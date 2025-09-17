В Астане открылся Съезд лидеров мировых и традиционных религий

17 сентября в столице Казахстана открылся VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий на тему «Диалог религий: синергия во имя будущего». Папа Лев XIV направил его участникам приветственное послание, в котором подчеркнул, что подлинная вера всегда открывает путь к сотрудничеству и миру, передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец напоминает: когда религиозные лидеры вместе защищают достоинство каждого человека, особенно самых уязвимых, когда заботятся об общем доме, они свидетельствуют о важной истине: вера объединяет больше, чем разделяет. Папа призывает неустанно трудиться ради гармонии, создавая «синергию ради мира» – обезоруживающую и смиренную, настойчивую и всегда близкую к страждущим. «Молиться бок о бок, служить плечом к плечу и возвышать единый голос там, где под угрозой человеческое достоинство»: такова задача межрелигиозного диалога в эпоху серьёзных конфликтов.

Ссылаясь на тему конгресса, Епископ Рима отмечает, что синергия означает сотрудничество как друг с другом, так и с Богом. В ней проявляется глубокое осознание взаимозависимости между людьми и народами. Гармоничное сотрудничество – не просто практический выбор, но отражение самого порядка мироздания, единой человеческой семьи. Такая перспектива порождает чувство солидарности, понимание нашей ответственности друг за друга.

Лев XIV цитирует Иоанна Павла II: солидарность есть синергия в действии, выражение любви к ближнему на глобальном уровне. Диалог вероисповеданий не стирает различий, напротив – он обогащает. Католическая Церковь признаёт и ценит всё истинное и святое в других религиях; в служении общему благу каждая традиция вносит свои дары мудрости и сострадания. Папа напоминает о молитвенной встрече в Ассизи в 1986 году, когда Иоанн Павел II показал, что не может быть мира между народами без мира между религиями; о подписании в Абу-Даби в 2019 году Документа о братстве Папой Франциском и шейхом Ахмадом Аль-Тайибом; а также о конгрессе в Астане в 2022 году, когда религиозные лидеры осудили насилие и экстремизм, поддержали беженцев и выступили за мир. Эти начинания воплотились в конкретных делах: совместной помощи жертвам катастроф, в поддержке семей, страдающих от нищеты и голода, в защите достоинства беженцев.

Завершая послание, Папа выражает надежду, что работы конгресса принесут обильные плоды: «Будущее мира, братства и солидарности требует сердца и рук всех людей. Да благословит Всемогущий наши усилия во благо всех народов».