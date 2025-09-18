Религиозные лидеры и главы международных организаций обсуждают в Астане взаимодействие во имя мира

Религиозные лидеры и главы международных организаций обсуждают в Астане взаимодействие во имя мира

Сентябрь 18, 2025

17 сентября начал работу VIIІ под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В форуме, который принимает Дворец Независимости, участвуют и главы международных организаций из 60 стран. В повестке съезда под названием « религий: синергия ради будущего» – консолидация усилий всех религиозных и международных организаций для сохранения мира, укрепления диалога и культуры взаимного уважения, пишет «Благовест-инфо» со ссылкой на «Казахстанскую правду».

На съезде началась работа панельных секций по направлениям: «Роль религий в консолидации человечества в XXI веке», «Религии как фактор устойчивого развития мира», «Духовные ценности в эпоху цифровой реальности и искусственного интеллекта», «Вера против экстремизма: миротворческий потенциал религий».

В работе форума принимают участие свыше 100 делегаций от различных направлений мировых и традиционных религий, а также представители международных организаций. Из христианских конфессий принимают участие Иеруслимская, Русская Православные Церкви, Коптская Церовь, Англиканская, Римско-Католическая Церкви, Лютеранская всемирная федерация и др.

Выступая на открытии мероприятия, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул важность сотрудничества религиозных лидеров с ведущими международными организациями, такими как Организация Объединенных Наций, отметив, что идея формирования консультативного совета религиозных лидеров при ООН не потеряла своей актуальности.

Лев XIV также направил его участникам приветственное послание, в котором подчеркнул, что подлинная вера всегда открывает путь к сотрудничеству и миру.

Ислам представлен на форуме духовными деятелями России, Азербайджана, Египта, Ирана, Иордании, Индонезии, Италии, Кыргызстана, ОАЭ, Саудовской Аравии и других стран. Также в форуме будут участвовать буддийские делегации из Вьетнама, Китая, Монголии, Республики Корея, США, Таиланда, Японии. Традиционные религии представлены иудаизмом, синтоизмом, индуизмом, даосизмом, джайнизмом, зороастризмом. В качестве почетных гостей на съезд приглашены политики, общественные деятели, главы международных организаций.

На площадке работают секционные заседания, экспертный круглый стол, II Форум молодых религиозных лидеров, а также специальная сессия Альянса цивилизаций ООН по защите религиозных объектов, где представлен План действий ООН по безопасности мест поклонения.

Организаторы заявляют, что задача форума – не только диалог, но и практическая реализация совместных инициатив: межконфессиональные проекты, защита святынь, поддержка гуманитарных усилий и согласованные этические подходы к новым технологиям (включая ИИ). По итогам запланировано принятие «Астанинской декларации мира–2025» как общего заявления в поддержку мира, межрелигиозного согласия и духовной дипломатии.

Впервые Съезд лидеров мировых и традиционных религий был созван 23–24 сентября 2003 года по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Целью мероприятия провозглашен поиск общечеловеческих ориентиров в мировых и традиционных формах религий.

Форум стал устойчивой международной платформой межрелигиозного взаимодействия: его документы регулярно распространяются на уровне ООН, а выездные мероприятия проходили в Иерусалиме, Ватикане, Мекке и Сингапуре.


Фото: Patriarchia.ru

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна