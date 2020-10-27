Древнейшие венецианские фрески найдены во время реставрации мозаик базилики на острове Торчелло

В конце 1970-х годов в ходе консервации и исследования мозаик Торчелло в Венеции были обнаружены свидетельства серьезной реставрации после землетрясения, случившегося во второй половине XII века. В значительной степени была реставрирована фигура Девы Марии в апсиде, но мастера, которые выполняли ремонт, использовали те же материалы и методы, что и их предшественники, что сделало реставрацию практически невидимой для невооруженного глаза. И только в 1975 году, когда уже современные реставраторы возвели леса и исследовали мозаики буквально дюйм за дюймом, были обнаружены следы средневековой реставрации образа Божией Матери. О подробностях этой истории пишет «Седмица».

Базилика Санта-Мария-Ассунта на острове Торчелло в венецианской лагуне славится своими впечатляющими мозаиками XI века, которые могут соперничать с мозаиками своего гораздо более крупного соседа — базилики Святого Марка в Венеции.

Между тем, оригинальные мозаики XI века в интерьере собора Сан-Марко были в значительной степени потеряны в результате пожара, опустошившего город в 1106 году, в то время как многие оригинальные мозаики Санта-Марии в Торчелло все еще существуют, что делает их самыми ранними сохранившимися мозаиками в большой Венеции.

Мозаика центральной апсиды изображает Деву Одигитрию (византийский иконографический мотив, распространенный в то время и в Венеции) на светящемся фоне из золотых плиток смальты. Под ней череда святых. Христос Пантократор (Вседержитель; иначе Христос во славе) восседает на троне апсиды диаконника, а над ним евангелисты держат медальон с Агнцем Божиим. Западная стена покрыта до пола регистрами мозаики. Верхний регистр фронтона крыши — Распятие. Ниже него — большая фигура Христа, которая входит в композицию «Сошествие во ад». Ниже находятся четыре яруса, изображающие Страшный суд. Уровень мастерства художников, как и использованные ими материалы, — высочайшего качества. Работы в Торчелло, вероятно, были выполнены византийскими мастерами мозаики.

В ходе консервации и исследования мозаик Торчелло, проведенных в конце 1970-х годов, были обнаружены свидетельства серьезной реставрации апсиды церкви и западной стены после землетрясения, случившегося во второй половине XII века. Фигура Девы Марии в апсиде, похоже, в это время была в значительной степени реставрирована, но мастера мозаики, которые выполняли ремонт, использовали те же материалы и методы, что и их предшественники, что сделало реставрацию практически невидимой для невооруженного глаза.

Следы средневековой реставрации образа Божией Матери были обнаружены только в 1975 году, когда современные реставраторы возвели леса и исследовали мозаики буквально дюйм за дюймом.

История Торчелло предшествует истории самой Венеции. Небольшая полоска земли к северу от острова Мурано была первым заселенным островом Венецианской лагуны. Согласно хронике Х века, Торчелло был заселен в 452 году беженцами из Алтинума, города на берегу материка, спасавшимися от разрушительных набегов орд гуннов Аттилы. Однако это мнение не подтверждается фактическими доказательствами. Во-первых, Алтинум продолжал быть заселенным на протяжении столетий после прихода Аттилы и вторжений лангобардов, начавшихся через сто лет после него. Во-вторых, на Торчелло были найдены остатки римских вилл, относящихся еще ко II веку нашей эры. Также нет археологических указаний на крупное перемещение населения в середине V века; скорее, остров, был постепенно колонизирован еще во времена Римской империи.

Его расположение на речном канале, который вел через лагуну в открытое море, делало его удобным для мелких судоходных компаний, которые процветали после распада крупных имперских портов на материке. Маленький остров также оказался покрытым плодородной почвой, так что виноградники и фруктовые сады процветали здесь в позднеримскую и византийскую эпохи. Начиная с VII века вокруг острова были построены оборонительные набережные, чтобы защитить его от наводнений, привлекая еще больше людей, что способствовало развитию торговли.

К этому периоду относится первая запись, описывающая поселение людей в Венецианской лагуне. В ней отмечается строительство собора на Торчелло в 639 году по приказу Исаака, экзарха Равенны, во время правления византийского императора Ираклия. Это было однонефное сооружение, которое в IX веке было расширено до трехнефного храма, а в XI веке оно приняло свою нынешнюю форму с высокими сводами, украшенными мозаикой. Значительные части церкви VII века сохранились, что делает базилику Санта-Мария-Ассунта старейшей сохранившейся постройкой в ​​Венецианской лагуне.

Остров процветал и рос, развивалась его промышленность, включая производство соли, шерсти и стекла. В то время как островок Риво-Альто, который впоследствии стал Риальто, а затем собственно Венецией, все еще был скудным выскочкой, население Торчелло составляло 20 000 человек.

Венеция вступила в свои права лишь в XI веке, и ее подъем совпал с окончательным упадком Торчелло. К XIV веку его промышленность была уже мертва. А к тому времени, когда Венецианская республика пала под ударами армии Наполеона в 1797 году, на острове проживало всего 300 жителей. Сегодня население Торчелло насчитывает 11 человек — охранников и гидов.

Когда Венеция была затоплена рекордными приливами в ноябре и декабре 2019 года, Торчелло также сильно пострадал. Это совершенно плоский островок, поэтому соленым водам лагуны не нужно подниматься очень высоко, чтобы затопить его, и когда они это делают, воде требуется больше времени, чтобы отступить, чем в других местах лагуны. Мозаичные каменные полы и стены из кирпича и раствора в базилике поглощают соленую воду, поэтому она наносит существенный ущерб строению, причем, далеко за пределами отметки паводка.

Американская некоммерческая организация Save Venice, которая оправдывает свое название с 1971 года, собирая средства для ремонта сотен самых важных объектов Венеции, уже начала работу над проектом по спасению стен и мозаик церкви Санта-Мария-Ассунта. Консерваторы пробыли на месте всего месяц, когда разразилось наводнение, и им затем пришлось заняться огромной аварийной очисткой. Save Venice в партнерстве с посольством Италии в Вашингтоне запустили Фонд немедленного реагирования, который предоставил средства на экстренную помощь Торчелло и еще 22 другим объектам в Венеции, пострадавшим от наводнения.

После того, как вода спала, в сотрудничестве с Венецианской римско-католической епархией и Università Ca ‘Foscari реставраторы начали работу над более чем 2400 квадратных футов византийской мозаики в Санта-Мария-Ассунта. За более чем 1300 лет землетрясений, наводнений и просто воздействия солончаков, кирпичи подверглись выветриванию и крошению, а связывавший их раствор стал рыхлым. Чтобы обеспечить сохранение церкви и мозаик, прикрепленных к обветшавшим стенам, для каждой сохраняемой части мозаики необходимо одновременно стабилизировать внутреннюю и внешнюю кирпичную и каменную кладку.

Когда команда исследовала свод часовни диаконника, реставраторы удалили небольшой прямоугольник крыши, чтобы посмотреть внутрь и оценить устойчивость свода. Они увидели красную краску и поняли, что нашли фрески, которые предшествовали строительству высокого свода и созданию мозаик в начале XI века.

Можно выделить две сохранившиеся сюжетные сцены, по одной на каждой боковой стене. С помощью палеографических свидетельств из двух отрывочных надписей археолог Диего Калаон и его команда датировали фрески серединой IX века.

На первой настенной росписи, которая сохранилась в особо поврежденном состоянии, изображена сцена из жизни епископа IV века святого Мартина Турского (надпись гласит: «[Сан] к [ту] с Мартинус»). Сцена из жизни Девы Марии («[M] ar [ia]») на противоположной стене находится в несколько лучшем состоянии. Мы можем почувствовать стиль мастера, грубо, но выразительно изобразившего лик Богородицы. Ученые часто утверждали, что венецианские художники предпочитали живописи другие технологии создания настенных росписей из-за неблагоприятных климатических условий. Однако найденные в Торчелло фрески позволяют предполагать, что традиция настенной росписи зародилась в Венецианской лагуне очень рано.

Они также предоставляют редкую возможность познакомиться с художественным развитием лагуны до того, как в ней стала полностью доминировать Венеция. Обширные археологические исследования, проведенные за последние несколько десятилетий в Комаккьо, Альтино и Торчелло, значительно продвинули вперед наше понимание раннего экономического развития и меняющейся динамики власти в Адриатическом море. В VIII — IX веках Венецианская лагуна превратилась в важный экономический и коммерческий центр, за влияние на который боролись византийские и каролингские монархи. Обсуждение Торчелло историками и искусствоведами, как правило, сосредоточено на его византийских связях из-за предполагаемого основания церкви Санта-Мария-Ассунта византийским экзархом и ее мозаик XI века, но новонайденные настенные росписи предполагают, что большее внимание следует уделить и связям Торчелло с внутренними районами, находившимися под властью Каролингов.

Фреска с изображением святого Мартина в Торчелло — одно из самых ранних изображений этого святого (самое раннее находится в Равенне и датируется VI веком). Это также сцена, не часто встречающаяся в иконографии святого Мартина. На ней представлены двое святых вместе, и, поскольку мы знаем, что один из них — Мартин, другой мог бы быть его наставником — святым Иларием. Это предполагает, что фреска могла быть частью цикла сцен из жизни святого Мартина Турского.

В эпоху Меровингов и Каролингов плащ святого Мартина стал важным символом власти, служившим королевским военным знаменем. Настенная живопись в Торчелло может предоставить нам новые способы понять, как элементы каролингского влияния в Венецианской лагуне достигали не только сфер экономики и политики, но и религиозной жизни.

Фреска с изображением Девы Марии может быть частью композиции «Благовещение». Слева от нее находится неопознанная фигура, а справа — служанка. Эта деталь не является чем-то необычным в каролингских образах, она подчеркивала благородный статус Девы как матроны. Хотя эта особенность редко появляется в иконографии времени после периода Каролингов, мозаика в Сан-Марко свидетельствует о ее сохранении примерно еще в 1200 году. Такое небольшое, но значимое сходство между двумя изображениями побуждает к дальнейшему исследованию художественных связей между Торчелло и Венецией на протяжении длительного времени.

Недавно обнаруженные фрески в Торчелло не только добавляют новое измерение в продолжающиеся дискуссии о византийском и каролингском соревновании на севере Адриатики, но и открывают новые горизонты для исследования раннего художественного развития Венеции и лагуны.