Поздравительный адрес Его Святейшества Папы Римского по случаю 50-летия монашеской жизни Епископа Иосифа Верта
Его Преосвященству Епископу Иосифу Верту S.J.,
Ординарию Преображенской Епархии в Новосибирске
Ваше Преосвященство,
Его Святейшество Лев XIV принимает духовное участие в вашем радостном Те Deum, по случаю 50-летия монашеской жизни.
Желая изобилия даров Святого Духа и плодотворного служения на благо Церкви и во славу Божию, от всего сердца он уделяет Вам, дорогой Владыка, апостольское благословение, распространяя его также на Ваших родных и близких.
Ватикан, 9 августа 2025 года
Кард. Пьетро Паролин
Государственный Секретарь
