«Достояние Церкви – в её многообразии». Папа встретился с участниками юбилейного паломничества синодальных команд

В минувшую субботу в Зале Павла VI Папа Римский встретился с участниками юбилейного паломничества синодальных команд и консультативных органов Церкви. Более двух тысяч делегатов со всех континентов – священники, миряне, женщины и мужчины, – собрались, чтобы поделиться опытом синодального пути.

Диалог строился в форме вопросов представителей континентов и ответов Папы, который напомнил, что синодальность – не кампания и не программа, а «способ быть Церковью», включающий в себя умение слушать друг друга, распознавать вместе и идти рядом с людьми ради общего блага. Синодальная Церковь должна быть открытой, способной внимать и строить мосты между культурами и религиями; она не ищет единого образца, но живёт во множестве форм и культур. Лев XIV призвал уважать особенности каждой общины и не стремиться к единообразию, ведь богатство Церкви – в её многообразии.

Святейший Отец внимательно выслушал свидетельства о жизни Церкви на разных континентах. Говоря об Африке, он подчеркнул, что миссионерский дух и молодость её Церкви являются вдохновляющим примером для всех. Комментируя доклад об Океании, он выразил надежду, что Церковь будет расти в общении и ответственности за общее будущее. Папа напомнил о необходимости действенно отвечать на вызовы бедности, несправедливости и изменения климата, живя духом энциклики Laudato si’ и проявляя любовь к человеку и миру. Епископские конференции и общины должны проявлять смелость и ответственность в деле защиты человека и творения.

В размышлении об Америке Лев XIV отметил, что путь синодальности требует постоянной духовной и пастырской подготовки. Единство рождается из слушания, терпения и взаимной поддержки. Он призвал священников, епископов и мирян не бояться перемен, но участвовать в созидании подлинного церковного общения, за которое каждый чувствует себя ответственным.

Особенно тепло Святейший Отец говорил о роли женщин в жизни Церкви. Он поделился воспоминаниями о своей матери, о миссионерках из Перу, благовествующих в отсутствие священников. По его словам, существуют культурные барьеры, мешающие женщинам реализовать призвание, и Церковь должна уметь преображать культуры в духе Евангелия.

Церкви Ближнего Востока Папа назвал примером стойкости и веры, «знаком надежды для всей Церкви»: они свидетельствуют о присутствии Святого Духа среди испытаний. Говоря об Азии, Папа подчеркнул духовное богатство континента, где Церковь живёт среди множества религий; здесь, по его словам, сокрыт дар диалога, созерцания и внутренней тишины, столь необходимых всему миру. Говоря об опыте Католической Церкви в Латинской Америке, Папа отметил, что он многим обязан этому континенту, где вера и дух единства стали неотъемлемой частью культуры.

В конце обращения Епископ Рима отметил, что подлинная синодальность проявляется в готовности Церквей делиться своими ресурсами и благами ради большего равенства и единства: этот путь уже начат и развивается, хотя и сопряжён с трудностями.



Источник: русская служба Vatican News