«День единства и мира». Всероссийское юбилейное паломничество в Рим, день 4 (+ ФОТО)

Четвертый день юбилейного паломничества — 17 октября 2025 г. — справедливо назвать кульминационным моментом, который российские паломники будут вспоминать как один из самых ярких дней своей христианской жизни, в который они побывали на частной аудиенции у Святейшего Отца Льва XIV.

Ранний подъем, малый пеший переход к Собору Святого Петра в Ватикане, Святая Месса на алтаре кафедры Святого Петра – так начался этот щедрый на благодать день для паломников. В столь ранний час на пункте досмотра при входе в базилику уже была очередь, а площадь уже начали готовить к торжествам ближайшего воскресенья – канонизации Бартоло Лонго.

Паломники вошли в собор через Святые врата, после чего у них было время для краткой индивидуальной молитвы в часовне возле усыпальницы Папы Иоанна Павла II.

Некоторые члены группы вместе с епископом Иосифом Вертом успели спуститься в крипту и помолиться перед алтарём, расположенным точно под главным алтарем собор, где захоронен святой апостол Петр.

Святую Мессу на алтаре кафедры Св. Петра возглавил владыка Штефан Липке. В своей проповеди он отметил, что мы служим Мессу «в непосредственной близости от алтаря, на котором служит Епископ Рима. Епископ Рима – это председательствующий епископ любви, которая особым образом изливается в Евхаристии. Привлеченные этой любовью, вокруг Епископа Рима собираются другие епископы и священники, также как и вокруг самого Рима собираются все Церкви».

«Пусть этот день будет для нас и для всего мира днем единства и мира. Аминь!» — сказал в завершение владыка Штефан.

Сразу после общего благословения паломники прошли в крипту, чтобы почтить память захороненных там Понтификов, после чего – через внутренний дворик, многочисленные ступени и переходы – проследовали в Апостольский дворец для частной аудиенции с Папой Львом XIV. Здесь Святейший Отец обратился к паломникам с приветственным словом, по завершении которого пригласил к общей молитве, сказав: «Давайте прочитаем молитву «Отче наш» на русском языке».

После благословения российские епископы и верные преподнесли Папе Льву подарки: расшитый орнат, где главным элементом узора был выбран гранат как символ единства и как осмысление девиза Папы «In Illo uno unum» (В Едином [Христе] – мы едины); карта четырех Российских Епархий, выполненная из полудрагоценного и очень редкого камня чарлита (как уточнил епископ Николай, показывая этот подарок паломникам, «это не карта Российской Федерации, это карта четырех католических епархий в России»), и третий подарок – двухтомник «Церковь с человеческим лицом», повествующий о судьбах российских католиков, как в прошлом, так и в настоящем.

В завершение аудиенции все паломники могли лично поприветствовать Понтифика, сказать ему несколько слов и получить на память от Папы четки Розария.

После этого паломники вернулись в собор, чтобы пережить этот значимый момент их христианской жизни в личной молитве.



Текст и фото: Ольга Дубягина

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве