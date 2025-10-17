Приветствие Святейшего Отца Льва XIV паломникам католикам из России (полный текст)

В эти дни в Риме с юбилейным паломничеством находится большая группа российских католиков, представляющих все епархии поместной Церкви. Папа Лев XIV принял их на частной аудиенции в пятницу 17 октября и обратился с приветствием, начав его с уже традиционного Pax vobis — «Мир вам!».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Мир вам!

Дорогие братья в епископстве,дорогие священники, монахи и монахини,дорогие паломники католики из России!

Сердечно приветствую всех вас, прибывших для совершения вашего юбилейного паломничества. Действительно, Святой год, который переживает Католическая Церковь, приглашает к паломничеству, потому что «отправление в путешествие традиционно ассоциируется с поиском смысла жизни» (Булла Spes non confundit, 5). В это время мы видим тысячи людей, идущих по улицам Вечного города, чтобы пройти через Святые врата, остановиться у могил Апостолов и Мучеников и наполнить свои сердца надеждой на многочисленных путях веры, которые пересекают Рим.

Ваше присутствие вписывается в путь многих поколений, которые хотели посетить эти места, где бьется сердце христианского духа, где переплетаются события веры, полученной и передаваемой с апостольских времен, из которой многие народы и нации черпали обильно и которой они живут до сих пор, с заботами и обязанностями повседневной жизни. Рядом с монументами древней римской цивилизации возвышаются базилики, храмы, монастыри и многие другие осязаемые знаки живой веры, укоренившейся в сердцах людей, способной преобразовывать сознание и мотивировать на добро. Таким образом, этот город может быть символом человеческой жизни, в которой переплетаются «руины» прошлых переживаний, страданий, неуверенности и беспокойства, вместе с верой, которая возрастает с каждым днем и становится деятельной в любви, и с надеждой, которая не разочаровывает и ободряет нас, потому что даже на руинах, несмотря на грех и вражду, Господь может построить новый мир и обновленную жизнь. Священные здания Рима напоминают о духовной реальности: через таинство Крещения и мы «используемся как живые камни для построения духовного здания, для святого священства, для принесения духовных жертв, угодных Богу, через Иисуса Христа» (ср. 1 Петра 2, 5).

Дорогие братья и сестры, да, это правда, каждый из нас является живым камнем в здании Церкви. Каждый камень, даже самый маленький, помещенный Господом в нужное место, играет важную роль для стабильности всего сооружения. Еще Господь Иисус ободрял своих учеников: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк 12, 32).

После этого юбилейного паломничества вы вернетесь на свою землю и будете призваны продолжать путь христианской жизни, пастыри и верующие вместе, не забывая, что все вы несете ответственность за свою поместную Церковь, «нося бремена друг друга» (ср. Гал 6, 2). Пусть из ваших семей, ваших приходских и епархиальных общин выйдет пример любви, братства, солидарности и взаимного уважения для всех людей, среди которых вы живете, работаете и учитесь. Именно так можно зажечь огонь христианской любви, способной разогреть холод сердец, даже самых окаменелых.

Дорогие братья и сестры, прошел почти год с тех пор, как Папа Франциск благословил икону Salus Populi Romani и подарил ее вашей поместной Церкви, чтобы она стала знаком Святого Года. Паломничество этой иконы по католическим епархиям России пусть станет поддержкой для вас, для ваших семей, особенно для больных и страждущих. Пусть оно также станет приглашением черпать надежду из встречи с Богом через молитву, чтение Священного Писания, помощь нуждающимся и слова утешения. Да поддержит вас на пути вашего призвания и христианской жизни Пресвятая Дева Мария, Матерь Божья и Царица Мира, которая всегда предшествует нам в паломничестве веры и надежды! Я помню о вас в своих молитвах и от всего сердца благословляю вас!



Произнесено на аудиенции в Апостольском дворце 17 октября 2025 года

Источник: Официальный сайт Святейшего Престола

Фото — Vatican News и Ольга Дубягина (Архиепархия Божией Матери в Москве)