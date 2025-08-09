Духовенство и верные поздравили Владыку Иосифа Верта с 50-летием вступления в Общество Иисуса (+ ФОТО)

Август 09, 2025

В субботу 9 августа, в предпоследний день «Фаворской недели-2025», клир и верные Преображенской епархии отметили 50-летие монашеской жизни своего Ординария (полвека назад – 15 августа 1975 года – наш будущий Правящий епископ вступил в новициат Общества Иисуса, став монахом-послушником в Ордене иезуитов).

Юбилейные торжества, связанные с этой памятной датой, проходили весь день на территории Кафедрального собора и Епархиального центра им. епископа-исповедника Александра Хиры.

Вот, что ранее сам Владыка рассказывал об этом важном событии своей жизни:

«Первое мое знакомство с иезуитами в советское время, в стране воинствующего атеизма, произошло, как это, наверное, вообще часто бывало в то время, из книг. Я как-то прочитал книгу «Наследник из Калькутты», и эта книга стала моим любимым произведением в приключенческом жанре. Эта книга была в нашей домашней библиотеке, и я рекомендовал ее всем моим знакомым и охотно давал почитать. На самом деле эта книга была довольно редкая, и о ней мало кто знал. В той книге много говорилось об иезуитах, причем исключительно с отрицательной стороны. Однако, в советское время мы научились читать «между строк» и больше того – «наоборот». Всё, что говорилось в официальной печати, в официальных медиа против веры, мы переворачивали «с головы на ноги» и так воспринимали. Это значит, что если про иезуитов писали плохо, то это становилось лучшей похвалой в моих глазах. Вот такой была моя первая встреча с иезуитами. А с реальными священниками-иезуитами я встретился в 1974 году в Литве, после армии. Правда, я тогда не знал, что они иезуиты. Священник старшего возраста дал мне почитать книгу. На обложке стояло имя автора, а после него две буквы – SJ. Автором был известный в католическом мире писатель, духовный наставник, руководитель духовных упражнений Мешлер, и он был иезуит. Он же написал превосходную книгу «Жизнь святого Алоизия Гонзаги». Священник помоложе сказал тогда мне: «Знай Иосиф, если рядом с фамилией автора стоит SJ, то это очень хорошие книги». И пояснил, почему это так: наличие букв SJ указывает на принадлежность автора к Обществу Иисуса, а там все книги проходят всестороннюю проверку (сам автор сознаёт свою ответственность, потом за дело берется провинциальный настоятель, потом генеральный настоятель, и так чуть ли не до Папы Римского), так что к изданию допускаются лишь хорошие книги. Я понял, что речь идет об иезуитах и задал недоуменный вопрос: «А разве этот Орден еще существует? Он же распущен…». Роман «Наследник из Калькутты» как раз и завершался информацией о том, что Орден иезуитов распущен. Действие того романа происходило во второй половине XVIII века, когда Папа и в самом деле распустил Общество Иисуса. Литовские священники очень удивились, что мне было известно об иезуитах хоть что-то: ведь тогда не было интернета, в котором можно было «подсмотреть» нужную информацию. Потом они пояснили, что да, этот Орден был в свое время распущен, но спустя какое-то время снова восстановлен. Была еще одна книга, из которой я почерпнул сведения об интересующем меня Ордене. Называлась она «Черная гвардия Ватикана» и была, разумеется, атеистической и пропагандистской. Не один я находил таким образом ценную информацию. Один наш священник позднее рассказал мне, как он извлек из этой самой книги массу полезных сведений о Католической Церкви вообще и об иезуитах в частности. Какое-то время он даже думал поступать в Орден иезуитов. Тот мой визит в Литву был кратковременным, и я вернулся домой, в Караганду, увозя с собой несколько подаренных мне духовных книг. Одна из таких книг на немецком языке, напечатанная готическим шрифтом, повествовала о жизни святого Алоизия Гонзаги. Мне трудно было тогда читать этот шрифт, но это в конечном счете пошло на пользу: я знакомился с книгой понемногу, внимательно прочитывая фрагмент за фрагментом, тем самым глубоко усваивая ее содержание, а дочитав ее до конца, научился прилично справляться и с готическим шрифтом. Я прочитал о том, как Гонзага учился в Риме в иезуитской Коллегии, и там встречался с генералом Общества Иисуса. Он молился на Мессах, которые возглавлял сам . Конечно же, об иезуитах в той книге говорилось только с самой положительной стороны. Здесь следует учесть, что святой Алоизий жил в период зарождения Ордена, а такие времена отличаются особым духовным подъемом. Меня тогда всё чаще стали посещать мысли о моем собственном духовном призвании, и я стал задумываться: «А, может быть, и в наше время есть еще иезуиты и даже живут где-то неподалеку?». Спустя какое-то время я узнал, что Общество Иисуса продолжает действовать на территории Советского Союза, хотя и подпольно, а два встреченных мною в Литве священника как раз и были иезуитами. Так всё сложилось, что, после того как я убедился в своем духовном призвании и принял его, мне не потребовалось особого распознавания, чтобы желать еще и вступить в Орден иезуитов. Оказалось, что мне даны возможности не хуже, чем были у Алоизия Гонзаги!  <…>  В конце концов, я был принят в новициат Общества Иисуса в августе 1975 года. Формальным же днем моего поступления считалось 15 августа, торжество Успения Пресвятой Богородицы, поскольку вступление в Орден было принято увязывать с важными церковными событиями…»

И вот спустя 50 лет, 9 августа 2025 года, в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске собрались представители духовенства и многочисленные верные, чтобы поддержать своего собрата, архипастыря и духовного наставника, и принести благодарение Всемогущему Богу за благодать этого призвания.

Торжественную Мессу возглавил сам юбиляр, а сослужили ему его гости: представитель Папы Римского в Российской Федерации Архиепископ Джованни Д’Аниелло, Преображенской епархии монс. , советник Нунциатуры монс. Мислав Ходжич, духовенство Преображенской епархии, в том числе собратья-иезуиты, а также священнослужители византийского обряда, собравшиеся на свою общероссийскую пастырскую конференцию.

Проповедовал на Мессе Епископ Штефан Липке SJ, который в своем ярком выступлении размышлял о феномене и важности того призвания, которому полвека назад Владыка Иосиф смиренно вручил себя и свою жизнь.

Слушать полную запись проповеди Преосвященного Штефана:

***

По окончании Литургии настала пора личных поздравлений. Апостольский нунций в России монс. Джованни Д’Аниелло обратился к юбиляру по-русски и зачитал своё поздравление, а также официальное послание из Ватикана за подписью Государственного секретаря кардинала Пьетро Паролина с поздравительным адресом юбиляру от Святейшего Отца, Папы Льва XIV.

Поздравление Апостольского Нунция в РФ по случаю 50-летия монашеской жизни Епископа Иосифа Верта (полный текст)

***

Поздравительный адрес Его Святейшества Папы Римского по случаю 50-летия монашеской жизни Епископа Иосифа Верта (полный текст)

***

Далее слово взял представитель Ордена иезуитов о. SJ, который зачитал послание от генерального настоятеля Общества Иисуса о. Артуро Созы SJ и, таким образом, поздравил юбиляра от лица всех собратьев-иезуитов.

Позже прихожане Кафедрального собора и все желающие также могли поздравить своего архипастыря в личном порядке. Верующие тепло благодарили Владыку за его служение, желали всего самого лучшего на будущее, просили его поминать себя в своих молитвах и заверяли в своей молитвенной поддержке.

По традиции на память о событии была сделана общая фотография со всеми участниками праздничного богослужения. А затем Правящий Епископ и Апостольский Нунций торжественно перерезали красную ленточку, открыв в приходском дворике фотовыставку, посвященную идущему ныне Юбилейному году.

Продолжилось празднество общей трапезой, после которой в конференц-зале Епархиального центра им. епископа-исповедника Александра Хиры была организована более камерная встреча, во время которой Владыка Иосиф подробнее рассказал желающим о некоторых личных фактах биографии, событиях и перипетиях на пути своего монашеского призвания.

Завершился этот насыщенный субботний день большим праздничным концертом под сводами Кафедрального собора Преображения Господня.


Галерея некоторых первых фото с полей сегодняшнего торжества — от Алины Николаевой:

