Поздравление Апостольского Нунция в РФ по случаю 50-летия монашеской жизни Епископа Иосифа Верта

Апостольская Нунциатура в Российской Федерации

— Его Преосвященству Епископу Иосифу Верту S.J.,

Ординарию Преображенской Епархии в Новосибирске

Ваше Преосвященство!

С удовольствием передаю Вашему Преосвященству поздравления со славным юбилеем — 50-летием монашеской жизни, — которые Вам направляет Его Святейшество Папа Лев XIV!

От себя хочу отметить, что Ваше многолетнее служение Господу полностью соответствует мудрым словам Игнатия Лойолы, святого основателя Общества Иисуса: «Верь в Бога так, словно бы успех любого дела зависел целиком от Него; но делай любое дело с таким усердием, словно бы все зависело от тебя одного». Эти слова стали правилом Вашей жизни — Епископа и монаха, чуткого исповедника и великого молитвенника, собирателя и духовного водителя католической общины Западной Сибири. Ваш труд, тихий и незаметный, как советовал св. Игнатий, приносит благие плоды Народу Божьему, видящему в Вас духовного отца и пастыря своей жизни.

Возношу молитвы к Матери Искупителя, дабы и впредь укрепляла Ваше Преосвященство в евангельской простоте Вашего смиренного монашеского служения ad multos annos!



+ Архиепископ Джованни д’Аниелло

Апостольский Нунций в Российской Федерации