Поздравительный адрес Его Святейшества Папы Римского по случаю 50-летия монашеской жизни Епископа Иосифа Верта

Его Преосвященству Епископу Иосифу Верту S.J.,

Ординарию Преображенской Епархии в Новосибирске



Ваше Преосвященство,

Его Святейшество Лев XIV принимает духовное участие в вашем радостном Те Deum, по случаю 50-летия монашеской жизни.

Желая изобилия даров Святого Духа и плодотворного служения на благо Церкви и во славу Божию, от всего сердца он уделяет Вам, дорогой Владыка, апостольское благословение, распространяя его также на Ваших родных и близких.



Ватикан, 9 августа 2025 года

Кард. Пьетро Паролин

Государственный Секретарь