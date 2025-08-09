Духовенство и верные поздравили Владыку Иосифа Верта с 50-летием вступления в Общество Иисуса (+ ФОТО)

В субботу 9 августа, в предпоследний день «Фаворской недели-2025», клир и верные Преображенской епархии отметили 50-летие монашеской жизни своего Ординария (полвека назад – 15 августа 1975 года – наш будущий Правящий епископ Иосиф Верт вступил в новициат Общества Иисуса, став монахом-послушником в Ордене иезуитов).

Юбилейные торжества, связанные с этой памятной датой, проходили весь день на территории Кафедрального собора и Епархиального центра им. епископа-исповедника Александра Хиры.

Вот, что ранее сам Владыка рассказывал об этом важном событии своей жизни:

«Первое мое знакомство с иезуитами в советское время, в стране воинствующего атеизма, произошло, как это, наверное, вообще часто бывало в то время, из книг. Я как-то прочитал книгу «Наследник из Калькутты», и эта книга стала моим любимым произведением в приключенческом жанре. Эта книга была в нашей домашней библиотеке, и я рекомендовал ее всем моим знакомым и охотно давал почитать. На самом деле эта книга была довольно редкая, и о ней мало кто знал. В той книге много говорилось об иезуитах, причем исключительно с отрицательной стороны. Однако, в советское время мы научились читать «между строк» и больше того – «наоборот». Всё, что говорилось в официальной печати, в официальных медиа против веры, мы переворачивали «с головы на ноги» и так воспринимали. Это значит, что если про иезуитов писали плохо, то это становилось лучшей похвалой в моих глазах. Вот такой была моя первая встреча с иезуитами. А с реальными священниками-иезуитами я встретился в 1974 году в Литве, после армии. Правда, я тогда не знал, что они иезуиты. Священник старшего возраста дал мне почитать книгу. На обложке стояло имя автора, а после него две буквы – SJ. Автором был известный в католическом мире писатель, духовный наставник, руководитель духовных упражнений Мешлер, и он был иезуит. Он же написал превосходную книгу «Жизнь святого Алоизия Гонзаги». Священник помоложе сказал тогда мне: «Знай Иосиф, если рядом с фамилией автора стоит SJ, то это очень хорошие книги». И пояснил, почему это так: наличие букв SJ указывает на принадлежность автора к Обществу Иисуса, а там все книги проходят всестороннюю проверку (сам автор сознаёт свою ответственность, потом за дело берется провинциальный настоятель, потом генеральный настоятель, и так чуть ли не до Папы Римского), так что к изданию допускаются лишь хорошие книги. Я понял, что речь идет об иезуитах и задал недоуменный вопрос: «А разве этот Орден еще существует? Он же распущен…». Роман «Наследник из Калькутты» как раз и завершался информацией о том, что Орден иезуитов распущен. Действие того романа происходило во второй половине XVIII века, когда Папа и в самом деле распустил Общество Иисуса. Литовские священники очень удивились, что мне было известно об иезуитах хоть что-то: ведь тогда не было интернета, в котором можно было «подсмотреть» нужную информацию. Потом они пояснили, что да, этот Орден был в свое время распущен, но спустя какое-то время снова восстановлен. Была еще одна книга, из которой я почерпнул сведения об интересующем меня Ордене. Называлась она «Черная гвардия Ватикана» и была, разумеется, атеистической и пропагандистской. Не один я находил таким образом ценную информацию. Один наш священник позднее рассказал мне, как он извлек из этой самой книги массу полезных сведений о Католической Церкви вообще и об иезуитах в частности. Какое-то время он даже думал поступать в Орден иезуитов. Тот мой визит в Литву был кратковременным, и я вернулся домой, в Караганду, увозя с собой несколько подаренных мне духовных книг. Одна из таких книг на немецком языке, напечатанная готическим шрифтом, повествовала о жизни святого Алоизия Гонзаги. Мне трудно было тогда читать этот шрифт, но это в конечном счете пошло на пользу: я знакомился с книгой понемногу, внимательно прочитывая фрагмент за фрагментом, тем самым глубоко усваивая ее содержание, а дочитав ее до конца, научился прилично справляться и с готическим шрифтом. Я прочитал о том, как Гонзага учился в Риме в иезуитской Коллегии, и там встречался с генералом Общества Иисуса. Он молился на Мессах, которые возглавлял сам Папа Римский. Конечно же, об иезуитах в той книге говорилось только с самой положительной стороны. Здесь следует учесть, что святой Алоизий жил в период зарождения Ордена, а такие времена отличаются особым духовным подъемом. Меня тогда всё чаще стали посещать мысли о моем собственном духовном призвании, и я стал задумываться: «А, может быть, и в наше время есть еще иезуиты и даже живут где-то неподалеку?». Спустя какое-то время я узнал, что Общество Иисуса продолжает действовать на территории Советского Союза, хотя и подпольно, а два встреченных мною в Литве священника как раз и были иезуитами. Так всё сложилось, что, после того как я убедился в своем духовном призвании и принял его, мне не потребовалось особого распознавания, чтобы желать еще и вступить в Орден иезуитов. Оказалось, что мне даны возможности не хуже, чем были у Алоизия Гонзаги! <…> В конце концов, я был принят в новициат Общества Иисуса в августе 1975 года. Формальным же днем моего поступления считалось 15 августа, торжество Успения Пресвятой Богородицы, поскольку вступление в Орден было принято увязывать с важными церковными событиями…»

И вот спустя 50 лет, 9 августа 2025 года, в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске собрались представители духовенства и многочисленные верные, чтобы поддержать своего собрата, архипастыря и духовного наставника, и принести благодарение Всемогущему Богу за благодать этого призвания.

Торжественную Мессу возглавил сам юбиляр, а сослужили ему его гости: представитель Папы Римского Апостольский нунций в Российской Федерации Архиепископ Джованни Д’Аниелло, вспомогательный епископ Преображенской епархии монс. Штефан Липке, советник Нунциатуры монс. Мислав Ходжич, духовенство Преображенской епархии, в том числе собратья-иезуиты, а также священнослужители византийского обряда, собравшиеся на свою общероссийскую пастырскую конференцию.

Проповедовал на Мессе Епископ Штефан Липке SJ, который в своем ярком выступлении размышлял о феномене и важности того призвания, которому полвека назад Владыка Иосиф смиренно вручил себя и свою жизнь.

Слушать полную запись проповеди Преосвященного Штефана:

***

По окончании Литургии настала пора личных поздравлений. Апостольский нунций в России монс. Джованни Д’Аниелло обратился к юбиляру по-русски и зачитал своё поздравление, а также официальное послание из Ватикана за подписью Государственного секретаря кардинала Пьетро Паролина с поздравительным адресом юбиляру от Святейшего Отца, Папы Льва XIV.

Поздравление Апостольского Нунция в РФ по случаю 50-летия монашеской жизни Епископа Иосифа Верта (полный текст)

***

Поздравительный адрес Его Святейшества Папы Римского по случаю 50-летия монашеской жизни Епископа Иосифа Верта (полный текст)

***

Далее слово взял представитель Ордена иезуитов о. Овсеп Меликсетян SJ, который зачитал послание от генерального настоятеля Общества Иисуса о. Артуро Созы SJ и, таким образом, поздравил юбиляра от лица всех собратьев-иезуитов.

Позже прихожане Кафедрального собора и все желающие также могли поздравить своего архипастыря в личном порядке. Верующие тепло благодарили Владыку за его служение, желали всего самого лучшего на будущее, просили его поминать себя в своих молитвах и заверяли в своей молитвенной поддержке.

По традиции на память о событии была сделана общая фотография со всеми участниками праздничного богослужения. А затем Правящий Епископ и Апостольский Нунций торжественно перерезали красную ленточку, открыв в приходском дворике фотовыставку, посвященную идущему ныне Юбилейному году.

Продолжилось празднество общей трапезой, после которой в конференц-зале Епархиального центра им. епископа-исповедника Александра Хиры была организована более камерная встреча, во время которой Владыка Иосиф подробнее рассказал желающим о некоторых личных фактах биографии, событиях и перипетиях на пути своего монашеского призвания.

Завершился этот насыщенный субботний день большим праздничным концертом под сводами Кафедрального собора Преображения Господня.



Галерея некоторых первых фото с полей сегодняшнего торжества — от Алины Николаевой: