент должен звучать согласно собственной специфике. Голос сотрудников может и должен содействовать композиции, музыкальной гармонии, в которой инстанции выслушиваются и на них получен ответ».

Президент ULSA не согласен с тем, что в Ватикане растет общее недовольство условиями труда. Он также утверждает, что ему неизвестно о случаях моббинга, выявленных опросом работников. «Если есть случаи моббинга или злоупотреблений, безусловно, о них следует сообщать, потому что требования справедливости и нравственности в мире труда приоритетны еще со времен Rerum Novarum Льва XIII. Но одно дело слухи и другое – поиск правды», -отметил прелат, напомнив, что в декабре ушедшего года Папа Лев XIV одобрил новый устав Отдела труда Апостольского Престола, что является знаком его внимания к применению социальной доктрины Церкви к самому Святейшему Престолу и в отношении всех его сотрудников.


Источник: русская служба Vatican News

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна