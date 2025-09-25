Минпросвещения представит учебник «Духовно-нравственная культура России» до конца 2025 года

Учебник по предмету «Духовно-нравственная культура России», который вводится с 1 сентября 2026 года, будет подготовлен и представлен до конца года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

В ведомстве напомнили, что 1 сентября 2026 года в школах вводится новый учебный предмет «Духовно-нравственная культура России». Его задача – формирование традиционных общечеловеческих ценностей, заложенных в основу всех религий, в том числе на основе примеров жизни великих людей России.

«Разработкой учебника для занимается Московский педагогический государственный университет. В разработке учебника и курса также принимают участие представители российских традиционных религиозных конфессий, так, от Русской Православной Церкви участвует митрополит Тихон (Шевкунов)», – рассказали в пресс-службе.

Напомним, что в январе 2025 года на торжественном пленарном заседании XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) для 5-7-х классов возвращается в школы страны. Таким образом, по факту, новый предмет станет продолжением курса ОДНКНР.



