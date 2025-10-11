Философия в диалоге с верой: путь к свету Премудрости

Папа Лев XIV обратился с посланием к участникам Международного конгресса философии в Асунсьоне (Парагвай), призвав рассматривать философию как «пространство встречи, диагностики, диалога и проекции». Цель такого рассуждения – освещать, исходя из веры, современные вызовы и укреплять культуру, исходящую из живого диалога между разумом и Откровением.

Святейший Отец предостерегает от недоверия к рациональному мышлению, считая ложным противопоставление веры и философии. Вера должна не закрываться от разума, а вступать с ним в диалог, чтобы свидетельствовать о надежде, которая пребывает в нас. В то же время Папа указывает на опасность рационализма, стремящегося достичь познания Бога без благодати. Как некогда Пелагий и Гегель пытались возвести человеческую волю или разум на место веры, так и сегодня существует соблазн верить в самодостаточность мысли. Но философия, лишённая света Откровения, может стать тенью самой себя, впасть в релятивизм и мизантропию: её плодотворность измеряется лишь верностью истине и открытостью к Божьей благодати.

В центре послания Папы Римского – идея диалога, который во все времена вдохновлял великих христианских мыслителей. От св. Иустина до Фомы Аквинского философия и богословие вместе служили истине; как говорил Папа Иоанн Павел II, связь между богословской мудростью и философским знанием – одно из богатств христианской традиции. Христианин-философ, по словам Льва XIV, должен быть живым напоминанием о подлинном философском призвании — честном и упорном поиске Божьей Премудрости. Философы помогают народам осознать свои духовные ценности и вписывать их в широкий контекст мировой мысли.

В конце послания Лев XIV вверяет труды конгресса Пресвятой Деве Марии, Престолу Премудрости, и преподаёт его участникам апостольское благословение.



