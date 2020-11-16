Экзистенциальные окраины видеоигр: риски, пределы и шансы

15 ноября итальянская епархия Альбано организовала вебинар Edu-games, посвящённый образовательным проблемам, связанным с видеоиграми. Для родителей молодых геймеров эта встреча стала шагом к пониманию феномена видеоигр, связанных с ними рисках цифровой зависимости, но также и к открытию новых возможностей. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Онлайн-встреча на тему «Позаботься о досуге и об отношениях» была организована епархиальным Управлением пастырского попечения о спорте и отдыхе в сотрудничестве с Итальянским спортивным центром. Участниками конференции стали учителя, психологи и геймеры: их объединило понимание масштабов вовлеченности молодёжи в электронные игры, а также связанных с ними вынужденных финансовых издержек. Были затронуты многие темы: от возможностей до угроз, от мира социальных сетей до эволюции повествования в видеоиграх и виртуальной идентичности.

Риски и отклонения в поведении, связанные со злоупотреблением видеоиграми в последние годы, стали предметом многих исследований. Опрос «Продано несовершеннолетним» – проведённый Итальянским движением родителей (MOIGE) на выборке из около 1400 респондентов – показал, что около половины итальянских детей играют в видеоигры с вульгарным или жестоким содержанием. В таких сценариях игрок становится главным действующим лицом явного смоделированного насилия (например, грабежей, изощрённых убийств, изнасилований, наездов автомобилей на прохожих и так далее). Социальная изоляция, вызванная пандемией COVID-19, может усилить злоупотребление видеоиграми в течение дня.

В интервью Vatican News о конференции Edu-games рассказал Даниеле Пасквини, президент Римского провинциального комитета Итальянского спортивного центра (CSI). По его словам, основными адресатами работы вебинара были родители и педагоги:

«Не будучи цифровыми туземцами, они не знакомы с динамикой видеоигр, поэтому наша цель состоит в том, чтобы помочь взрослым понять, с чем они имеют дело. Причём, с одной стороны, они не должны видеть в этих играх виртуальных нянек, а с другой – стремиться к их полному запрету. Нет смысла, – отметил Пасквини, – демонизировать явление, которое сегодня имеет огромное влияние на самых молодых: нужно попытаться осознать его, остаться с ним и сориентировать, избегая рисков и повышая его потенциал».

По мнению представителя Итальянского спортивного центра, существуют опасности, проистекающие из зависимости, от неспособности оторваться от игры, но также и риски, связанные с экономической зависимостью. Фактически эти видеоигры включают в себя серию последующих платных этапов. Затем, существует проблема цифровой идентификации личности игроков, в рамках которой происходит общение с другими игроками. «Для ребят становится невозможным отличить реальное от виртуального, – пояснил Даниеле Пасквини. – Жизнь протекает в обоих полушариях, поэтому молодые люди должны развивать в себе критические способности. Со своей стороны мы должны научить их избегать опасностей виртуальной жизни, как это раньше делалось в жизни реальной».

Сфера видеоигр вписывается в логику экзистенциальной периферии, о которой не раз говорил Папа Франциск, отметил президент римского комитета Итальянского спортивного центра. «В сети не существует географических окраин, но есть экзистенциальные. Этот сектор мы должны населять также в свете учения энциклики Laudato si’, а она призывает жить во взаимосвязанном обществе, которое смотрит в будущее. Но это будущее должно быть хорошо ориентировано и не оставлено на усмотрение чисто коммерческой логики, подобной той, которая управляет миром видеоигр».