Религиозные лидеры и главы международных организаций обсуждают в Астане взаимодействие во имя мира

17 сентября начал работу VIIІ Съезд лидеров мировых и традиционных религий под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В форуме, который принимает Дворец Независимости, участвуют религиозные лидеры и главы международных организаций из 60 стран. В повестке съезда под названием «Диалог религий: синергия ради будущего» – консолидация усилий всех религиозных и международных организаций для сохранения мира, укрепления диалога и культуры взаимного уважения, пишет «Благовест-инфо» со ссылкой на «Казахстанскую правду».

На съезде началась работа панельных секций по направлениям: «Роль религий в консолидации человечества в XXI веке», «Религии как фактор устойчивого развития мира», «Духовные ценности в эпоху цифровой реальности и искусственного интеллекта», «Вера против экстремизма: миротворческий потенциал религий».

В работе форума принимают участие свыше 100 делегаций от различных направлений мировых и традиционных религий, а также представители международных организаций. Из христианских конфессий принимают участие Иеруслимская, Русская Православные Церкви, Коптская Церовь, Англиканская, Римско-Католическая Церкви, Лютеранская всемирная федерация и др.

Выступая на открытии мероприятия, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул важность сотрудничества религиозных лидеров с ведущими международными организациями, такими как Организация Объединенных Наций, отметив, что идея формирования консультативного совета религиозных лидеров при ООН не потеряла своей актуальности.

Папа Римский Лев XIV также направил его участникам приветственное послание, в котором подчеркнул, что подлинная вера всегда открывает путь к сотрудничеству и миру.

Ислам представлен на форуме духовными деятелями России, Азербайджана, Египта, Ирана, Иордании, Индонезии, Италии, Кыргызстана, ОАЭ, Саудовской Аравии и других стран. Также в форуме будут участвовать буддийские делегации из Вьетнама, Китая, Монголии, Республики Корея, США, Таиланда, Японии. Традиционные религии представлены иудаизмом, синтоизмом, индуизмом, даосизмом, джайнизмом, зороастризмом. В качестве почетных гостей на съезд приглашены политики, общественные деятели, главы международных организаций.

На площадке работают секционные заседания, экспертный круглый стол, II Форум молодых религиозных лидеров, а также специальная сессия Альянса цивилизаций ООН по защите религиозных объектов, где представлен План действий ООН по безопасности мест поклонения.

Организаторы заявляют, что задача форума – не только диалог, но и практическая реализация совместных инициатив: межконфессиональные проекты, защита святынь, поддержка гуманитарных усилий и согласованные этические подходы к новым технологиям (включая ИИ). По итогам запланировано принятие «Астанинской декларации мира–2025» как общего заявления в поддержку мира, межрелигиозного согласия и духовной дипломатии.

Впервые Съезд лидеров мировых и традиционных религий был созван 23–24 сентября 2003 года по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Целью мероприятия провозглашен поиск общечеловеческих ориентиров в мировых и традиционных формах религий.

Форум стал устойчивой международной платформой межрелигиозного взаимодействия: его документы регулярно распространяются на уровне ООН, а выездные мероприятия проходили в Иерусалиме, Ватикане, Мекке и Сингапуре.



Фото: Patriarchia.ru